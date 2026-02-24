Рада Європи та ООН проведуть спецзасідання до річниці вторгнення РФ

Рада Європи та Організація Об’єднаних Націй 24 лютого проведуть спеціальні засідання до четвертих роковин повномасштабної війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Страсбурзі відбудеться спеціальне засідання Комітету міністрів Ради Європи. Постійні представники держав-членів зберуться у Палаці Європи, щоб обговорити наслідки російської агресії та подальші дії у відповідь. За підсумками засідання планується ухвалення та оприлюднення відповідного рішення.

Захід розпочнеться об 11:00 за київським часом і транслюватиметься онлайн.

Того ж дня у Нью-Йорку відбудуться засідання в межах Організації Об'єднаних Націй. О 17:00 за київським часом Генеральна Асамблея ООН відновить свою 11-ту надзвичайну спеціальну сесію. Учасники обговорять наслідки агресії РФ та необхідні зусилля для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

О 22:00 за київським часом відбудеться засідання високого рівня Ради Безпеки ООН, яке буде присвячене гуманітарним аспектам війни та міжнародним мирним ініціативам щодо її припинення.

Обидва засідання ООН також транслюватимуться в прямому ефірі.

Що передувало?

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до "негайного, повного та безумовного" припинення вогню в Україні напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.

 

Топ коментарі
+8
Самий підходящий привід для ще одного грандіозного "Ніх*я"...
показати весь коментар
24.02.2026 07:00 Відповісти
+2
Четыре гребаных года. И конца-края не видно ни хрена(
показати весь коментар
24.02.2026 07:51 Відповісти
+1
жрачка і пойло буде ?
показати весь коментар
24.02.2026 06:50 Відповісти
Як це ні#уя.... а спець озабочення.....чи що там вони виказують.
показати весь коментар
24.02.2026 10:08 Відповісти
Нее, думаю цю "супер-зброю" вони тримають навипадок атаки США на Іран, чи Ізраіля на Газу...
Неможнаж так необдумано, з любого приводу погрожувати світу "озабоченою дубинкою"...
показати весь коментар
24.02.2026 10:21 Відповісти
"… Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война."
показати весь коментар
24.02.2026 07:00 Відповісти
Київ під час російських ударів з повітря, ранок 24 лютого 2022 року.
показати весь коментар
24.02.2026 07:03 Відповісти
Ранок 24 лютого 2022 року, кияни залишають місто.
показати весь коментар
24.02.2026 07:08 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4857418-mzs-rosii-vyishlo-z-zaiavamy-do-richnytsi-vtorhnennia МЗС Росії вийшло з заявами до річниці вторгнення
показати весь коментар
24.02.2026 07:20 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 10:27 Відповісти
Там-стурбованість, схвильованість та занепокоєність. Тут - стійкість, незламність, потужність, шашлики.Тьфу, бл..дь.
показати весь коментар
24.02.2026 07:48 Відповісти
Путін використовує Трампа для тиску на Україну - Зеленський
показати весь коментар
24.02.2026 08:03 Відповісти
Чергова пустобрехівня.
показати весь коментар
24.02.2026 08:54 Відповісти
Ще треба гукнути червоний хрестик,МОКівських мавпенят, папіка з Риму з хором хлопчиків.Тоді -вся шарага у зборі!
показати весь коментар
24.02.2026 08:54 Відповісти
Червоний Хрест допоміг десяткам тисячь біженців з України, дітям, й досі допомогає. Так що про Червоний Хрест Ви помиляєтесь, не пишіть гадощі а подякуйте.... якщо звісно Ви не нашваберний раб ***** - кацап провокатор.
показати весь коментар
24.02.2026 13:31 Відповісти
 
 