Україна захистила мир і свободу Молдови, - Санду
Президентка Мая Санду у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ наголосила, що Україна також захищає мир і свободу Молдови.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На світанку дня, який змінив історію, Україна вирішила чинити опір. І залишилася на ногах. Мужність українського народу є світлом для всього вільного світу", - зазначила вона.
Санду вшанувала пам'ять тих, хто загинув за 4 роки війни. Також вона нагадала про полонених, закатованих у полоні.
"Ми завжди будемо вдячні українцям за те, що вони захистили наш мир і свободу, а також мир і свободу всієї Європи. Україна заслуговує на справедливий мир. І ми будемо підтримувати Україну з незмінною солідарністю", - підсумувала президентка Молдови.
Що передувало?
- Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня.
