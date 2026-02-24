Совет Европы и ООН проведут спецзаседания к годовщине вторжения РФ

Совет Европы и Организация Объединенных Наций 24 февраля проведут специальные заседания к четвертой годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Страсбурге состоится специальное заседание Комитета министров Совета Европы. Постоянные представители государств-членов соберутся во Дворце Европы, чтобы обсудить последствия российской агрессии и дальнейшие ответные действия. По итогам заседания планируется принятие и обнародование соответствующего решения.

Мероприятие начнется в 11:00 по киевскому времени и будет транслироваться онлайн.

В тот же день в Нью-Йорке состоятся заседания в рамках Организации Объединенных Наций. В 17:00 по киевскому времени Генеральная Ассамблея ООН возобновит свою 11-ю чрезвычайную специальную сессию. Участники обсудят последствия агрессии РФ и необходимые усилия для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

В 22:00 по киевскому времени состоится заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено гуманитарным аспектам войны и международным мирным инициативам по ее прекращению.

Оба заседания ООН также будут транслироваться в прямом эфире.

Что предшествовало?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленному, полному и безусловному" прекращению огня в Украине накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.