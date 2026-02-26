Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с США 26 февраля

Российский посланник Кирилл Дмитриев прибудет в Швейцарию для проведения переговоров с американской стороной, сообщает российское издание ТАСС.

Переговоры российской и американской сторон должны состояться 26 февраля в Женеве. Отмечается, что во время встречи будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества между сторонами, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча с украинской стороной

Стоит отметить, что в тот же день американские переговорщики – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – встретятся с украинской стороной. В Женеву едет глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Вместе с Умеровым на переговоры с США в Женеву отправилась также экономическая группа,сообщил президент Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам главы государства, во время переговоров будут обсуждать последовательность шагов для завершения войны.

Вопрос территорий

В то же время Зеленский добавил, что не уверен, что будет четкий результат по вопросу территорий. Ведь этот вопрос, по его мнению, должен решаться на уровне лидеров.

Накануне встречи в Женеве Зеленский, Трамп, Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры.

