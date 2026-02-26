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Новини Переговори із США Переговори з Путіним
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"Президент має певний оптимізм": Венс розповів про нове доручення Трампа щодо війни Росії проти України

Джей Ді Венс про переговори між Україною, США і Росією

Президент США Дональд Трамп доручив американській переговорній команді активізувати зусилля для припинення бойових дій у війні між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.

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За його словами, американська сторона веде "дуже, дуже обережні переговори" як із російською, так і з українською сторонами. Він наголосив, що обидві країни мають власні принципові позиції.

"Я думаю, що ми вели дуже, дуже обережні переговори як з росіянами, так і з українцями. Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо, спробувати покласти край вбивствам", – зазначив Венс.

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Оцінка перебігу переговорів

Віцепрезидент підкреслив, що процес залишається складним, однак Вашингтон фіксує певний прогрес. За його словами, адміністрація США продовжує працювати з обома сторонами конфлікту.

"Але я думаю, що ми робимо прогрес. Я думаю, що ми робимо прогрес як з росіянами, так і з українцями, і ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні", – додав він.

Венс також зауважив, що президент США зберігає обережний оптимізм щодо можливості завершення війни, хоча остаточний результат переговорів поки що залишається невизначеним.

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською стороною 26 лютого. До Женеви їде глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров.
  • Цього ж дня російський посланець Кирило Дмітрієв також прийде у Швейцарію для проведення переговорів з американською стороною.

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Автор: 

США (26673) переговори з Росією (1608) Джей Ді Венс (215)
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Топ коментарі
+16
Йшов 2й рік зупинки війни за 24 години.
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26.02.2026 01:15 Відповісти
+11
Це називається як нічого не робити, але отримувати гроші платників податків.
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26.02.2026 00:51 Відповісти
+8
Про таких, як Трамп колись Губерман написав:
"Мой нєбосвод висок і ясєн.
І полон радужних картін
Нє потому, что мір прєкрасєн,
А потому, что я крєтін".

Доречі, ЗЄ це теж стосується.
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26.02.2026 02:02 Відповісти
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Це називається як нічого не робити, але отримувати гроші платників податків.
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26.02.2026 00:51 Відповісти
"Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні", - додав він.

одразу видно випускника славетної Єльської школи права

.
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26.02.2026 03:47 Відповісти
Не варто тих піндосів-виродків коментувати як і його короля-педофіла, забанити в ігнор
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26.02.2026 08:18 Відповісти
доручив організувати новий пісділ?
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26.02.2026 01:01 Відповісти
із старими пісдільниками

.
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26.02.2026 03:48 Відповісти
А дмітріев мать рідну продасть за поїздки до Женеви - а морда яка противна , типовий торгаш з ринку
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26.02.2026 05:23 Відповісти
То все зрозуміло. Незрозуміло головне: якщо ти не гей, навіщо підводити очі хімічним олівцем?
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26.02.2026 01:12 Відповісти
не умаю що він підводить очі. Просто судячі з його спічів, його регулярно ******* у перенісся.
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26.02.2026 01:19 Відповісти
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26.02.2026 05:19 Відповісти
Він ще не може визначитися хто він-чи то він ревностний католик,чи просто "задньоприводний" трампівський сраколиз,то ж - то хреста на лобі малює,то очі підводить.
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26.02.2026 01:28 Відповісти
Бо воно 100% гомік,, ще й педофіл. По харі видно.
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26.02.2026 06:56 Відповісти
Йшов 2й рік зупинки війни за 24 години.
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26.02.2026 01:15 Відповісти
Про таких, як Трамп колись Губерман написав:
"Мой нєбосвод висок і ясєн.
І полон радужних картін
Нє потому, что мір прєкрасєн,
А потому, что я крєтін".

