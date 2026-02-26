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Новини Агресія Росії проти України Мирні перемовини
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Мир в Україні можливий лише невійськовим шляхом, - Рубіо

Рубіо про переговори України та РФ: США — єдина країна, що домоглася діалогу

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність дипломатичного шляху та наголосив на ролі США у започаткуванні прямих переговорів між Україною та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на телеграм-канал посла України в США Ольги  Стефанішиної.

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Адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву… Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не вводимо санкції проти України…Ми є єдиною країною або єдиною організацією на планеті, яка змогла домогтися того, щоб російські та українські переговірники сіли за стіл і поговорили один з одним", - цитує агенство Рубіо.

"І в ситуації такої жахливої війни це дуже важлива позиція для нас, яку ми не хочемо втрачати, бо якщо ми відмовимося від неї… то хто ж тоді це зробить? ООН цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього – ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення", - наводить Стефанішина слова Рубіо.

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Що передувало?

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Автор: 

росія (70276) Україна (7339) Рубіо Марко (444) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+20
А з мексиканським наркобароном чому не домовилися невійськовим шляхом?
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26.02.2026 10:07 Відповісти
+16
США забрали в України ЯЗ, що привело до війни, а тепер невійськовим шляхом сприяють її капітуляції..., щоб настав мир...
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26.02.2026 10:10 Відповісти
+12
***** в дипломатію не бавиться
так і поясни своєму рудому шефу
***** розуміє тіко конкретні люля
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26.02.2026 10:04 Відповісти
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***** в дипломатію не бавиться
так і поясни своєму рудому шефу
***** розуміє тіко конкретні люля
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26.02.2026 10:04 Відповісти
Путлєр не розуміє язик дипломатії - тільки сила
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26.02.2026 10:05 Відповісти
"Ми не вводимо санкції проти України"… яка так завинила перед штатами, так завинила… Але ми її жаліємо… Тому й санкцій нема.
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26.02.2026 10:06 Відповісти
15% є. Хай не свистить
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26.02.2026 15:30 Відповісти
А з мексиканським наркобароном чому не домовилися невійськовим шляхом?
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26.02.2026 10:07 Відповісти
Бо той не пропонував бабки особисто Трампу та його ви*лядкам, а також не мав "папки" з інформацією про походеньки рудого. В іншому випадку був би "грейт гай, май френд".
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26.02.2026 10:19 Відповісти
Адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву…
З цього місця, будь ласка, докладніше.
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26.02.2026 10:08 Відповісти
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26.02.2026 10:13 Відповісти
Тиснуть на п'яту точку путіна щірково смугастими губами?
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26.02.2026 10:16 Відповісти
Все дуже просто. Московія пообіцяла дати корисних копалин на 12 трильйонів доларів США для родини Трампа і його оточення, а він ще тисне, валяючись в ногах терориста, щоб дав ще для використання підкупу виборців. Перед цим звичайно заручиться підтрмикою кцапів і північної кореї з використання кібервійськ з підтасовки голосів.
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26.02.2026 10:32 Відповісти
США забрали в України ЯЗ, що привело до війни, а тепер невійськовим шляхом сприяють її капітуляції..., щоб настав мир...
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26.02.2026 10:10 Відповісти
Ніколи! Невійськовим - ніколи! Лише військовим і лише знищенням можливості кацапів воювати. Інакше - ніяк. Всі "мирні шляхи" - то в нікуди - шаманські замовляння.
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26.02.2026 10:10 Відповісти
США КОНЧЕНІ і ЗАВЖДИ ТАКІ БУЛИ
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26.02.2026 10:12 Відповісти
При Байдені вони все-таки були менш "конченими".
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26.02.2026 10:15 Відповісти
Та досить вже цими псевдо-остаточними заявами розкидатися. Ніхто не знає, як саме ця війна закінчиться.

