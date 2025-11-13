РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10567 посетителей онлайн
Новости Видео Военные преступления россиян
13 917 44

Российские пропагандисты говорят о преступлениях Путина: "Наша цель — зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВИДЕО

Российские пропагандисты не скрывают истинных намерений Кремля в отношении Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Денис Казанский в своем видеоблоге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Казанский обнародовал примеры, в которых оккупанты фактически признаются в совершении военных преступлений против мирного населения.

По словам журналиста, истинная цель России — этнические чистки и геноцид украинцев.

"Не то, что они сильно скрывали это раньше, но в последнее время они прямо озвучивают такие вещи, которые обычно стесняются говорить даже самые "людожерные" режимы", — отметил Денис Казанский.

В качестве примера журналист привел высказывания российского политика и пропагандиста Александра Козакова, который ранее был "куратором" главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко. В своем интервью Козаков признался, что Россия намеренно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.

По его словам, "цель России — спровоцировать массовое бегство населения с тех территорий, которые она хочет захватить".

При этом Козаков называет мирных жителей Украины "инфицированными бандеровской заразой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский командир приговорен к 12 годам тюрьмы за изнасилование в Киевской области

Казанский также привел высказывание другого кремлевского пропагандиста — Мардана, который заявил, что "все люди, которые имеют сегодня какое-либо отношение к украинскому государству, должны быть лишены прав".

"Такие высказывания можно хоть сейчас передавать в Международный суд Гааги, ведь в них — военные преступления России и преступления против человечности", — подчеркнул Казанский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты в студии Соловьева планируют уничтожение крупнейших украинских городов: "Как иначе можно воевать? Только таким образом". ВИДЕО

Автор: 

геноцид (412) пропаганда (3768) россия (97719) Казанский Денис (311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
а як за чорта зеленського лівобережьє репетувало 19р...а воно 🤡 їм Чонгар для русні відкрив ...
показать весь комментарий
13.11.2025 23:43 Ответить
+17
Щоб цьому запобігти, треба створити ядерну та хімічну зброю, інакше русня знищить Україну та українців.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:48 Ответить
+13
за нього і правобережжя нехєрово так репетувало , здається , одна Львівщина йому хєр показала на виборах у доугому турі .
показать весь комментарий
14.11.2025 02:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а як за чорта зеленського лівобережьє репетувало 19р...а воно 🤡 їм Чонгар для русні відкрив ...
показать весь комментарий
13.11.2025 23:43 Ответить
за нього і правобережжя нехєрово так репетувало , здається , одна Львівщина йому хєр показала на виборах у доугому турі .
показать весь комментарий
14.11.2025 02:31 Ответить
Але рекорди дурости било саме Лівобережжя.
показать весь комментарий
14.11.2025 08:22 Ответить
Любителі совка і крепкіх хозяйствеників
показать весь комментарий
14.11.2025 11:52 Ответить
Совка - напевно (бо Зєльонкін - двістівідсотковий совок), а от замість господарників захотіли "нових ліц". Господарники хоч і крали, та принаймні намагалися зайвий раз не ламати без потреби те, що працює, а "новиє ліца" крадуть іще завзятіше плюс ламають дрова модніми ініціятивами.
показать весь комментарий
14.11.2025 12:51 Ответить
Я статистикою по виборчих округах не переймався , вистачило загальнодержавного ідіотизму , який у 2019 виглядав як ковід штаму ЗЕ (( Проблема у іншому - щось на обох берегах не проглядається ознак одужання , масового каяття за свою тупість від "прокажених " немає , ба - більше , є часті рецидиви у формі : "а якби не він , то вже давно б здали " ((
показать весь комментарий
14.11.2025 12:12 Ответить
Повальне подуріння людности мене вразило так само. А все таки 87% за Зєльонкіна в моїй Харківській області (чи 89% у Луганській) =/= 50% у Тернопільській чи 60% у Рівненській.

У Харкові рецидиви, звісно, теж є, але переважна більшість відмовчується (бо казати нічого). Серед моїх родичів (радше жінчиних) знайшовся один, що покладав сподівання на Зєльонкіна. З Харкова мусів тікати під обстрілами, осів у Києві й Зєльонкіна розлюбив.
показать весь комментарий
14.11.2025 13:04 Ответить
Не було там рекордів сильних (різниця та мала значення?) а от в ВР вісім областей (і не тільки лівобережних) дали копоті (до 30%) за всілякі опоблоки.
показать весь комментарий
14.11.2025 12:47 Ответить
50% (Тернопільска) і 90% (Луганська) - все таки різні пропорції.
показать весь комментарий
14.11.2025 13:06 Ответить
Так то " зросійщені східняки", що з них взяти, а це ж патріоти тільки безголові.
показать весь комментарий
14.11.2025 18:19 Ответить
Не сперечаюся. Була б голова, Зєльонкін отримав би 0%.

