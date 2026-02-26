Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць, - Axios
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хотів би завершення війни протягом місяця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios з посиланням на анонімні джерела.
За даними видання, розмова тривала близько 30 хвилин і стала першою після зустрічі лідерів у Давосі. Джерела, обізнані зі змістом переговорів, стверджують, що Трамп наголосив на намірі якнайшвидше досягти припинення бойових дій.
"Війна триває вже занадто довго, і я хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", – передає слова Трампа одне з джерел.
Деталі телефонної розмови
За інформацією Axios, Зеленський подякував американському лідеру за підтримку та висловив сподівання на завершення війни вже цього року.
Джерела характеризують бесіду як дружню та конструктивну. Водночас офіційної реакції Білого дому на оприлюднену інформацію наразі немає.
Подальші дипломатичні контакти
На 26 лютого у Женеві заплановані переговори американських представників з українською делегацією. Йдеться про зустріч спецпосланців Трампа — Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа з переговорною групою України.
Крім того, за даними джерел, можливі окремі консультації американської сторони з російським представником Кирилом Дмитрієвим.
Очікується, що ці контакти стануть продовженням дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів завершення війни.
- Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про нове доручення Трампа щодо війни Росії проти України.
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мое желание, в отличие от трампіного, законное!
Настоящий грузинский суп харчо - это густое, острое и невероятно ароматное блюдо, которое согреет даже в самый лютый мороз.(ШІ)
нехай онуків виховують
Тому і далі мудрий нарід буде обирати популістів.
А було б добре - поки не здаси іспити на логіку - не маєш права обирати. Но то фантастика.
Цікаво було би послухати.Посилання дасте?
Ну хатєть нє врєдно.
хоча усім хочу сказати - вроді третій тост за жінок? То нехай уся Україна перший тост підіймає» «щоб він здох» 🤣🤣
тобто Трамп може щось вимагати від Зе , але не в його владі вимагати від РДК припинити їх цілі.
тому РДК може бити спокійно по хремлю і НПЗ
так що нехай РДК луплять по НПЗ . Треба вводити нових гравців з новими інтересами
На відміну від України, яка має право вибору лише 35 років, США має демократію набагато довше.
І все одно обрали клоуна трампа, який є рабом путіна. Посміховисько, а не США...
Не склалось?!