Украина защитила мир и свободу Молдовы, - Санду

Президент Мая Санду в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ подчеркнула, что Украина также защищает мир и свободу Молдовы.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На рассвете дня, который изменил историю, Украина решила сопротивляться. И осталась на ногах. Мужество украинского народа является светом для всего свободного мира", - отметила она.

Санду почтила память тех, кто погиб за 4 года войны. Также она напомнила о пленных, замученных в плену.

"Мы всегда будем благодарны украинцам за то, что они защитили наш мир и свободу, а также мир и свободу всей Европы. Украина заслуживает справедливого мира. И мы будем поддерживать Украину с неизменной солидарностью", - подытожила президент Молдовы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уже 4 года Путин берет Киев за три дня. Он не достиг своих целей, - Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп хочет заключить мир между Украиной и РФ до 4 июля.

Смотрите также: Наш план войны - три цели: закрыть небо, остановить врага и лишить РФ денег на войну, - Федоров. ВИДЕО