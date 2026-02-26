"Президент має певний оптимізм": Венс розповів про нове доручення Трампа щодо війни Росії проти України

Президент США Дональд Трамп доручив американській переговорній команді активізувати зусилля для припинення бойових дій у війні між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, американська сторона веде "дуже, дуже обережні переговори" як із російською, так і з українською сторонами. Він наголосив, що обидві країни мають власні принципові позиції.

"Я думаю, що ми вели дуже, дуже обережні переговори як з росіянами, так і з українцями. Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо, спробувати покласти край вбивствам", – зазначив Венс.

Також читайте: Територіальні питання треба вирішувати лише на зустрічі з Путіним, - Зеленський

Оцінка перебігу переговорів

Віцепрезидент підкреслив, що процес залишається складним, однак Вашингтон фіксує певний прогрес. За його словами, адміністрація США продовжує працювати з обома сторонами конфлікту.

"Але я думаю, що ми робимо прогрес. Я думаю, що ми робимо прогрес як з росіянами, так і з українцями, і ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні", – додав він.

Венс також зауважив, що президент США зберігає обережний оптимізм щодо можливості завершення війни, хоча остаточний результат переговорів поки що залишається невизначеним.

Що передувало?

Раніше Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською стороною 26 лютого. До Женеви їде глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.

Цього ж дня російський посланець Кирило Дмітрієв також прийде у Швейцарію для проведення переговорів з американською стороною.

Також читайте: Наступні тристоронні перемовини можуть відбутися протягом 10 днів, - Зеленський