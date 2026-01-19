РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11046 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
5 433 49

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель обвиняет Украину в обстрелах Киева, - Казанский

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель в англоязычных твитах утверждает, что Россия наказывает мирных украинцев из-за действий ВСУ, не упоминая о начале атак РФ.

Об этом написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, Мендель убеждает международную аудиторию, что Украина якобы сама виновата в обстрелах Киева и попытках России создать гуманитарную катастрофу.

"По ее словам, Россия морит мирных жителей холодом потому, что ВСУ наносят удары по объектам в глубине РФ. О том, что Россия вообще-то начала бить по гражданским в Украине еще до того, как у нас появились возможности отвечать, Мендель, конечно, не пишет", - отмечает Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты говорят о преступлениях Путина: "Наша цель - зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВИДЕО

Казанский в комментарии отметил: "Господи, где же их набрали...". 

посты мендель
посты мендель
посты мендель
посты мендель

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Швейцарии отменили показ пропагандистского фильма о Революции Достоинства, производства Russia Today, - Сибига

Автор: 

Казанский Денис (315) Мендель Юлия (241)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Шашличний знає толк в підборі кадрів
показать весь комментарий
19.01.2026 14:50 Ответить
+13
Кацапи вбивають українців за те шо вони українці - шо тут розписувати
показать весь комментарий
19.01.2026 14:48 Ответить
+12
Як і нарід в виборі гаранта конституції, тому нічого дивного.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Соска-малароска.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:46 Ответить
виходячи з прізвища j2вська соска !!!
показать весь комментарий
19.01.2026 14:54 Ответить
лярва на кацапському підсосі вже давненко
показать весь комментарий
19.01.2026 14:54 Ответить
Но-но! То кчдра Самого! Зєлєнскава!
До речі, там майже всі такі. Згадайте, до говорив Зєлєнскій, аоли не був президентом, а отже міг чесно шоворити те, що думає! От Мєндєль тепер вільна від зобов'язарь прес-снкретарки, кривлятися не треба - тому чеше все, що думає. Майже - бо допускаю статистичну похибку.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:04 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 15:12 Ответить
Соска - корчмарка.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:09 Ответить
Ох ця мендель - така мендель... Сама в халат зелідора влізла та й ще невдоволена!
показать весь комментарий
19.01.2026 14:47 Ответить
Мендель мандить по дорослому. От яке діло цій неукраїнці до українців? Сиділа б тихенько, так ні! Треба ж у пуйла бабосиків заробить!
показать весь комментарий
19.01.2026 15:18 Ответить
Кацапи вбивають українців за те шо вони українці - шо тут розписувати
показать весь комментарий
19.01.2026 14:48 Ответить
А менделі їм підспівають.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:37 Ответить
Шашличний знає толк в підборі кадрів
показать весь комментарий
19.01.2026 14:50 Ответить
Як і нарід в виборі гаранта конституції, тому нічого дивного.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:52 Ответить
Одні долари в голові журналюга продажна
показать весь комментарий
19.01.2026 14:50 Ответить
А ЩО ВИ ХОТІЛИ????

