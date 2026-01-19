Колишня речниця Зеленського Мендель звинувачує Україну в обстрілах Києва, - Казанський

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель у англомовних твітах стверджує, що Росія карає мирних українців через дії ЗСУ, не згадуючи про початок атак РФ.

Про це написав журналіст Денис Казанський.

За його словами, Мендель переконує міжнародну аудиторію, що Україна нібито сама винна в обстрілах Києва та спробах Росії створити гуманітарну катастрофу.

"За її словами, Росія морить мирних мешканців холодом тому що ЗСУ наносять удари по обʼєктах в глибині РФ. Про те, що Росія взагалі-то почала бити по цивільних в Україні ще до того, як в нас зʼявилися можливості відповідати, Мендель звісно не пише", - зазначає Казанський.

Казанський у коментарі зазначив: "Господи, де ж їх понабирали…".









