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Новини Припинення війни Переговори із США Переговори з Путіним
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Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць, - Axios

Трамп заявив Зеленському. що війна має закінчитися протягом місяця

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хотів би завершення війни протягом місяця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios з посиланням на анонімні джерела.

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За даними видання, розмова тривала близько 30 хвилин і стала першою після зустрічі лідерів у Давосі. Джерела, обізнані зі змістом переговорів, стверджують, що Трамп наголосив на намірі якнайшвидше досягти припинення бойових дій.

"Війна триває вже занадто довго, і я хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", – передає слова Трампа одне з джерел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент має певний оптимізм": Венс розповів про нове доручення Трампа щодо війни Росії проти України

Деталі телефонної розмови

За інформацією Axios, Зеленський подякував американському лідеру за підтримку та висловив сподівання на завершення війни вже цього року.

Джерела характеризують бесіду як дружню та конструктивну. Водночас офіційної реакції Білого дому на оприлюднену інформацію наразі немає.

Подальші дипломатичні контакти

На 26 лютого у Женеві заплановані переговори американських представників з українською делегацією. Йдеться про зустріч спецпосланців Трампа — Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа з переговорною групою України.

Крім того, за даними джерел, можливі окремі консультації американської сторони з російським представником Кирилом Дмитрієвим.

Очікується, що ці контакти стануть продовженням дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів завершення війни. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Трамп Дональд (8901) переговори з Росією (1608)
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Топ коментарі
+37
Це ж було вже (с)
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26.02.2026 01:36 Відповісти
+36
Потім як Донбас здамо під його вимогами як ірангців нас він розведе і фронт посипетьтся. Кацапи будуть вирізати українців у містах то трамп скаже- - вони слабкі- яж казав. он бачите давайте не будемо на них звертати увагу- вони програли війну.
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26.02.2026 01:48 Відповісти
+29
у такому віці часто буває коли пацієнт плутає сни з реальністю.
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26.02.2026 01:38 Відповісти
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Крыша едет не спеша тихо шифером шурша
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26.02.2026 01:36 Відповісти
"хачу харчо"

