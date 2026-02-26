Мир в Україні можливий лише невійськовим шляхом, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про необхідність дипломатичного шляху та наголосив на ролі США у започаткуванні прямих переговорів між Україною та РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на телеграм-канал посла України в США Ольги Стефанішиної.
Адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву… Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не вводимо санкції проти України…Ми є єдиною країною або єдиною організацією на планеті, яка змогла домогтися того, щоб російські та українські переговірники сіли за стіл і поговорили один з одним", - цитує агенство Рубіо.
"І в ситуації такої жахливої війни це дуже важлива позиція для нас, яку ми не хочемо втрачати, бо якщо ми відмовимося від неї… то хто ж тоді це зробить? ООН цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього – ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення", - наводить Стефанішина слова Рубіо.
Що передувало?
- Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом.
- Розмова відбулася за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
- Сторони обговорили мирні перемовини.
- За даними Axios, Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць.
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так і поясни своєму рудому шефу
***** розуміє тіко конкретні люля
З цього місця, будь ласка, докладніше.
P.S. До речі, шо там війна з іраном? Буде чи не буде?
Думка була чисто риторична, і головний месидж: рашистську імперію потрібно знищити. І не обов'язково ЯЗ.
Так, у військовому шляху завершення буде тільки на кладовищі, причому для всього світу і навіть для Рубіо, бо кровожерливість пуйла отруює підспудно весь світ.аби він палахнув.
Ця істота пуйло хоче бути поховпним разом з усіма в цьому світі, настільки він жаоюгидно зависливий. Думка про.те, що він здохне а на його могилу ходитиме срати весь люд планети, крім орбана з сціярто і фіцо, які це гімно там жратимуть добровільно, пуйлу невиносима. Хтось житиме, а воно здохло?! Від цього.кров в його жилах стигне.
Але, пане Рубіо, дипломатичний шлях, в розумінні вашої адміністрації і путіна дивним чином збігається, і це не дипломатія, це ваша особиста ПОРАЗКА, і смертний гріх.перед.Богом і людством, які з давніх часів.називається ЗРАДОЮ.І ПРОДАЖНІСТЮ, який для іуд всіх часів завершувався і завершується, і завершуватиметься САМОВИКОРЧОВУВАННЯМ СЕБЕ із власного життя.
Отака історія.
Дипломатія це.коли немає подвійних стандартів і брехні, і коли сильніших.захищає слабкішого, або коли озброєний захищає того хто зброї немає. Але це ж вами не пропонується.
Війна і завтра б закінчилась якби ви сьогодні на весь світ оголосили, що вразі неприпинення війни росії проти України, та не погодження звільнити Україну від рашистських військ, Вашингтон ПОВЕРНЕ ВСЕ.ЯДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНІ, аби бути чесними перед своїми обов'язками, взятими в Будапешті,а щоб ніхто не сумнівався, що так і буде, негайно.передає першу партію Томагавків, або.підписує і негайно найжорсткіший санкційний закон проти російської економіки і визнає росію спонсором тероризму, такий закон, щоб навіть.орбан з фіцо свою даб'ячу шкіру скинули і шукали піч в який би її спали, а самим піти у ліс.
Оце дипломатія проти путіна, який 16 разів проти 16 країн починав військові опкрації які несли смерті розруху, але так і не.отримав по пиці.
Тільки й Україна 2026 - не Чехословаччина 1938...
1. Ми будемо гарантами Вашої безпеки за відмову від ядерної зброї
2. США стоятиме з Україною поруч до кінця
3. Дякуйте нам, що ми не вводимо санкції проти України
І хто може вважати США надійним партнером після цього?...