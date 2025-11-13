Российские пропагандисты говорят о преступлениях Путина: "Наша цель — зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВИДЕО
Российские пропагандисты не скрывают истинных намерений Кремля в отношении Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Денис Казанский в своем видеоблоге.
Казанский обнародовал примеры, в которых оккупанты фактически признаются в совершении военных преступлений против мирного населения.
По словам журналиста, истинная цель России — этнические чистки и геноцид украинцев.
"Не то, что они сильно скрывали это раньше, но в последнее время они прямо озвучивают такие вещи, которые обычно стесняются говорить даже самые "людожерные" режимы", — отметил Денис Казанский.
В качестве примера журналист привел высказывания российского политика и пропагандиста Александра Козакова, который ранее был "куратором" главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко. В своем интервью Козаков признался, что Россия намеренно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.
По его словам, "цель России — спровоцировать массовое бегство населения с тех территорий, которые она хочет захватить".
При этом Козаков называет мирных жителей Украины "инфицированными бандеровской заразой".
Казанский также привел высказывание другого кремлевского пропагандиста — Мардана, который заявил, что "все люди, которые имеют сегодня какое-либо отношение к украинскому государству, должны быть лишены прав".
"Такие высказывания можно хоть сейчас передавать в Международный суд Гааги, ведь в них — военные преступления России и преступления против человечности", — подчеркнул Казанский.
У Харкові рецидиви, звісно, теж є, але переважна більшість відмовчується (бо казати нічого). Серед моїх родичів (радше жінчиних) знайшовся один, що покладав сподівання на Зєльонкіна. З Харкова мусів тікати під обстрілами, осів у Києві й Зєльонкіна розлюбив.
Якби ті голови супермаркеті зі знижкою продавали…
Гітлер воював в першій світовій, сидів в тюрмі, написав книгу. ***** "працювало" в кдб, потім незаконно продавало рідкісноземельні метали, педофіл.
>кацапи швидше застосують по нас ядерну зброю, ніж ми її спробуємо створити
вони це можуть зробити і так, в будь-який день. Але якщо ми створимо хімзброю, у нас буде хоч щось для стримування і як гарантія не використання кацапами ЯЗ.