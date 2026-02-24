Украина защитила мир и свободу Молдовы, - Санду
Президент Мая Санду в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ подчеркнула, что Украина также защищает мир и свободу Молдовы.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"На рассвете дня, который изменил историю, Украина решила сопротивляться. И осталась на ногах. Мужество украинского народа является светом для всего свободного мира", - отметила она.
Санду почтила память тех, кто погиб за 4 года войны. Также она напомнила о пленных, замученных в плену.
"Мы всегда будем благодарны украинцам за то, что они защитили наш мир и свободу, а также мир и свободу всей Европы. Украина заслуживает справедливого мира. И мы будем поддерживать Украину с неизменной солидарностью", - подытожила президент Молдовы.
Что предшествовало?
- Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп хочет заключить мир между Украиной и РФ до 4 июля.
