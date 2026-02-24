Росія не досягла своїх цілей на полі бою. Україна повинна мати все необхідне для оборони, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна продовжує стримувати агресію РФ і потребує постійної підтримки партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Очільник Альянсу зазначив, що Україна повинна отримувати "боєприпаси сьогодні і щодня, доки не припиниться кровопролиття, а також необхідну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, необхідну для боротьби з російським терором з неба. Оскільки продовжує придушувати агресію Росії, і, попри позерство Путіна, Росія не змогла реалізувати свої амбіції на полі бою".
Рютте наголосив, що безпека України є безпекою Європи.
"Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні", - вважає генсек.
Та додав, що російський диктатор Володимир Путін має показати, "чи серйозно він налаштований на мир".
Що передувало?
- Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А втрати людей і озброєння на курщині чого варті?