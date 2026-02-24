Війна в Україні - потрійний провал Росії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну військовим, економічним і стратегічним провалом Москви.

"Війна зміцнила НАТО, розширення якого Росія хотіла уникнути, згуртувала європейців, яких вона прагнула послабити, і оголила крихкість імперіалізму іншої епохи",– написав Макрон.

Він наголосив, що тоді як Кремль обіцяв захопити Україну за кілька днів, з моменту стабілізації фронту в листопаді 2022 року було окуповано лише 1% української території.

Минулого місяця Україна навіть звільнила частину територій, демонструючи здатність ефективно протидіяти агресору.

"І якою ціною для росіян? Понад 1,2 мільйона російських військових було поранено або вбито – це найбільші бойові втрати Росії з часів Другої світової війни", - заявив президент Франції.

Зіштовхнувшись зі значними втратами, Росія вербує людей на Африканському континенті для відправки на український фронт, часто без належної підготовки.

Підтримка України триває

Макрон запевнив, що постачання техніки та боєприпасів, навчання українських військових, посилення протиповітряної оборони та боротьба з дронами, а також обслуговування вже наданого обладнання триватимуть.

"Це робиться, щоб Україна вистояла і щоб Росія зрозуміла: час не на її боці", - наголосив Макрон.

