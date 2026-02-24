Новини Агресія Росії проти України
Росія не досягла своїх цілей на полі бою. Україна повинна мати все необхідне для оборони, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна продовжує стримувати агресію РФ і потребує постійної підтримки партнерів.

про це пише The Guardian.

Очільник Альянсу зазначив, що  Україна повинна отримувати "боєприпаси сьогодні і щодня, доки не припиниться кровопролиття, а також необхідну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, необхідну для боротьби з російським терором з неба. Оскільки продовжує придушувати агресію Росії, і, попри позерство Путіна, Росія не змогла реалізувати свої амбіції на полі бою".

Рютте наголосив,  що безпека України є безпекою Європи. 

"Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні", - вважає генсек.

Та додав,  що російський диктатор Володимир Путін має показати, "чи серйозно він налаштований на мир".

Що передувало?

Ця балаканина вже тягнеться п'ятий рік, ну так давайте! Якщо кацапи прорвуть сувальский коридор то вже Європі потрібно саму себе захищати, на Україну надіятися нічого.
24.02.2026 13:36 Відповісти
Чомусь згадалася Цусіма...
24.02.2026 14:07 Відповісти
Може б ми отримали б все необхідне, якби зеленський не довів, що його недолугі вказівки, направлені на розпорошення достатніх ресурсів, зірвали контрнаступ на Запоріжжі!
А втрати людей і озброєння на курщині чого варті?
24.02.2026 14:01 Відповісти
Вони все прекрасно розуміють що робити,але але
24.02.2026 15:39 Відповісти
Ви тільки обіцяєте.Дайте далекобійне,а що,та те що від 300 і далі.Наприклад "Taurus". Ви дайте і відійдіть
24.02.2026 16:32 Відповісти
 
 