РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7688 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
621 5

Россия не достигла своих целей на поле боя. Украина должна иметь все необходимое для обороны, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина продолжает сдерживать агрессию РФ и нуждается в постоянной поддержке партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Глава Альянса отметил, что Украина должна получать "боеприпасы сегодня и каждый день, пока не прекратится кровопролитие, а также необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь, необходимую для борьбы с российским террором с неба. Поскольку продолжает подавлять агрессию России, и, несмотря на позерство Путина, Россия не смогла реализовать свои амбиции на поле боя".

Рютте подчеркнул, что безопасность Украины является безопасностью Европы. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Имперская политика РФ угрожает всей Европе, - Навроцкий

"Не может быть настоящего мира в Европе без настоящего мира в Украине", - считает генсек.

И добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен показать, "насколько серьезно он настроен на мир".

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет успехов на фронте и давит на политическую волю Украины, - командующий армией Латвии Пуданс

Автор: 

россия (22233) Рютте Марк (451) война в Украине (7377)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця балаканина вже тягнеться п'ятий рік, ну так давайте! Якщо кацапи прорвуть сувальский коридор то вже Європі потрібно саму себе захищати, на Україну надіятися нічого.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:36 Ответить
Чомусь згадалася Цусіма...
показать весь комментарий
24.02.2026 14:07 Ответить
Може б ми отримали б все необхідне, якби зеленський не довів, що його недолугі вказівки, направлені на розпорошення достатніх ресурсів, зірвали контрнаступ на Запоріжжі!
А втрати людей і озброєння на курщині чого варті?
показать весь комментарий
24.02.2026 14:01 Ответить
Вони все прекрасно розуміють що робити,але але
показать весь комментарий
24.02.2026 15:39 Ответить
Ви тільки обіцяєте.Дайте далекобійне,а що,та те що від 300 і далі.Наприклад "Taurus". Ви дайте і відійдіть
показать весь комментарий
24.02.2026 16:32 Ответить
 
 