мое желание, в отличие от трампіного, законное!
Настоящий грузинский суп харчо - это густое, острое и невероятно ароматное блюдо, которое согреет даже в самый лютый мороз.(ШІ)
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26.02.2026 03:41 Відповісти
Підганяй томагавки, безкінечні поставки зброї у кредит - як СРСР у 2й світовій, літаки - і, можливо, твоя, Трампе, мрія збудеться.
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26.02.2026 06:00 Відповісти
Наче ти щось там вирішуєш, не сміши.
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26.02.2026 06:21 Відповісти
Оце ти видав, не сміши.
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26.02.2026 08:37 Відповісти
Це ж було вже (с)
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26.02.2026 01:36 Відповісти
Потім як Донбас здамо під його вимогами як ірангців нас він розведе і фронт посипетьтся. Кацапи будуть вирізати українців у містах то трамп скаже- - вони слабкі- яж казав. он бачите давайте не будемо на них звертати увагу- вони програли війну.
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26.02.2026 01:48 Відповісти
24 години
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26.02.2026 04:24 Відповісти
І ці години продовжуються вже другий рік.
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26.02.2026 13:09 Відповісти
у такому віці часто буває коли пацієнт плутає сни з реальністю.
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26.02.2026 01:38 Відповісти
Взагалі треба законодавчо возраст політиків скооректувати - наприклад 70 років
нехай онуків виховують
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26.02.2026 05:09 Відповісти
треба законодавчо скорегувати доступ довбойобів до політики. Мерзотників не вийде, бо це спочатку не очевидно.
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26.02.2026 07:02 Відповісти
значно краще - заборонити доступ нерозумних істот до виборів
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26.02.2026 08:18 Відповісти
у демократіях заборонити більшості доступ до участі у виборах неможливо.
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26.02.2026 13:14 Відповісти
на жаль.
Тому і далі мудрий нарід буде обирати популістів.
А було б добре - поки не здаси іспити на логіку - не маєш права обирати. Но то фантастика.
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26.02.2026 19:27 Відповісти
логіку у нас у школі не викладають.
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26.02.2026 22:50 Відповісти
Не завжди ця сентенція спрацьовує... Учора дивився "Вокс Верітатіс". Потрапив на ролик бесіди Дрібниці з якимось дідком-росіянином. Судячи з "понятійного апарату" - колишній військовий політпрацівник радянських часів. Чоловікові - 78 років. Шпарив такими поняттями, таким аналізом військово-політичної обстановки і дій сталінського режиму, і більшовиків, взагалі що сам блогер зачудувався - до чого тверезе мислення... А деякі, і до 60-ти, "розумово" , не доживають - "мізки розпливаються"...
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26.02.2026 07:41 Відповісти
Шпарив такими поняттями, таким аналізом військово-політичної обстановки і дій сталінського режиму, і більшовиків, взагалі що сам блогер зачудувався - до чого тверезе мислення..
Цікаво було би послухати.Посилання дасте?
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26.02.2026 10:06 Відповісти
Та я так - продивився, та й забув... Я ж навіть, не підписаний там... Випадково подивився, коли зайшов туди, через "Вату ТВ"
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26.02.2026 10:18 Відповісти
Якщо це Ютуб,у нього ж є "історія переглядів".
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26.02.2026 10:54 Відповісти
Так, це "Ютуб". Але я не зможу згадать, коли саме була ця передача. Адже Дрібниця викладає "записи". І не завжди - у хронології...
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26.02.2026 10:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rvjyeWlZNeU&t=8s Крик душі
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26.02.2026 13:32 Відповісти
Це не той, про кого я писав... Але цей сюжет мені теж сподобався...
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26.02.2026 13:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rvjyeWlZNeU&t=8s Крик душі
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26.02.2026 13:31 Відповісти
Так все правильно... Він просто не сказав, за який саме місяць, і якого року... Позавчора він визначив строк - до 4 липня. Тобто, визначився з місяцем. Але не назвав рік..
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26.02.2026 07:31 Відповісти
В нього 250 років Незалежності сишиа в цьому році. Так шо хоче в цьому.
Ну хатєть нє врєдно.
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26.02.2026 09:44 Відповісти
Щоб не мучився потрібно приспати.
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26.02.2026 13:10 Відповісти
І що. Ми теж хочемо, а ***** ні.
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26.02.2026 01:41 Відповісти
***** розкажи свої побажання. І обов'язково підкріпи вагомим аргументом.
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26.02.2026 01:44 Відповісти
Якщо вже немає яєць а лише одні бовти, то немає і аргументу.
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26.02.2026 13:14 Відповісти
щоби було про що завтра дружбанам пісдіть у Женеві, треба захєрачити по шахєдним сараям в Алабузі. Там цих сараїв набудували загальною площею майже 20 гектарів, тому кругове вірогідне відхилення ракети не має ніякого значення.
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26.02.2026 01:51 Відповісти
Русня через своїх "інсайдерів з розвідки" натякають, що вони вже накопичили більш ніж півпільйони боєготових ішакєдов. Цікаво, де таку кількість зберігати можна?
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26.02.2026 06:29 Відповісти
