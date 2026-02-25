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Новини Мендель про Зеленського
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"Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель

Мендель: "Війна дозволила Зеленському процвітати та здобути необмежену владу".

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала допис, у якому назвала російсько-українську війну "кривавою та безглуздою". Вона також звинуватила Зеленського у використанні війни для збереження влади та збагачення.

Відповідний допис Мендель опублікувала в соцмережі Х 24 лютого в четверті роковини повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Російсько-українська війна – кривава та безглузда: масові вбивства та руйнування відбуваються даремно. Якщо йдеться про те, щоб Україна не вступала до НАТО, то це питання вже зняте з порядку денного", - пише Мендель.

Ослаблення інституцій та обмеження свобод

Експрессекретарка Зеленського також заявила про ослаблення інституцій та обмеження свобод в Україні.

"Якщо йдеться про захист демократії, то наша демократія перебуває в такій крихкій ситуації, яка мало чим чи відрізняється від будь-якого іншого автократичного режиму: дуже обмежена свобода слова, ослаблені інституції, порушення основних конституційних прав, політичні переслідування, а життя людей важить так само мало, як і в будь-якій автократії", - заявила вона.

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Війна допомогла Зеленському отримати необмежену владу

Крім цього, Мендель звинуватила Зеленського в отриманні політичних та фінансових вигод від воєнного стану. 

"Якщо війна спрямована на усунення Зеленського від влади, то він став її головним бенефіціаром: перебуваючи на межі втрати влади ще у 2021 році, війна дозволила йому процвітати, заробляючи гроші на всіх аспектах цієї війни, здобуваючи майже необмежену владу всередині країни, водночас гріючись у променях міжнародної слави", - пише колишня посадовиця.

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Втрати територій 

У своєму дописі вона також заявляє, що "Україна втрачає більше територій, а не відвойовує їх". 

"Якщо йдеться про повернення територій України після російського завоювання, то Україна просто втрачає більше територій, а не повертає їх. Ця війна не має жодної причини чи виправдання для продовження, окрім як принесення користі деяким невеликим групам. Через неї Україна перебуває на межі зникнення", - підсумувала Мендель.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Мендель Юлія (247) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+57
А шо, вже не Парашенка? Як так?🤡
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25.02.2026 22:47 Відповісти
+51
Ось так , дуже просто і відверто висловилась Мендель
про свого бувшого патрона і дала всім зрозуміти ,
що він злодюга і дешевий популіст !!
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25.02.2026 22:48 Відповісти
+49
Нікуя собі а що сталося. В як гарно бігала перед ним і готова була глотку перегризти за боневтіка 1.
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25.02.2026 22:48 Відповісти
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Справді хтось вірить в беззахисну Мєндєль з такими висерами ?
А чому після телефонної розмови з Трампом, вова пошептався з Герцогом , найнепомітніший держслужбовець для церемоній , вові рівний лиш за назвою посади.
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26.02.2026 18:34 Відповісти
Не чекали такого від Мендель, адже була колись красою і гордістю для Зе
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26.02.2026 18:40 Відповісти
Вона не брехала,що їй страшно.Але це її маленький подвиг,що сказала. Як і про ермака.
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26.02.2026 19:08 Відповісти
Зе напевно втомився і не хотів би йти на наступні вибори. Тому він напевно дозволив людям з його кагалу обсирати його піарячись на ньому.
Мендель напевно не проти йти в президенти чи хоча б отримати вплив на вибір наївними українцями.
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26.02.2026 18:46 Відповісти
Що трапилось? Пройшла любов, зів'яли троянди? Чи гундосий просто віддався іншому і жіноче серце не витримало такого підлого коварства?
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26.02.2026 20:46 Відповісти
От як можна голосувати за всяких Зель і Юль. Ясно, що виборці мають право голосувати. Але ж крім права є і моральна відповідальність за долю країни.
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26.02.2026 22:17 Відповісти
Она проговорила строго методичку кремлеботов. Вербанули, заплатили, шантажировали.
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13.05.2026 07:41 Відповісти
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