P.S. До речі, шо там війна з іраном? Буде чи не буде?
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26.02.2026 10:13 Відповісти
Ви почитайте дописи цього, кубинського півня за 2022-й рік. Більшого "яструба" навіть важко було уявити, а на ділі виявився звичайним кар'єристом, кон'юнктурщиком та кишеньковим сраколизом агента "краснова".
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26.02.2026 10:15 Відповісти
як додік піде на пенсію - буде одним з перших, хто висреться йому на голову. хоча там такий натовп для цього збереться...
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26.02.2026 10:24 Відповісти
Під@р@с, одним словом. Мрія Х'уйла і всіх маніяків і тиранів щоб жертва з ними не билася, а благала про помилування
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26.02.2026 10:19 Відповісти
Що цікаво що Х'уйло і рашисти теж підтримують слова американських педофілів. Розумну людину це б вже насторожило. Але не педофілів і учасників файлів Епштейна. 12 років війни Європа і сцишиа веде з Х'уйлом переговори і благає міру. Ну і як, результат? Х'уйло тільки став ще більше обстрілювати українські міста і перестав стидатися вбивати мирних людей.
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26.02.2026 10:25 Відповісти
Санкції проти України? Ти там кактусів наївся?
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26.02.2026 10:27 Відповісти
Була така імперія - Японська, з 1869 (здається) року існувала. Володіла і Кореєю, і частиною Китаю, і ще багатьма територіями (і народами). Але 6 серпня 1945 року її відвідав "Малюк", а 9 серпня - "Товстун", і "О, диво!" - 2 вересня 1945 року імперія перестала існувати. То може не варто видумувати велосипед, а використати перевірені засоби?
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26.02.2026 10:30 Відповісти
Поцікавтесь, скільки "засобів" має руснява імперія.
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26.02.2026 10:37 Відповісти
Ну якщо розраховувати на ту бомбу\ракету\петарду яку нам передадуть (може\коли небуть\якщо захочуть) Британія з Францією - то канєшно.
Думка була чисто риторична, і головний месидж: рашистську імперію потрібно знищити. І не обов'язково ЯЗ.
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26.02.2026 17:09 Відповісти
Трампа невозможно понять. Рашка это враг. Зачем он пытается остановить войну, в которой кацапы увязнут минимум на 50 лет. Истощая все свои и ресурсы и конечном итоге с вероятностью саморазрушиться как это было не раз.
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26.02.2026 10:33 Відповісти
Нобель свербить.
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26.02.2026 10:36 Відповісти
Вот если бы рф против сша воевала, я бы посмотрел какой там невоенный путь бы был
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26.02.2026 10:33 Відповісти
В США не идиоты.
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26.02.2026 10:40 Відповісти
Вы так думаете ?
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26.02.2026 12:39 Відповісти
Я маю погодитись з Рубіо.
Так, у військовому шляху завершення буде тільки на кладовищі, причому для всього світу і навіть для Рубіо, бо кровожерливість пуйла отруює підспудно весь світ.аби він палахнув.
Ця істота пуйло хоче бути поховпним разом з усіма в цьому світі, настільки він жаоюгидно зависливий. Думка про.те, що він здохне а на його могилу ходитиме срати весь люд планети, крім орбана з сціярто і фіцо, які це гімно там жратимуть добровільно, пуйлу невиносима. Хтось житиме, а воно здохло?! Від цього.кров в його жилах стигне.
Але, пане Рубіо, дипломатичний шлях, в розумінні вашої адміністрації і путіна дивним чином збігається, і це не дипломатія, це ваша особиста ПОРАЗКА, і смертний гріх.перед.Богом і людством, які з давніх часів.називається ЗРАДОЮ.І ПРОДАЖНІСТЮ, який для іуд всіх часів завершувався і завершується, і завершуватиметься САМОВИКОРЧОВУВАННЯМ СЕБЕ із власного життя.

Отака історія.

Дипломатія це.коли немає подвійних стандартів і брехні, і коли сильніших.захищає слабкішого, або коли озброєний захищає того хто зброї немає. Але це ж вами не пропонується.

Війна і завтра б закінчилась якби ви сьогодні на весь світ оголосили, що вразі неприпинення війни росії проти України, та не погодження звільнити Україну від рашистських військ, Вашингтон ПОВЕРНЕ ВСЕ.ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНІ, аби бути чесними перед своїми обов'язками, взятими в Будапешті,а щоб ніхто не сумнівався, що так і буде, негайно.передає першу партію Томагавків, або.підписує і негайно найжорсткіший санкційний закон проти російської економіки і визнає росію спонсором тероризму, такий закон, щоб навіть.орбан з фіцо свою даб'ячу шкіру скинули і шукали піч в який би її спали, а самим піти у ліс.
Оце дипломатія проти путіна, який 16 разів проти 16 країн починав військові опкрації які несли смерті розруху, але так і не.отримав по пиці.
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26.02.2026 10:34 Відповісти
Ой пиз*ите ви дядьку...)
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26.02.2026 10:52 Відповісти
Чемберлен та Деладьє теж думали, що несуть мир цілому поколінню, здаючи гітлеру Чехословаччину у Мюнхені. Чим закінчилося?!
Тільки й Україна 2026 - не Чехословаччина 1938...
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26.02.2026 10:54 Відповісти
Дуже показова еволюція відносин:

1. Ми будемо гарантами Вашої безпеки за відмову від ядерної зброї
2. США стоятиме з Україною поруч до кінця
3. Дякуйте нам, що ми не вводимо санкції проти України

І хто може вважати США надійним партнером після цього?...
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26.02.2026 10:59 Відповісти
ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ РУБІО.... ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення", ТОДІ ВКАЗУЙ КУЙЛУ ШЛЯХ ДО МИРУ, А ЦЕ ВИВЕДЕННЯ ВСІХ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСК З ТЕРИТОРІЇ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ....ОСЬ ТОБІ І КІНЦЕВИЙ МИРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
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26.02.2026 11:00 Відповісти
Чого ж дипломатично не вирішували проблему Гази? Ірану? Венесуели? А до того Кореї, В'єтнаму, Іраку, Афганістану, Лівії? Не треба тому, хто воював усюди, забрав у України і передав Росії ядерне озброєння, начхав на Будапештський меморандум, вчити нас жити, підтираючи зад старому маразматики Трампу, Рубіо..
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26.02.2026 11:13 Відповісти
Мир в Украине? А, расскажите, почему на Украину напали?
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26.02.2026 11:30 Відповісти
Сразу уточню. Как все "красивые слова" защитили Украину?
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26.02.2026 11:32 Відповісти
Ще один хоч і американський але невійськовий але ж і точно що придурок.
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26.02.2026 13:16 Відповісти
И таких д..... в аыбрала Америка. Позор. Все будет Украина! Слава Украине!
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26.02.2026 14:48 Відповісти
 
 