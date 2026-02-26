Мир в Україні можливий лише невійськовим шляхом, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність дипломатичного шляху та наголосив на ролі США у започаткуванні прямих переговорів між Україною та РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на телеграм-канал посла України в США Ольги Стефанішиної.

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Адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву… Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не вводимо санкції проти України…Ми є єдиною країною або єдиною організацією на планеті, яка змогла домогтися того, щоб російські та українські переговірники сіли за стіл і поговорили один з одним", - цитує агенство Рубіо.

"І в ситуації такої жахливої війни це дуже важлива позиція для нас, яку ми не хочемо втрачати, бо якщо ми відмовимося від неї… то хто ж тоді це зробить? ООН цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього – ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення", - наводить Стефанішина слова Рубіо.

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Що передувало?

Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом.

Розмова відбулася за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Сторони обговорили мирні перемовини.

За даними Axios, Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць.

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