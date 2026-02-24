Імперська політика РФ загрожує всій Європі, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг світ від недооцінки агресивних намірів Росії та наголосив на необхідності підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Навроцький написав у соцмережі Х.
Він наголосив, що агресія РФ проти України є викликом для європейської безпеки та потребує рішучої реакції.
"Історія вчить нас, що ігнорування імперських амбіцій Росії завжди призводило до трагедій. Демократичний світ повинен зберегти єдність перед лицем таких викликів", – написав Навроцький.
Він додав, що Польща очікує "припинення дій, що дестабілізують регіон" та з повагою ставиться "до мужності людей, які щодня захищають свободу".
Що передувало?
Напередодні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну можуть боятися доносити погану інформацію, а тому він може не володіти реальною картиною на полі бою та в російській економіці. Він може зупинити війну, коли зрозуміє, що ціна її продовження для нього є неприйнятною.
