РУС
993 15

Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с США 26 февраля

Российский посланник Кирилл Дмитриев прибудет в Швейцарию для проведения переговоров с американской стороной, сообщает российское издание ТАСС.

Переговоры российской и американской сторон должны состояться 26 февраля в Женеве. Отмечается, что во время встречи будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества между сторонами, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча с украинской стороной 

Стоит отметить, что в тот же день американские переговорщики – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – встретятся с украинской стороной. В Женеву едет глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Вместе с Умеровым на переговоры с США в Женеву отправилась также экономическая группа,сообщил президент Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По словам главы государства, во время переговоров будут обсуждать последовательность шагов для завершения войны.

Вопрос территорий

В то же время Зеленский добавил, что не уверен, что будет четкий результат по вопросу территорий. Ведь этот вопрос, по его мнению, должен решаться на уровне лидеров.

Накануне встречи в Женеве Зеленский, Трамп, Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры

+5
ріелтор із зятєм везуть додатковий економічний пісділ ще на ******* доларів з горизонтом на сто років і прожектом підняти на поверхню землі всі копалини, вивернувши Уральску гряду навиворіт.
26.02.2026 02:02 Ответить
+4
Цікаво, скільки сікстиліардів наобіцяє ***** на цей раз.. підари все це збіговисько
26.02.2026 01:44 Ответить
+3
чому вони навіть ззовні повні потвори
26.02.2026 02:43 Ответить
зберуться російські та американські пісдільники. попити "мерло" та поїсти устриць.
Наче якось так писав колись один англійський поет - "... пісдільнік, кто с намі пйот...", і там ще наче згадувалась якась жінка, вірогідно з низькою соціальною відповідальністю.
26.02.2026 01:14 Ответить
наші piesdill-ники там також будуть -

Разом з Умєровим на переговори із США до Женеви відправилась також економічна група

америцькі посрєднічкі, плять !
одні й ті ж персони в один і той же час паралельно з тиском на Україну будуть домовлятись про бізнес з рашкою.

це - відкритий демонстративний цинізм і тиск трампа по відношенню до Ураїни !
здається пора відмовлятись від дипломатичних "послуг" рудого "посрєднічка"-уйопка

.
.

26.02.2026 03:29 Ответить
Посилають бідну черепашку без панцира туди-сюди. Воно вже не розуміє де Женева, де Маямі, і хто із двох Вітьків Умеров, а хто його зять.
26.02.2026 01:22 Ответить
Цікаво, скільки сікстиліардів наобіцяє ***** на цей раз.. підари все це збіговисько
26.02.2026 01:44 Ответить
ріелтор із зятєм везуть додатковий економічний пісділ ще на ******* доларів з горизонтом на сто років і прожектом підняти на поверхню землі всі копалини, вивернувши Уральску гряду навиворіт.
26.02.2026 02:02 Ответить
всмокчуть хоботами тихий океан через урал
26.02.2026 02:45 Ответить
тихий океан у новій економчній пісділки передбачено викачувати на двох через тонель Чукотка - Аляска.
26.02.2026 02:53 Ответить
це було б смішно, якби не спрацьовувало на хвору жадібну свідомість рудого деменціарія

може нам запропонувати йому "нєбо в алмазах" над Україною ?
і таким чином "перебити" ціну кацапів .
руда потвора може купитись
.
26.02.2026 03:34 Ответить
міст або тунель давній проект, звичайно ж він об'єктивно закладе розвиток, як і Аляски, так і Чукотки
26.02.2026 05:48 Ответить
Закладе. Років через сто. Але це не точно. Може через двісті.
26.02.2026 06:57 Ответить
проект не складний, головне питання окупності. що дві країни будуть возити і з якою інтенсивністю.
поживемо побачимо.
власне Північний союз США-РФ, досить цікаве об'єднання.
26.02.2026 06:59 Ответить
не складений тому що ***** нкому не потрібен. І цікавий хіба що моржам і ведмедям.

І да, обєднання чеченців і кутв теж цікаве.
26.02.2026 07:07 Ответить
чому вони навіть ззовні повні потвори
26.02.2026 02:43 Ответить
...бо потвори зсередини - в людини завжди панує гармонія душі та тіла.

.
26.02.2026 03:35 Ответить
Знову ця потвора чемодани з грішми привезе трампістам за Україну. Чому цього фашистського виродка не пристрелять або хоча б пейджер йому подарувати?
26.02.2026 09:21 Ответить
 
 