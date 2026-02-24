Россия не имеет успехов на фронте и давит на политическую волю Украины, - командующий армией Латвии Пуданс

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Москва компенсирует отсутствие прорывов на фронте атаками на гражданское население и попытками давления на общество.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

При этом Россия главным образом пытается влиять на политическую волю и желание населения поддерживать Вооруженные силы Украины и сопротивление.

Когда же агрессору не удается достичь целей на фронте, он усиливает атаки по мирному населению. Обстреливая города ракетами и беспилотными системами, враг прибегает к террористическим методам и пытается наносить удары в глубине территории Украины.

По словам командующего, на передовой Украина оказывает ожесточенное сопротивление и сдерживает противника. Силы обороны стягивают на себя значительные ресурсы оккупационных войск, не позволяя России накапливать ни достаточный человеческий ресурс, ни необходимые материально-технические средства для масштабного наступления.

"Это позволяет нам (в Латвии) перевести дух, опираясь на плечи Украины", – отметил командующий.

Угроза со стороны РФ

Пуданс добавил, что это время следует использовать правильно. При этом продолжая укреплять обороноспособность даже в случае установления перемирия в Украине. Поскольку Москва впоследствии может попытаться реализовать желание реванша против ближайших соседей, в том числе Латвии. Это, однако, автоматически не означает военного нападения, но может проявляться в информационном пространстве, киберсреде или в экономической сфере.

Командующий также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны западных стран должна продолжаться, чтобы дать возможность достичь результата.

"Какими бы инновационными ни были украинцы в ведении боевых действий, это лишь тактические успехи, но необходимо добиться также оперативного и стратегического преимущества", - сказал Пуданс.