Імперська політика РФ загрожує всій Європі, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг світ від недооцінки агресивних намірів Росії та наголосив на необхідності підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Навроцький написав у соцмережі Х.

Він наголосив, що агресія РФ проти України є викликом для європейської безпеки та потребує рішучої реакції.

"Історія вчить нас, що ігнорування імперських амбіцій Росії завжди призводило до трагедій. Демократичний світ повинен зберегти єдність перед лицем таких викликів", – написав Навроцький.

Він додав, що Польща очікує "припинення дій, що дестабілізують регіон" та з повагою ставиться "до мужності людей, які щодня захищають свободу".

Що передувало?

Напередодні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну можуть боятися доносити погану інформацію, а тому він може не володіти реальною картиною на полі бою та в російській економіці. Він може зупинити війну, коли зрозуміє, що ціна її продовження для нього є неприйнятною.

