"Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала допис, у якому назвала російсько-українську війну "кривавою та безглуздою". Вона також звинуватила Зеленського у використанні війни для збереження влади та збагачення.

Відповідний допис Мендель опублікувала в соцмережі Х 24 лютого в четверті роковини повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Російсько-українська війна – кривава та безглузда: масові вбивства та руйнування відбуваються даремно. Якщо йдеться про те, щоб Україна не вступала до НАТО, то це питання вже зняте з порядку денного", - пише Мендель.

Ослаблення інституцій та обмеження свобод

Експрессекретарка Зеленського також заявила про ослаблення інституцій та обмеження свобод в Україні.

"Якщо йдеться про захист демократії, то наша демократія перебуває в такій крихкій ситуації, яка мало чим чи відрізняється від будь-якого іншого автократичного режиму: дуже обмежена свобода слова, ослаблені інституції, порушення основних конституційних прав, політичні переслідування, а життя людей важить так само мало, як і в будь-якій автократії", - заявила вона.

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Війна допомогла Зеленському отримати необмежену владу

Крім цього, Мендель звинуватила Зеленського в отриманні політичних та фінансових вигод від воєнного стану.

"Якщо війна спрямована на усунення Зеленського від влади, то він став її головним бенефіціаром: перебуваючи на межі втрати влади ще у 2021 році, війна дозволила йому процвітати, заробляючи гроші на всіх аспектах цієї війни, здобуваючи майже необмежену владу всередині країни, водночас гріючись у променях міжнародної слави", - пише колишня посадовиця.

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Втрати територій

У своєму дописі вона також заявляє, що "Україна втрачає більше територій, а не відвойовує їх".

"Якщо йдеться про повернення територій України після російського завоювання, то Україна просто втрачає більше територій, а не повертає їх. Ця війна не має жодної причини чи виправдання для продовження, окрім як принесення користі деяким невеликим групам. Через неї Україна перебуває на межі зникнення", - підсумувала Мендель.

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