Якби ті голови супермаркеті зі знижкою продавали…
показать весь комментарий
14.11.2025 18:25 Ответить
Щоб цьому запобігти, треба створити ядерну та хімічну зброю, інакше русня знищить Україну та українців.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:48 Ответить
з цим прєзіком нам світить хіба створення "слуги урода" 3 , гроші вже у бюджеті міндічу закладені на це .
показать весь комментарий
14.11.2025 02:35 Ответить
ой Господи не дай Боже ...але філософія реальна на часі ...
показать весь комментарий
13.11.2025 23:57 Ответить
Скажу по секрету,ТЫ ТОЖЕ ТИХО УМИРАЕШЬ )
показать весь комментарий
14.11.2025 00:00 Ответить
>Путин - это Гитлер

Гітлер воював в першій світовій, сидів в тюрмі, написав книгу. ***** "працювало" в кдб, потім незаконно продавало рідкісноземельні метали, педофіл.
показать весь комментарий
14.11.2025 00:02 Ответить
Україна ще й повільно
вмирає
в твоєму дзьобі,
яким ти розносиш таку заразу,
як російська мова.
Ти Україну в собі вже вбила.
показать весь комментарий
14.11.2025 03:51 Ответить
Зовсім молодим помер Попович, трохи не дожив до 79 років
показать весь комментарий
14.11.2025 04:00 Ответить
Нагадаю що Ічкерія за 4 роки перемогла москву 1991-1995 і як вона діяла.
показать весь комментарий
13.11.2025 23:59 Ответить
ми не Ічкерія, краще мати стратегічну зброю стримування, ніж героїчно стримувати русню на власній землі.
показать весь комментарий
14.11.2025 00:03 Ответить
При зеленій владі схоже ми маєм діяти як Ічкерія, бо 4 роки за бездіяльності втрачено
показать весь комментарий
14.11.2025 00:09 Ответить
яке нах стримування, коли напад вже відбувся? шо ти мелеш? Стримування для того, щоб не напали. а коли вже напали, то це вже не стримування. кацапи швидше застосують по нас ядерну зброю, ніж ми її спробуємо створити. не мели дурниць.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:56 Ответить
Стримування може бути не лише від нападу, але й від подальшої окупації.

>кацапи швидше застосують по нас ядерну зброю, ніж ми її спробуємо створити

вони це можуть зробити і так, в будь-який день. Але якщо ми створимо хімзброю, у нас буде хоч щось для стримування і як гарантія не використання кацапами ЯЗ.
показать весь комментарий
14.11.2025 09:10 Ответить
По крайній мірі ,відкрито висловлюють, про геноцид та етнічну чистку.
показать весь комментарий
14.11.2025 00:20 Ответить
Вони остаточно переконались в слабкості Заходу , а отже - відкрито кажуть , що за підтримки Китаю вони можуть (і будуть ...) безкарно робити що завгодно !
показать весь комментарий
14.11.2025 00:24 Ответить
У мардана ноутбук huawei що символізує саме це
показать весь комментарий
14.11.2025 00:29 Ответить
Та мало що вони патякають , це звичайні переобувники, оці висери тільки для внутрішнього застосування у них там.
показать весь комментарий
14.11.2025 00:34 Ответить
Хтось казав з оцих пропагандонів що за три дня до Києва дійдуть, дійшли? Вже скоро 4 роки як до Києва йдуть..мені цікавить інше..хто оцю наркоманську суть дивитися тут і ще викладує на цензорі? Бутусов?
показать весь комментарий
14.11.2025 00:35 Ответить
Морда чомусь забула згадати про військову службу, варто розпочинати семе звідти! Бо там чимало колишніх наших уйобк!в, які за рублі ******** рідну землю. Хай повиганяють тих ублюдків з армії і дозволяють чистити лише сортиры за пів зарплати чистокровного кацапа
показать весь комментарий
14.11.2025 01:11 Ответить
Денис, да просто ріже вуха
показать весь комментарий
14.11.2025 01:20 Ответить
Скільки разів писалося, що треба нарешті зайнятися цими розпалювачами ненависті та геноциду. Але у Буданова інші плани.
показать весь комментарий
14.11.2025 01:22 Ответить
Ну подаримо ми тій морді самокат і що далі? Душевнохворі зроблять з нього національного героя і будуть крутити його ефіри ще 100 років після смерті. Нехай патякає, ці п!дари чешуть те, про що мовчать їх дипломати. А розумним людям треба записувати і робити висновки, дурням же що так що інакше нічого не допоможе
показать весь комментарий
14.11.2025 01:27 Ответить
Ні-ні. Нехай він здохне і побачимо що буде далі. А так писати в умовний спосіб - це ні про що.
показать весь комментарий
14.11.2025 01:36 Ответить
та я не проти, бажано щоб ще й в тяжких муках і повільно
показать весь комментарий
14.11.2025 02:08 Ответить
Мені подобається, що деякі з них прямо кажуть правду про свої наміри. Саме цим я тикаю в пику деяким ватним родичам (на росії і не тільки), у яких "в усьому винен поганий захід, який розсварив братні народи"
показать весь комментарий
14.11.2025 07:40 Ответить
Якщо всі думають що вони за 4 роки стали такими, то сильно помиляються... То все видно було ще після Помаранчевої революціі і я дивуюсь тим українським "стратегам" які щось писали і ті розвідки, і всі ті президенти просто ідіоти, тому що не розуміли природу російского шовінізму, а іх водили за ніс, і вони бачили в росії тільки велике корито... Наїлись "шашликів"...
показать весь комментарий
14.11.2025 02:13 Ответить
ЯО i Himija na rusnu
показать весь комментарий
14.11.2025 03:06 Ответить
Робота для українського Мосаду. усіх тих пропагандонів, хто патякає про зачистку українського населення ліквідувати к куям.
показать весь комментарий
14.11.2025 07:58 Ответить
Де ж той моссад в Україні взяти ? В Україні є просто багато євреїв у владі
показать весь комментарий
14.11.2025 08:36 Ответить
Хто ще пам'ятає як в Німеччину хлинув потік біженців після того як в Сирії Путін почав бомбардувати міста?
показать весь комментарий
16.11.2025 12:38 Ответить
 
 