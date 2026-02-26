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Дмитрієв прибуде до Женеви на переговори зі США 26 лютого

Дмітрієв приїде у Женеву 26 лютого

Російський посланець Кирило Дмітрієв прийде у Швейцарію для проведення переговорів з американською стороною, повідомляє російське видання ТАСС.

Переговори російської та американської сторін мають відбутися 26 лютого у Женеві. Зазначається, що під час зустрічі будуть обговорюватися питання економічної співпраці між сторонами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч з українською стороною 

Варто зазначити, що того ж дня американські переговірники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською стороною. До Женеви їде глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.

Разом з Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна групаповідомив президент Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами глави держави, під час переговорів обговорюватимуть послідовність кроків для завершення війни.

Читайте також: Умєров завтра зустрінеться із Віткоффом та Кушнером, нові перемовини з РФ можливі на початку березня, - Зеленський

Питання територій

Водночас Зеленський додав, що не впевнений, що буде чіткий результат щодо питання територій. Адже це питання, на його думку, має вирішуватись на рівні лідерів.

Напередодні зустрічі у Женеві Зеленський, Трамп, Віткофф і Кушнер провели телефонні переговори

Читайте також: Віткофф анонсував зустріч з Умєровим у Женеві у четвер, 26 лютого

Автор: 

перемовини (3798) США (26673) Швейцарія (935)
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Топ коментарі
+5
ріелтор із зятєм везуть додатковий економічний пісділ ще на ******* доларів з горизонтом на сто років і прожектом підняти на поверхню землі всі копалини, вивернувши Уральску гряду навиворіт.
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26.02.2026 02:02 Відповісти
+4
Цікаво, скільки сікстиліардів наобіцяє ***** на цей раз.. підари все це збіговисько
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26.02.2026 01:44 Відповісти
+3
чому вони навіть ззовні повні потвори
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26.02.2026 02:43 Відповісти
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зберуться російські та американські пісдільники. попити "мерло" та поїсти устриць.
Наче якось так писав колись один англійський поет - "... пісдільнік, кто с намі пйот...", і там ще наче згадувалась якась жінка, вірогідно з низькою соціальною відповідальністю.
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26.02.2026 01:14 Відповісти
наші piesdill-ники там також будуть -

Разом з Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група

америцькі посрєднічкі, плять !
одні й ті ж персони в один і той же час паралельно з тиском на Україну будуть домовлятись про бізнес з рашкою.

це - відкритий демонстративний цинізм і тиск трампа по відношенню до Ураїни !
здається пора відмовлятись від дипломатичних "послуг" рудого "посрєднічка"-уйопка

.
.

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26.02.2026 03:29 Відповісти
Посилають бідну черепашку без панцира туди-сюди. Воно вже не розуміє де Женева, де Маямі, і хто із двох Вітьків Умеров, а хто його зять.
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26.02.2026 01:22 Відповісти
Цікаво, скільки сікстиліардів наобіцяє ***** на цей раз.. підари все це збіговисько
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26.02.2026 01:44 Відповісти
ріелтор із зятєм везуть додатковий економічний пісділ ще на ******* доларів з горизонтом на сто років і прожектом підняти на поверхню землі всі копалини, вивернувши Уральску гряду навиворіт.
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26.02.2026 02:02 Відповісти
всмокчуть хоботами тихий океан через урал
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26.02.2026 02:45 Відповісти
тихий океан у новій економчній пісділки передбачено викачувати на двох через тонель Чукотка - Аляска.
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26.02.2026 02:53 Відповісти
це було б смішно, якби не спрацьовувало на хвору жадібну свідомість рудого деменціарія

може нам запропонувати йому "нєбо в алмазах" над Україною ?
і таким чином "перебити" ціну кацапів .
руда потвора може купитись
.
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26.02.2026 03:34 Відповісти
Закладе. Років через сто. Але це не точно. Може через двісті.
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26.02.2026 06:57 Відповісти
не складений тому що ***** нкому не потрібен. І цікавий хіба що моржам і ведмедям.

І да, обєднання чеченців і кутв теж цікаве.
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26.02.2026 07:07 Відповісти
чому вони навіть ззовні повні потвори
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26.02.2026 02:43 Відповісти
...бо потвори зсередини - в людини завжди панує гармонія душі та тіла.

.
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26.02.2026 03:35 Відповісти
Знову ця потвора чемодани з грішми привезе трампістам за Україну. Чому цього фашистського виродка не пристрелять або хоча б пейджер йому подарувати?
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26.02.2026 09:21 Відповісти
 
 