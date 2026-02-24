Росія не досягла своїх цілей на полі бою. Україна повинна мати все необхідне для оборони, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна продовжує стримувати агресію РФ і потребує постійної підтримки партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Очільник Альянсу зазначив, що Україна повинна отримувати "боєприпаси сьогодні і щодня, доки не припиниться кровопролиття, а також необхідну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, необхідну для боротьби з російським терором з неба. Оскільки продовжує придушувати агресію Росії, і, попри позерство Путіна, Росія не змогла реалізувати свої амбіції на полі бою".

Рютте наголосив, що безпека України є безпекою Європи.

"Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні", - вважає генсек.

Та додав, що російський диктатор Володимир Путін має показати, "чи серйозно він налаштований на мир".

Що передувало?

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня.

