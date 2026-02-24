Росія не має успіхів на фронті й тисне на політичну волю України, - командувач армії Латвії Пуданс

Командувач Національних збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявив, що Москва компенсує відсутність проривів на фронті атаками по цивільних та спробами тиску на суспільство.

При цьому Росія головним чином намагається впливати на політичну волю і бажання населення підтримувати Збройні сили України та опір.

Коли ж агресору не вдається досягти цілей на фронті, він посилює атаки по мирному населенню. Обстрілюючи міста ракетами та безпілотними системами, ворог вдається до терористичних методів і намагається завдавати ударів у глибині території України.

За словами командувача, на передовій Україна чинить запеклий опір і стримує противника. Сили оборони стягують на себе значні ресурси окупаційних військ, не дозволяючи Росії накопичувати ані достатній людський ресурс, ані необхідні матеріально-технічні засоби для масштабного наступу.

"Це дозволяє нам (в Латвії) перевести дух, спираючись на плечі України", – зазначив командувач.

Загроза з боку РФ

Пуданс додав, що цей час слід використовувати правильно. При чому продовжуючи зміцнювати обороноздатність навіть у разі встановлення перемир'я в Україні. Оскільки, Москва згодом може спробувати реалізувати бажання реваншу проти найближчих сусідів, у тому числі Латвії. Це, однак, автоматично не означає воєнного нападу, але може проявлятися в інформаційному просторі, кіберсередовищі або в економічній сфері.

Командувач також підкреслив, що підтримка України з боку західних країн повинна продовжуватися, щоб дати можливість досягти результату.

"Якими б інноваційними не були українці у веденні бойових дій, це лише тактичні успіхи, але необхідно домогтися також оперативної і стратегічної переваги", – сказав Пуданс.