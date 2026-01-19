Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель обвиняет Украину в обстрелах Киева, - Казанский

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель в англоязычных твитах утверждает, что Россия наказывает мирных украинцев из-за действий ВСУ, не упоминая о начале атак РФ.

Об этом написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, Мендель убеждает международную аудиторию, что Украина якобы сама виновата в обстрелах Киева и попытках России создать гуманитарную катастрофу.

"По ее словам, Россия морит мирных жителей холодом потому, что ВСУ наносят удары по объектам в глубине РФ. О том, что Россия вообще-то начала бить по гражданским в Украине еще до того, как у нас появились возможности отвечать, Мендель, конечно, не пишет", - отмечает Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты говорят о преступлениях Путина: "Наша цель - зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВИДЕО

Казанский в комментарии отметил: "Господи, где же их набрали...".









Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Швейцарии отменили показ пропагандистского фильма о Революции Достоинства, производства Russia Today, - Сибига