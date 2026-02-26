Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с США 26 февраля
Российский посланник Кирилл Дмитриев прибудет в Швейцарию для проведения переговоров с американской стороной, сообщает российское издание ТАСС.
Переговоры российской и американской сторон должны состояться 26 февраля в Женеве. Отмечается, что во время встречи будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества между сторонами, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча с украинской стороной
Стоит отметить, что в тот же день американские переговорщики – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – встретятся с украинской стороной. В Женеву едет глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Вместе с Умеровым на переговоры с США в Женеву отправилась также экономическая группа,сообщил президент Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
По словам главы государства, во время переговоров будут обсуждать последовательность шагов для завершения войны.
Вопрос территорий
В то же время Зеленский добавил, что не уверен, что будет четкий результат по вопросу территорий. Ведь этот вопрос, по его мнению, должен решаться на уровне лидеров.
Накануне встречи в Женеве Зеленский, Трамп, Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры.
Наче якось так писав колись один англійський поет - "... пісдільнік, кто с намі пйот...", і там ще наче згадувалась якась жінка, вірогідно з низькою соціальною відповідальністю.
Разом з Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група
америцькі посрєднічкі, плять !
одні й ті ж персони в один і той же час паралельно з тиском на Україну будуть домовлятись про бізнес з рашкою.
це - відкритий демонстративний цинізм і тиск трампа по відношенню до Ураїни !
здається пора відмовлятись від дипломатичних "послуг" рудого "посрєднічка"-уйопка
.
.
може нам запропонувати йому "нєбо в алмазах" над Україною ?
і таким чином "перебити" ціну кацапів .
руда потвора може купитись
.
поживемо побачимо.
власне Північний союз США-РФ, досить цікаве об'єднання.
І да, обєднання чеченців і кутв теж цікаве.
.