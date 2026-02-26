Дмитрієв прибуде до Женеви на переговори зі США 26 лютого

Російський посланець Кирило Дмітрієв прийде у Швейцарію для проведення переговорів з американською стороною, повідомляє російське видання ТАСС.

Переговори російської та американської сторін мають відбутися 26 лютого у Женеві. Зазначається, що під час зустрічі будуть обговорюватися питання економічної співпраці між сторонами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зустріч з українською стороною

Варто зазначити, що того ж дня американські переговірники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською стороною. До Женеви їде глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.

Разом з Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група, повідомив президент Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами глави держави, під час переговорів обговорюватимуть послідовність кроків для завершення війни.

Читайте також: Умєров завтра зустрінеться із Віткоффом та Кушнером, нові перемовини з РФ можливі на початку березня, - Зеленський

Питання територій

Водночас Зеленський додав, що не впевнений, що буде чіткий результат щодо питання територій. Адже це питання, на його думку, має вирішуватись на рівні лідерів.

Напередодні зустрічі у Женеві Зеленський, Трамп, Віткофф і Кушнер провели телефонні переговори.

Читайте також: Віткофф анонсував зустріч з Умєровим у Женеві у четвер, 26 лютого