Рада Європи та ООН проведуть спецзасідання до річниці вторгнення РФ

Рада Європи та Організація Об’єднаних Націй 24 лютого проведуть спеціальні засідання до четвертих роковин повномасштабної війни РФ проти України.

Міністерство закордонних справ України.

Страсбурзі відбудеться спеціальне засідання Комітету міністрів Ради Європи. Постійні представники держав-членів зберуться у Палаці Європи, щоб обговорити наслідки російської агресії та подальші дії у відповідь. За підсумками засідання планується ухвалення та оприлюднення відповідного рішення.

Захід розпочнеться об 11:00 за київським часом і транслюватиметься онлайн.

Того ж дня у Нью-Йорку відбудуться засідання в межах Організації Об'єднаних Націй. О 17:00 за київським часом Генеральна Асамблея ООН відновить свою 11-ту надзвичайну спеціальну сесію. Учасники обговорять наслідки агресії РФ та необхідні зусилля для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

О 22:00 за київським часом відбудеться засідання високого рівня Ради Безпеки ООН, яке буде присвячене гуманітарним аспектам війни та міжнародним мирним ініціативам щодо її припинення.

Обидва засідання ООН також транслюватимуться в прямому ефірі.

Що передувало?

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до "негайного, повного та безумовного" припинення вогню в Україні напередодні четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення.