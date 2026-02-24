РУС
Новости Отношения Украины и Румынии
Украина защитила мир и свободу Молдовы, - Санду

Санду обратилась к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ

Президент Мая Санду в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ подчеркнула, что Украина также защищает мир и свободу Молдовы.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"На рассвете дня, который изменил историю, Украина решила сопротивляться. И осталась на ногах. Мужество украинского народа является светом для всего свободного мира", - отметила она.

Санду почтила память тех, кто погиб за 4 года войны. Также она напомнила о пленных, замученных в плену.

"Мы всегда будем благодарны украинцам за то, что они защитили наш мир и свободу, а также мир и свободу всей Европы. Украина заслуживает справедливого мира. И мы будем поддерживать Украину с неизменной солидарностью", - подытожила президент Молдовы.

Что предшествовало?

Молдова (378) Мая Санду (90) война в Украине (7377)
мультумеск!
24.02.2026 12:10 Ответить
Блін, єдине що знаю румунською, буна зіуа! Молдаване, ви красавчики
24.02.2026 12:17 Ответить
Так приєднуйтесь до Румунії і вона буде "захищати мир і свободу Молдови ", але вже як частини Румунії.
24.02.2026 12:37 Ответить
 
 