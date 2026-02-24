Україна захистила мир і свободу Молдови, - Санду

Санду звернулася до українців у роковини повномасштабного вторгнення РФ

Президентка Мая Санду у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ наголосила, що Україна також захищає мир і свободу Молдови.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На світанку дня, який змінив історію, Україна вирішила чинити опір. І залишилася на ногах. Мужність українського народу є світлом для всього вільного світу", - зазначила вона.

Санду вшанувала пам'ять тих, хто загинув за 4 роки війни. Також вона нагадала про полонених, закатованих у полоні.

"Ми завжди будемо вдячні українцям за те, що вони захистили наш мир і свободу, а також мир і свободу всієї Європи. Україна заслуговує на справедливий мир. І ми будемо підтримувати Україну з незмінною солідарністю", - підсумувала президентка Молдови.

мультумеск!
24.02.2026 12:10 Відповісти
Блін, єдине що знаю румунською, буна зіуа! Молдаване, ви красавчики
24.02.2026 12:17 Відповісти
Так приєднуйтесь до Румунії і вона буде "захищати мир і свободу Молдови ", але вже як частини Румунії.
24.02.2026 12:37 Відповісти
 
 