Російські пропагандисти говорять про злочини Путіна: "Наша цель - зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВIДЕО
Російські пропагандисти не приховують справжніх намірів Кремля щодо України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі.
Казанський оприлюднив приклади, у яких окупанти фактично зізнаються у скоєнні воєнних злочинів проти мирного населення.
За словами журналіста, справжня мета Росії — етнічні чистки та геноцид українців.
"Не те, що вони сильно приховували це раніше, але останнім часом вони прямо озвучують такі речі, які зазвичай соромляться говорити навіть найбільш "людожерні" режими", — зазначив Денис Казанський.
Як приклад журналіст навів висловлювання російського політика та пропагандиста Олександра Козакова, який раніше був "куратором" ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка. У своєму інтерв’ю Козаков зізнався, що Росія навмисно обстрілює цивільні об’єкти на лівому березі Дніпра.
За його словами, "ціль Росії — спровокувати масову втечу населення з тих територій, які вона хоче захопити".
При цьому Козаков називає мирних жителів України "інфікованими бандерівською заразою".
Казанський також навів висловлювання іншого кремлівського пропагандиста — Мардана, який заявив, що "усі люди, які мають сьогодні будь-яке відношення до української держави, повинні мати поразку в правах".
"Такі висловлювання можна хоч зараз передавати в Міжнародний суд Гааги, адже в них — воєнні злочини Росії та злочини проти людяності", — підкреслив Казанський.
У Харкові рецидиви, звісно, теж є, але переважна більшість відмовчується (бо казати нічого). Серед моїх родичів (радше жінчиних) знайшовся один, що покладав сподівання на Зєльонкіна. З Харкова мусів тікати під обстрілами, осів у Києві й Зєльонкіна розлюбив.
Гітлер воював в першій світовій, сидів в тюрмі, написав книгу. ***** "працювало" в кдб, потім незаконно продавало рідкісноземельні метали, педофіл.
>кацапи швидше застосують по нас ядерну зброю, ніж ми її спробуємо створити
вони це можуть зробити і так, в будь-який день. Але якщо ми створимо хімзброю, у нас буде хоч щось для стримування і як гарантія не використання кацапами ЯЗ.