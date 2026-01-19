Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель обвиняет Украину в обстрелах Киева, - Казанский
Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель в англоязычных твитах утверждает, что Россия наказывает мирных украинцев из-за действий ВСУ, не упоминая о начале атак РФ.
Об этом написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Мендель убеждает международную аудиторию, что Украина якобы сама виновата в обстрелах Киева и попытках России создать гуманитарную катастрофу.
"По ее словам, Россия морит мирных жителей холодом потому, что ВСУ наносят удары по объектам в глубине РФ. О том, что Россия вообще-то начала бить по гражданским в Украине еще до того, как у нас появились возможности отвечать, Мендель, конечно, не пишет", - отмечает Казанский.
Казанский в комментарии отметил: "Господи, где же их набрали...".
До речі, там майже всі такі. Згадайте, до говорив Зєлєнскій, аоли не був президентом, а отже міг чесно шоворити те, що думає! От Мєндєль тепер вільна від зобов'язарь прес-снкретарки, кривлятися не треба - тому чеше все, що думає. Майже - бо допускаю статистичну похибку.
Зе і всі з ким він ручкається це московські тварі. І всі вони відробляють свої 3 рубля. Після 2019 всі вони націлені на знищення України і Українців і сам Зе там головна воша
Зате будуть кричати справжній мужик!
чи, ви вже забули про інтелектуальний розвиток імбецилки мєндєль?