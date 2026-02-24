РУС
Новости Агрессия России против Украины
Совет Европы и ООН проведут спецзаседания к годовщине вторжения РФ

К годовщине вторжения РФ СЕ и ООН проведут спецзаседания

Совет Европы и Организация Объединенных Наций 24 февраля проведут специальные заседания к четвертой годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В Страсбурге состоится специальное заседание Комитета министров Совета Европы. Постоянные представители государств-членов соберутся во Дворце Европы, чтобы обсудить последствия российской агрессии и дальнейшие ответные действия. По итогам заседания планируется принятие и обнародование соответствующего решения.

Мероприятие начнется в 11:00 по киевскому времени и будет транслироваться онлайн.

В тот же день в Нью-Йорке состоятся заседания в рамках Организации Объединенных Наций. В 17:00 по киевскому времени Генеральная Ассамблея ООН возобновит свою 11-ю чрезвычайную специальную сессию. Участники обсудят последствия агрессии РФ и необходимые усилия для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

В 22:00 по киевскому времени состоится заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено гуманитарным аспектам войны и международным мирным инициативам по ее прекращению.

Оба заседания ООН также будут транслироваться в прямом эфире.

Что предшествовало?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленному, полному и безусловному" прекращению огня в Украине накануне четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

ООН (624) Совет Европы (94) война в Украине (7377)
+8
Самий підходящий привід для ще одного грандіозного "Ніх*я"...
24.02.2026 07:00 Ответить
24.02.2026 07:00 Ответить
+2
Четыре гребаных года. И конца-края не видно ни хрена(
24.02.2026 07:51 Ответить
24.02.2026 07:51 Ответить
+1
жрачка і пойло буде ?
24.02.2026 06:50 Ответить
24.02.2026 06:50 Ответить
жрачка і пойло буде ?
24.02.2026 06:50 Ответить
24.02.2026 06:50 Ответить
Самий підходящий привід для ще одного грандіозного "Ніх*я"...
24.02.2026 07:00 Ответить
24.02.2026 07:00 Ответить
Як це ні#уя.... а спець озабочення.....чи що там вони виказують.
24.02.2026 10:08 Ответить
24.02.2026 10:08 Ответить
Нее, думаю цю "супер-зброю" вони тримають навипадок атаки США на Іран, чи Ізраіля на Газу...
Неможнаж так необдумано, з любого приводу погрожувати світу "озабоченою дубинкою"...
24.02.2026 10:21 Ответить
24.02.2026 10:21 Ответить
"… Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война."
24.02.2026 07:00 Ответить
24.02.2026 07:00 Ответить
Київ під час російських ударів з повітря, ранок 24 лютого 2022 року.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:03 Ответить
Ранок 24 лютого 2022 року, кияни залишають місто.
показать весь комментарий
24.02.2026 07:08 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4857418-mzs-rosii-vyishlo-z-zaiavamy-do-richnytsi-vtorhnennia МЗС Росії вийшло з заявами до річниці вторгнення
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4857418-mzs-rosii-vyishlo-z-zaiavamy-do-richnytsi-vtorhnennia
показать весь комментарий
24.02.2026 07:20 Ответить
24.02.2026 10:27 Ответить
24.02.2026 10:27 Ответить
Там-стурбованість, схвильованість та занепокоєність. Тут - стійкість, незламність, потужність, шашлики.Тьфу, бл..дь.
24.02.2026 07:48 Ответить
24.02.2026 07:48 Ответить
Четыре гребаных года. И конца-края не видно ни хрена(
24.02.2026 07:51 Ответить
24.02.2026 07:51 Ответить
Путін використовує Трампа для тиску на Україну - Зеленський
показать весь комментарий
24.02.2026 08:03 Ответить
Чергова пустобрехівня.
24.02.2026 08:54 Ответить
24.02.2026 08:54 Ответить
Ще треба гукнути червоний хрестик,МОКівських мавпенят, папіка з Риму з хором хлопчиків.Тоді -вся шарага у зборі!
24.02.2026 08:54 Ответить
24.02.2026 08:54 Ответить
Червоний Хрест допоміг десяткам тисячь біженців з України, дітям, й досі допомогає. Так що про Червоний Хрест Ви помиляєтесь, не пишіть гадощі а подякуйте.... якщо звісно Ви не нашваберний раб ***** - кацап провокатор.
24.02.2026 13:31 Ответить
24.02.2026 13:31 Ответить
 
 