на бумаге,разве что)в этом кацапы сильны *******,а сердобольные хохложопые зрадойобы ныть за лиху долю_)
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26.02.2026 06:36 Відповісти
и ракет море просто накопичили а запускают декабрь 25 январь 26 года выпуска и за танки забыл 20 к танков,только штурмуют на гольфкарах и ищаках,просто команды не было париж штурмовать а так бы за 2 дня на армате доехали а "бедных хохлов" просто жалеют потому и дохнут штабелями в рвах от жалости)))
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26.02.2026 06:40 Відповісти
А, і про танки теж було, у іншого "інсайдера". Десятки тисяч, нових, включно з "сРаматами", далеко в Сибіру заховані. На щось чекають. Бойся, враг, ми єщьо дажє нє готовілісь начінать.
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26.02.2026 08:33 Відповісти
"Ми єщьо нє начіналі" (с) піськоф
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26.02.2026 11:33 Відповісти
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет (c)
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26.02.2026 06:52 Відповісти
Подивимось що скаже через дві неділі
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26.02.2026 01:52 Відповісти
с.ка, арестович с автозасмагою
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26.02.2026 01:53 Відповісти
То пудра під засмагу
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26.02.2026 03:57 Відповісти
венс з туш'ю "лєнінград", цей з пудрою. в них там кубло з блек джеком та "традіціоннимі ценностями"
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26.02.2026 04:25 Відповісти
Та 24 години ж.
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26.02.2026 02:10 Відповісти
вже на добу не притендує. згоден на місяь ?
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26.02.2026 02:34 Відповісти
Так, у нього ж через місяць липень, четверте, свята.
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26.02.2026 03:58 Відповісти
Це вже несмішно
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26.02.2026 02:38 Відповісти
в дітойоба трампона-гандона все через "2-3 тижні" (с)....
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26.02.2026 04:17 Відповісти
Дивилась його виступ у конгресі - він так кокетліво губкі складає коли говорить - як капризне дітя- там точно СТАРЧЕСКИЙ маразм
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26.02.2026 05:14 Відповісти
Кокетливий підар-педофіл, от воно хто
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26.02.2026 08:13 Відповісти
Еой, була у морози у Києві, кажу чоловіку - давай одну чарку у день на вечерю тостувати « Щоб він здох «( хутин - якщо комусь цей тост не зрозумилий🤣) . А чоловік каже-« так можно спитися»
хоча усім хочу сказати - вроді третій тост за жінок? То нехай уся Україна перший тост підіймає» «щоб він здох» 🤣🤣
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26.02.2026 11:00 Відповісти
І не тільки Україна! Ми так і п'ємо вже 12 років...
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26.02.2026 11:35 Відповісти
В мене бажання, щоб Трамп пішов на х... зі своїми днями, місяцями, кушнервіткаффами разом з Путіним і кацапами. Він ідіот, який уявив себе всесвітнім миротворцем, а насправді - старе маразматичне чмо яке підтримує кремлівські імперзабаганки.
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26.02.2026 04:26 Відповісти
Вважаю, що треба розділяти армію ЗСУ і російську освободительну армію , котра хоче прибрати режим хунти у хремлі.
тобто Трамп може щось вимагати від Зе , але не в його владі вимагати від РДК припинити їх цілі.
тому РДК може бити спокійно по хремлю і НПЗ
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26.02.2026 05:06 Відповісти
Ви недооцінюєте інтереси окремих кланів.
так що нехай РДК луплять по НПЗ . Треба вводити нових гравців з новими інтересами
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26.02.2026 05:51 Відповісти
Усе ви хочете вивідати . А реєстрація свіжа
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26.02.2026 06:01 Відповісти
Ага! І РДК ракети "Фламінго", викопали в шахті, десь під Павлоградом...
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26.02.2026 07:45 Відповісти
А чому ні? Переможців не судять
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26.02.2026 12:28 Відповісти
Вже навіть не цікаво і не смішно. Старе маразматичне чмо продовжує жити в ілюзіях
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26.02.2026 05:28 Відповісти
купи козу ,на війну в тебе можливості нема
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26.02.2026 05:39 Відповісти
Мабуть ***** пообіцяло Трампу приватний танець за Донбас
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26.02.2026 05:48 Відповісти
Шо попало
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26.02.2026 06:13 Відповісти
О, присядьте ближче, бо наш ,,великий комбінатор'' знову переписує календар всесвіту! Схоже, у Доні дедлайни закінчення війни плодяться швидше, ніж судові позови проти нього. Спочатку було ,,24 години'', потім ,,до Різдва'', згодом ,,до 4 липня'' - тепер він торгується вже на ,,місяць'', ніби обирає термін доставки піци..... Яку наступну фантастичну дату він вигадає - можливо, ,,до дня святого Патріка'' чи ,,одразу після обіду''?Старий хрич вже поводиться просто як дитина, яка обіцяє прибрати в кімнаті за секунду, але натомість просто ********* все сміття під килим і чекає на оплески.....
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26.02.2026 06:13 Відповісти
пиз..юк тампло епштейн хай маструбує на портрет ху...ла, що висить у білому домі ...і мо війна скінчиться
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26.02.2026 06:14 Відповісти
Хоче але не може
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26.02.2026 06:19 Відповісти
У радянському союзі були "пятілєткі за трі года", а тут тридварас Краснов зробив із США другий радянський союз із партійними виступами й оваціями. Ще й строки розставляє.

