Дмитрієв прибуде до Женеви на переговори зі США 26 лютого
Російський посланець Кирило Дмітрієв прийде у Швейцарію для проведення переговорів з американською стороною, повідомляє російське видання ТАСС.
Переговори російської та американської сторін мають відбутися 26 лютого у Женеві. Зазначається, що під час зустрічі будуть обговорюватися питання економічної співпраці між сторонами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зустріч з українською стороною
Варто зазначити, що того ж дня американські переговірники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською стороною. До Женеви їде глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.
Разом з Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група, повідомив президент Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
За словами глави держави, під час переговорів обговорюватимуть послідовність кроків для завершення війни.
Питання територій
Водночас Зеленський додав, що не впевнений, що буде чіткий результат щодо питання територій. Адже це питання, на його думку, має вирішуватись на рівні лідерів.
Напередодні зустрічі у Женеві Зеленський, Трамп, Віткофф і Кушнер провели телефонні переговори.
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Наче якось так писав колись один англійський поет - "... пісдільнік, кто с намі пйот...", і там ще наче згадувалась якась жінка, вірогідно з низькою соціальною відповідальністю.
Разом з Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група
америцькі посрєднічкі, плять !
одні й ті ж персони в один і той же час паралельно з тиском на Україну будуть домовлятись про бізнес з рашкою.
це - відкритий демонстративний цинізм і тиск трампа по відношенню до Ураїни !
здається пора відмовлятись від дипломатичних "послуг" рудого "посрєднічка"-уйопка
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може нам запропонувати йому "нєбо в алмазах" над Україною ?
і таким чином "перебити" ціну кацапів .
руда потвора може купитись
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І да, обєднання чеченців і кутв теж цікаве.
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