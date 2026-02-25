"Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала допис, у якому назвала російсько-українську війну "кривавою та безглуздою". Вона також звинуватила Зеленського у використанні війни для збереження влади та збагачення.
Відповідний допис Мендель опублікувала в соцмережі Х 24 лютого в четверті роковини повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російсько-українська війна – кривава та безглузда: масові вбивства та руйнування відбуваються даремно. Якщо йдеться про те, щоб Україна не вступала до НАТО, то це питання вже зняте з порядку денного", - пише Мендель.
Ослаблення інституцій та обмеження свобод
Експрессекретарка Зеленського також заявила про ослаблення інституцій та обмеження свобод в Україні.
"Якщо йдеться про захист демократії, то наша демократія перебуває в такій крихкій ситуації, яка мало чим чи відрізняється від будь-якого іншого автократичного режиму: дуже обмежена свобода слова, ослаблені інституції, порушення основних конституційних прав, політичні переслідування, а життя людей важить так само мало, як і в будь-якій автократії", - заявила вона.
Війна допомогла Зеленському отримати необмежену владу
Крім цього, Мендель звинуватила Зеленського в отриманні політичних та фінансових вигод від воєнного стану.
"Якщо війна спрямована на усунення Зеленського від влади, то він став її головним бенефіціаром: перебуваючи на межі втрати влади ще у 2021 році, війна дозволила йому процвітати, заробляючи гроші на всіх аспектах цієї війни, здобуваючи майже необмежену владу всередині країни, водночас гріючись у променях міжнародної слави", - пише колишня посадовиця.
Втрати територій
У своєму дописі вона також заявляє, що "Україна втрачає більше територій, а не відвойовує їх".
"Якщо йдеться про повернення територій України після російського завоювання, то Україна просто втрачає більше територій, а не повертає їх. Ця війна не має жодної причини чи виправдання для продовження, окрім як принесення користі деяким невеликим групам. Через неї Україна перебуває на межі зникнення", - підсумувала Мендель.
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А чому після телефонної розмови з Трампом, вова пошептався з Герцогом , найнепомітніший держслужбовець для церемоній , вові рівний лиш за назвою посади.
Мендель напевно не проти йти в президенти чи хоча б отримати вплив на вибір наївними українцями.