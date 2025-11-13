Російські пропагандисти говорять про злочини Путіна: "Наша цель - зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВIДЕО

Російські пропагандисти не приховують справжніх намірів Кремля щодо України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі.

Казанський оприлюднив приклади, у яких окупанти фактично зізнаються у скоєнні воєнних злочинів проти мирного населення.

За словами журналіста, справжня мета Росії — етнічні чистки та геноцид українців.

"Не те, що вони сильно приховували це раніше, але останнім часом вони прямо озвучують такі речі, які зазвичай соромляться говорити навіть найбільш "людожерні" режими", — зазначив Денис Казанський.

Як приклад журналіст навів висловлювання російського політика та пропагандиста Олександра Козакова, який раніше був "куратором" ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка. У своєму інтерв’ю Козаков зізнався, що Росія навмисно обстрілює цивільні об’єкти на лівому березі Дніпра.

За його словами, "ціль Росії — спровокувати масову втечу населення з тих територій, які вона хоче захопити".

При цьому Козаков називає мирних жителів України "інфікованими бандерівською заразою".

Казанський також навів висловлювання іншого кремлівського пропагандиста — Мардана, який заявив, що "усі люди, які мають сьогодні будь-яке відношення до української держави, повинні мати поразку в правах".

"Такі висловлювання можна хоч зараз передавати в Міжнародний суд Гааги, адже в них — воєнні злочини Росії та злочини проти людяності", — підкреслив Казанський.