Зе і всі з ким він ручкається це московські тварі. І всі вони відробляють свої 3 рубля. Після 2019 всі вони націлені на знищення України і Українців і сам Зе там головна воша
показать весь комментарий
19.01.2026 14:50 Ответить
Тупое бабьище, которео пользуется тем что ей не смогут настучать по ипалу как Шуфричу. А хочет вещать по мужски, по взрослому, срать так сказать не по детски.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:50 Ответить
Проблема не в "бабіщі", а мужчках, котрих загнали під каблук, і вони тільки з якимось Шуфричами здатні бодатись.
Зате будуть кричати справжній мужик!
показать весь комментарий
19.01.2026 14:54 Ответить
Який президент, такі й його кадри! Хоч колишні, хоч теперішні!
показать весь комментарий
19.01.2026 14:51 Ответить
О,виповз бульдог Зегевари.Шо,назад на роботу в рашатудей взяли?
показать весь комментарий
19.01.2026 14:51 Ответить
Поки ще ні, кастинг проходить на порно сайті
показать весь комментарий
19.01.2026 15:19 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 15:36 Ответить
ну 3.14ць яких уjobків Зелу пенко назбирав
показать весь комментарий
19.01.2026 14:51 Ответить
Паскуда (ОЙ)бана...
показать весь комментарий
19.01.2026 14:52 Ответить
Не всі можуть прогнутися, як Тінка Кароль, яка радісно співає про блекаут.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:52 Ответить
до чого тут прогибання. ти кацап чи просто дебіл? Ця чєпуха критикує свого колишнього боса не за те що просрав захист енергооб'єктів а за те що ЗСУ наносять удари по її улюбленій русні.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:15 Ответить
ну ти просто дебіл, навіть на кацапа не тягнеш. зовсім криза жанру, так і передай куратору.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:35 Ответить
Якби ж то Україна дійсно болюче била вглиб російської території і робила це постійно - а так хіба що бочку з пальним підірвуть або десь вікна поб'ють раз на тиждень.
показать весь комментарий
19.01.2026 14:53 Ответить
Це ти з резервації пишешь, точніше переписуєш, то що фсбшникі надсилають. Ну а що тобі робити інакше трампонутий з резервації вижине.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:16 Ответить
А хіба в ОП президента там були нормальні люди ? там або ворог як (арестович ,трофімов ,єрмак,демченко, ) або шахраї і невігласи як( шефір ,шурма ,смірнов,тимошенко,,мендель,подоляк,татаров та інша мерзота).
показать весь комментарий
19.01.2026 14:56 Ответить
*******
показать весь комментарий
19.01.2026 14:57 Ответить
коли Цей Пи..................децЬ з Зеленським та його оточенням скінчиться?
показать весь комментарий
19.01.2026 14:57 Ответить
коли українці очолять свою державу
показать весь комментарий
19.01.2026 14:59 Ответить
Коли рак на вербі свисне.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:03 Ответить
Ты чё, совсем? И так денег нет
показать весь комментарий
19.01.2026 15:37 Ответить
коли зелеходи вільно гойдатими свіжий вітерець що обдуває листя київських каштанів )
показать весь комментарий
19.01.2026 15:18 Ответить
контрразведка в Украине есть ?
показать весь комментарий
19.01.2026 15:02 Ответить
Єсть, кацапська.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:19 Ответить
мендель, який із 95 кв, що злодій не є родичем цієї манкрутки мендель?
показать весь комментарий
19.01.2026 15:03 Ответить
боброєдка платить, дебілка малороска мєндєль, відкриває рота.
чи, ви вже забули про інтелектуальний розвиток імбецилки мєндєль?
показать весь комментарий
19.01.2026 15:05 Ответить
Вони там всі такі зелені ****** ***** та мудаки. Коли ще у владі - мусять прикидатися українськими патріотами. Коли у відставці - типові касапи.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:07 Ответить
Який поп, такий і приход. Вона що забула хто гавнокомандувач, кого она ублажала.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:08 Ответить
... хто вони міндіч,мендель ?
показать весь комментарий
19.01.2026 15:13 Ответить
родичі зеленого, ж2
показать весь комментарий
19.01.2026 15:24 Ответить
Все оточення голобородька, його дружина, він сам - такі ж кацапські прокладки, тому нічого дивного.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:17 Ответить
не юдеї?
показать весь комментарий
19.01.2026 15:25 Ответить
Пропоную ввести у ВР та ОП посаду -"Робоча сосна",Або "Секретарка по звьязкам"....короче бл....дь в Законі!!
показать весь комментарий
19.01.2026 15:24 Ответить
Боже, кончена яка... ((((
показать весь комментарий
19.01.2026 15:28 Ответить
Хтось думав, що у гундосого курносого бувають інші соратники? Він же не найобував, коли казав: я ваш вирок
показать весь комментарий
19.01.2026 15:31 Ответить
 
 