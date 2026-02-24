РУС
Имперская политика РФ угрожает всей Европе, - Навроцкий

Президент Польши о войне: нельзя закрывать глаза на амбиции Кремля

Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег мир от недооценки агрессивных намерений России и подчеркнул необходимость поддержки Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навроцкий написал в соцсети Х. 

Он подчеркнул, что агрессия РФ против Украины является вызовом для европейской безопасности и требует решительной реакции.

"История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедиям. Демократический мир должен сохранить единство перед лицом таких вызовов", – написал Навроцкий.

Он добавил, что Польша ожидает "прекращения действий, дестабилизирующих регион" и с уважением относится "к мужеству людей, которые ежедневно защищают свободу".

Что предшествовало?

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину могут бояться доносить плохую информацию, а потому он может не владеть реальной картиной на поле боя и в российской экономике. Он может остановить войну, когда поймет, что цена ее продолжения для него неприемлема.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не имеет успехов на фронте и давит на политическую волю Украины, - командующий армией Латвии Пуданс

Польша (1888) Навроцкий Кароль (132) война в Украине (7377)
А rzeź wołyńska - все одно головніша тема, чи як?
24.02.2026 13:08 Ответить
Та що ти кажеш? Прозрів «історик». Так УПА якраз проти цього і боролися.
24.02.2026 14:08 Ответить
От чому поляки це розуміють, а деякі словаки та угорці - ні?
24.02.2026 15:53 Ответить
 
 