Україна захистила мир і свободу Молдови, - Санду

Президентка Мая Санду у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ наголосила, що Україна також захищає мир і свободу Молдови.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"На світанку дня, який змінив історію, Україна вирішила чинити опір. І залишилася на ногах. Мужність українського народу є світлом для всього вільного світу", - зазначила вона.

Санду вшанувала пам'ять тих, хто загинув за 4 роки війни. Також вона нагадала про полонених, закатованих у полоні.

"Ми завжди будемо вдячні українцям за те, що вони захистили наш мир і свободу, а також мир і свободу всієї Європи. Україна заслуговує на справедливий мир. І ми будемо підтримувати Україну з незмінною солідарністю", - підсумувала президентка Молдови.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вже 4 роки Путін бере Київ за три дні. Він не досягнув своїх цілей, - Зеленський. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня.

Дивіться також: Наш план війни - три цілі: закрити небо, зупинити ворога та позбавити РФ грошей на війну, - Федоров. ВIДЕО