Доречі, ЗЄ це теж стосується.
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26.02.2026 02:02 Відповісти
У нас Неман ,,конфлiкту" а э агресiя фашистськоi федерацii
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26.02.2026 02:34 Відповісти
Ти , Венс, довбооб - які принципові позиції - РАША ПРИПЕРЛАСЬ У СУВЕРЕННУ КРАЇНУ , вбиває громадян, руйнує цілі міста.
Тебя, довбооб Венс, треба у Гаагу за підтримку вбівц
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26.02.2026 05:18 Відповісти
незабаром 5 років ПОЗОРНОІ УГОДИ ТРАМПА З ТАЛІБАНОМ - Трамп здав демократію в Афгані і ніхто йому це не згадує . А ТРЕБА
29 лютого 2020 року в Досі США в особі дипломатичного представника Залмая Халілзада та Талібан підписали Угоду про встановлення миру в Афганістані. Таліби пообіцяли перешкодити терористичним групам базуватися в Афганістані, не нападати на американські війська та погодилися вести переговори з афганським урядом. Своєю чергою, США поступилися у ключовій вимозі Талібану - виведенню всіх військ США та коаліції з країни через 14 місяців.

Ці переговори мали б призвести до внутрішньоафганського діалогу між Талібаном та афганським урядом, однак представників уряду Афганістану відсторонили від процесу. Угода США і Талібану сприяла повстанцям і завдала шкоди уряду Афганістану.

"Зрештою Талібан не виконав своїх зобов'язань у боротьбі з тероризмом і лише з половиною рішучості продовжував внутрішньоафганські переговори", - зазначає видання The Conversation.

Після перемоги Джо Байдена на виборах у 2020 році, він успадкував угоду Трампа та вирішив виконати зобов'язання США. На момент підписання угоди в Афганістані перебувало близько 15 тис. американських військових. Однак поступове виведення військ США з Афганістану в останній рік президентства Трампа призвело до того, що вже у січні, під час інавгурації Байдена, американський контингент скоротився до 2500 солдатів.

Після зменшення чисельності американських військ та виведення солдатів союзників, Талібан почав масштабний наступ та за лічені тижні розбив афганську армію. США здійснили евакуацію своїх військ, яка була завершена 30 серпня 2021 року, а Талібан після захоплення аеропорту в Кабулі оголосив свою остаточну перемогу в Афганістані.

"Погано спланований вихід залишився плямою на спадщині Джо Байдена, але багато хто в США та за кордоном забули роль переговорних пріоритетів Трампа в закладанні основи для одного з найгірших провалів зовнішньої політики Вашингтона в новітній історії", - вказує Kyiv Independent.
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26.02.2026 05:33 Відповісти
З датою щось не так.
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26.02.2026 06:42 Відповісти
Так, вже 2026 .
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26.02.2026 07:22 Відповісти
може, президент має певний метеоризм?...
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26.02.2026 06:15 Відповісти
Казав Невзоров, що війну взмозі зупинити лише стінки гробу Путіна. Чи може таки зупинять війну вмовляння Путіна? Ой, мабуть , що ні.
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26.02.2026 06:34 Відповісти
Весь оптимізм трампа базується на масштабній пропагандистській кампанії, яку проводить спільно росія і трампісти. Той трампістський телеканал, який планують відкрити в Україні, покликаний доєднатися до кацапсячої пропаганди.

Наприклад, на каналах з мільйоном підписників стабільно пасеться кілька десятків тисяч зомбі-акаунтів і кількасот звичайних кацапських ботів, які вкидають короткі кацапсячі наративи, наприклад, закликаючи УКРАЇНУ "закінчити війну", а зомбі-акаунти накручують їм позитивні реакції.

Уявіть, що ви побачили, як нападник почав вбивати перехожого.
Такі як трамп, орбан, фіцо, бабіш, ле пен, путін і купа їх спільників з ботоферми закликають жертву "припинити бійку", тобто, вони на стороні нападника!
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26.02.2026 06:39 Відповісти
йому до "оптимізму" мізки б ще...
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26.02.2026 08:06 Відповісти
Яке марення навіть якщо розраховують на зраду шмарклі.
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26.02.2026 08:49 Відповісти
В Рудої Мавпи оптімізм, як у того Вінні Пуха: "Нє бєда! Да-да-да!!!"
Бо у голові тирса...
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26.02.2026 11:25 Відповісти
 
 