На відміну від України, яка має право вибору лише 35 років, США має демократію набагато довше.
І все одно обрали клоуна трампа, який є рабом путіна. Посміховисько, а не США...
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26.02.2026 06:42 Відповісти
Іншими словами-" Капітулюй пошвидше, зєля. Я хочу барижити з кацапами".
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26.02.2026 06:47 Відповісти
То неправильний переклад-Памп заявив,що за місяць хоче полетіти на Місяць. Білет купив у Маска в одну сторону..
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26.02.2026 07:07 Відповісти
Бажання нічого не варте, якщо його не підкріплювати діями.
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26.02.2026 07:28 Відповісти
Затрахали вже і Зеленським, і Трампом. То один ригоне якусь дичь, то інший, а ЗМІ відразу підхоплюють і розкручують, як сенсацію.
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26.02.2026 08:01 Відповісти
У мене сусідка-алкашка, перед смертю теж усіляку х*йню бубоніла...
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26.02.2026 08:01 Відповісти
Маю бажання купити будинок, але не маю можливості, маю можливість купити козу, але не маю бажання
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26.02.2026 08:08 Відповісти
Давай бабло і зброю, а ще завали пздак. І можливо, за півроку Україна закінчить війну, не ти, всратий чмошнік
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26.02.2026 08:08 Відповісти
....як Київ за три дні, так і закінчити війну за день. ******** ще один!!!
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26.02.2026 08:18 Відповісти
Хай шашлики разом пожруть,і война скінчиться ще раніше. От дивіться самі:що той, що той роблять на московитів,а війна ще іде завдяки іх зусиллям,так може це тому що вони разом не бухали?А нам треба свое діло робить,знищувати московитів.Бо в нас і в них різні плани за цю війну.
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26.02.2026 08:42 Відповісти
Це вже прогрес - місяць замість 24 години
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26.02.2026 09:24 Відповісти
А я хочу, щоб у мене за місяць виросло *********** дерево і почало давати врожай.
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26.02.2026 09:25 Відповісти
Зеля повинен заявити Тромбу що бажає щоб Тромб перестав срати в штани
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26.02.2026 09:30 Відповісти
Якби рижа тварюка не слухала свого Х'уйла і Віткофа а дала Україні Тамагавки пів року назад то війна вже б закінчилась і без всіляких переговорів. Бо переговори це план Х'уйла по продовженню війни, а не про мір. А так поки що бачимо що Тромб не хоче миру і по голосуванню в ООН і по тому що Тромб не дає Україні зброї, даже ракет для Петріотів через що балістика вже кожен день влучає по Київу
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26.02.2026 09:37 Відповісти
Дід відірваний від реальності просто🥲
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26.02.2026 10:48 Відповісти
Киздоболи-нарциси! Пусті, як і їхні розмови ні про що...
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26.02.2026 10:56 Відповісти
А шо так? Було ж за 24 години?
Не склалось?!
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26.02.2026 11:26 Відповісти
 
 