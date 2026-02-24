УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7078 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
752 4

Імперська політика РФ загрожує всій Європі, - Навроцький

Президент Польщі про війну: не можна закривати очі на амбіції Кремля

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг світ від недооцінки агресивних намірів Росії та наголосив на необхідності підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Навроцький написав у соцмережі Х. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він наголосив,  що агресія РФ проти України є викликом для європейської безпеки та потребує рішучої реакції.

"Історія вчить нас, що ігнорування імперських амбіцій Росії завжди призводило до трагедій. Демократичний світ повинен зберегти єдність перед лицем таких викликів", – написав Навроцький.

Він додав, що Польща очікує "припинення дій, що дестабілізують регіон" та з повагою ставиться "до мужності людей, які щодня захищають свободу".

Що передувало?

Напередодні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну можуть боятися доносити погану інформацію, а тому він може не володіти реальною картиною на полі бою та в російській економіці. Він може зупинити війну, коли зрозуміє, що ціна її продовження для нього є неприйнятною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не має успіхів на фронті й тисне на політичну волю України, - командувач армії Латвії Пуданс

Автор: 

Польща (9314) Навроцький Кароль (148) війна в Україні (8431)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А rzeź wołyńska - все одно головніша тема, чи як?
показати весь коментар
24.02.2026 13:08 Відповісти
Та що ти кажеш? Прозрів «історик». Так УПА якраз проти цього і боролися.
показати весь коментар
24.02.2026 14:08 Відповісти
От чому поляки це розуміють, а деякі словаки та угорці - ні?
показати весь коментар
24.02.2026 15:53 Відповісти
 
 