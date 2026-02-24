Россия не достигла своих целей на поле боя. Украина должна иметь все необходимое для обороны, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина продолжает сдерживать агрессию РФ и нуждается в постоянной поддержке партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Глава Альянса отметил, что Украина должна получать "боеприпасы сегодня и каждый день, пока не прекратится кровопролитие, а также необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь, необходимую для борьбы с российским террором с неба. Поскольку продолжает подавлять агрессию России, и, несмотря на позерство Путина, Россия не смогла реализовать свои амбиции на поле боя".
Рютте подчеркнул, что безопасность Украины является безопасностью Европы.
"Не может быть настоящего мира в Европе без настоящего мира в Украине", - считает генсек.
И добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен показать, "насколько серьезно он настроен на мир".
Что предшествовало?
- Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп хочет заключить мир между Украиной и РФ до 4 июля.
