Российские пропагандисты говорят о преступлениях Путина: "Наша цель — зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВИДЕО

Российские пропагандисты не скрывают истинных намерений Кремля в отношении Украины.

Казанский обнародовал примеры, в которых оккупанты фактически признаются в совершении военных преступлений против мирного населения.

По словам журналиста, истинная цель России — этнические чистки и геноцид украинцев.

"Не то, что они сильно скрывали это раньше, но в последнее время они прямо озвучивают такие вещи, которые обычно стесняются говорить даже самые "людожерные" режимы", — отметил Денис Казанский.

В качестве примера журналист привел высказывания российского политика и пропагандиста Александра Козакова, который ранее был "куратором" главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко. В своем интервью Козаков признался, что Россия намеренно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.

По его словам, "цель России — спровоцировать массовое бегство населения с тех территорий, которые она хочет захватить".

При этом Козаков называет мирных жителей Украины "инфицированными бандеровской заразой".

Казанский также привел высказывание другого кремлевского пропагандиста — Мардана, который заявил, что "все люди, которые имеют сегодня какое-либо отношение к украинскому государству, должны быть лишены прав".

"Такие высказывания можно хоть сейчас передавать в Международный суд Гааги, ведь в них — военные преступления России и преступления против человечности", — подчеркнул Казанский.

