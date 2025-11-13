Російські пропагандисти говорять про злочини Путіна: "Наша цель - зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВIДЕО

Російські пропагандисти не приховують справжніх намірів Кремля щодо України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі.

Казанський оприлюднив приклади, у яких окупанти фактично зізнаються у скоєнні воєнних злочинів проти мирного населення.

За словами журналіста, справжня мета Росії — етнічні чистки та геноцид українців.

"Не те, що вони сильно приховували це раніше, але останнім часом вони прямо озвучують такі речі, які зазвичай соромляться говорити навіть найбільш "людожерні" режими", — зазначив Денис Казанський.

Як приклад журналіст навів висловлювання російського політика та пропагандиста Олександра Козакова, який раніше був "куратором" ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка. У своєму інтерв’ю Козаков зізнався, що Росія навмисно обстрілює цивільні об’єкти на лівому березі Дніпра.

За його словами, "ціль Росії — спровокувати масову втечу населення з тих територій, які вона хоче захопити".

При цьому Козаков називає мирних жителів України "інфікованими бандерівською заразою".

Казанський також навів висловлювання іншого кремлівського пропагандиста — Мардана, який заявив, що "усі люди, які мають сьогодні будь-яке відношення до української держави, повинні мати поразку в правах".

"Такі висловлювання можна хоч зараз передавати в Міжнародний суд Гааги, адже в них — воєнні злочини Росії та злочини проти людяності", — підкреслив Казанський.

Топ коментарі
+20
а як за чорта зеленського лівобережьє репетувало 19р...а воно 🤡 їм Чонгар для русні відкрив ...
13.11.2025 23:43 Відповісти
+17
Щоб цьому запобігти, треба створити ядерну та хімічну зброю, інакше русня знищить Україну та українців.
13.11.2025 23:48 Відповісти
+13
за нього і правобережжя нехєрово так репетувало , здається , одна Львівщина йому хєр показала на виборах у доугому турі .
14.11.2025 02:31 Відповісти
13.11.2025 23:43 Відповісти
14.11.2025 02:31 Відповісти
Але рекорди дурости било саме Лівобережжя.
14.11.2025 08:22 Відповісти
Любителі совка і крепкіх хозяйствеників
14.11.2025 11:52 Відповісти
Совка - напевно (бо Зєльонкін - двістівідсотковий совок), а от замість господарників захотіли "нових ліц". Господарники хоч і крали, та принаймні намагалися зайвий раз не ламати без потреби те, що працює, а "новиє ліца" крадуть іще завзятіше плюс ламають дрова модніми ініціятивами.
14.11.2025 12:51 Відповісти
Я статистикою по виборчих округах не переймався , вистачило загальнодержавного ідіотизму , який у 2019 виглядав як ковід штаму ЗЕ (( Проблема у іншому - щось на обох берегах не проглядається ознак одужання , масового каяття за свою тупість від "прокажених " немає , ба - більше , є часті рецидиви у формі : "а якби не він , то вже давно б здали " ((
14.11.2025 12:12 Відповісти
Повальне подуріння людности мене вразило так само. А все таки 87% за Зєльонкіна в моїй Харківській області (чи 89% у Луганській) =/= 50% у Тернопільській чи 60% у Рівненській.

У Харкові рецидиви, звісно, теж є, але переважна більшість відмовчується (бо казати нічого). Серед моїх родичів (радше жінчиних) знайшовся один, що покладав сподівання на Зєльонкіна. З Харкова мусів тікати під обстрілами, осів у Києві й Зєльонкіна розлюбив.
14.11.2025 13:04 Відповісти
Не було там рекордів сильних (різниця та мала значення?) а от в ВР вісім областей (і не тільки лівобережних) дали копоті (до 30%) за всілякі опоблоки.
14.11.2025 12:47 Відповісти
50% (Тернопільска) і 90% (Луганська) - все таки різні пропорції.
14.11.2025 13:06 Відповісти
Так то " зросійщені східняки", що з них взяти, а це ж патріоти тільки безголові.
14.11.2025 18:19 Відповісти
Не сперечаюся. Була б голова, Зєльонкін отримав би 0%.

Якби ті голови супермаркеті зі знижкою продавали…
14.11.2025 18:25 Відповісти
13.11.2025 23:48 Відповісти
з цим прєзіком нам світить хіба створення "слуги урода" 3 , гроші вже у бюджеті міндічу закладені на це .
14.11.2025 02:35 Відповісти
ой Господи не дай Боже ...але філософія реальна на часі ...
13.11.2025 23:57 Відповісти
Скажу по секрету,ТЫ ТОЖЕ ТИХО УМИРАЕШЬ )
14.11.2025 00:00 Відповісти
>Путин - это Гитлер

Гітлер воював в першій світовій, сидів в тюрмі, написав книгу. ***** "працювало" в кдб, потім незаконно продавало рідкісноземельні метали, педофіл.
14.11.2025 00:02 Відповісти
Україна ще й повільно
вмирає
в твоєму дзьобі,
яким ти розносиш таку заразу,
як російська мова.
Ти Україну в собі вже вбила.
14.11.2025 03:51 Відповісти
Зовсім молодим помер Попович, трохи не дожив до 79 років
14.11.2025 04:00 Відповісти
Нагадаю що Ічкерія за 4 роки перемогла москву 1991-1995 і як вона діяла.
13.11.2025 23:59 Відповісти
ми не Ічкерія, краще мати стратегічну зброю стримування, ніж героїчно стримувати русню на власній землі.
14.11.2025 00:03 Відповісти
При зеленій владі схоже ми маєм діяти як Ічкерія, бо 4 роки за бездіяльності втрачено
14.11.2025 00:09 Відповісти
яке нах стримування, коли напад вже відбувся? шо ти мелеш? Стримування для того, щоб не напали. а коли вже напали, то це вже не стримування. кацапи швидше застосують по нас ядерну зброю, ніж ми її спробуємо створити. не мели дурниць.
14.11.2025 07:56 Відповісти
Стримування може бути не лише від нападу, але й від подальшої окупації.

>кацапи швидше застосують по нас ядерну зброю, ніж ми її спробуємо створити

вони це можуть зробити і так, в будь-який день. Але якщо ми створимо хімзброю, у нас буде хоч щось для стримування і як гарантія не використання кацапами ЯЗ.
14.11.2025 09:10 Відповісти
По крайній мірі ,відкрито висловлюють, про геноцид та етнічну чистку.
14.11.2025 00:20 Відповісти
Вони остаточно переконались в слабкості Заходу , а отже - відкрито кажуть , що за підтримки Китаю вони можуть (і будуть ...) безкарно робити що завгодно !
14.11.2025 00:24 Відповісти
У мардана ноутбук huawei що символізує саме це
14.11.2025 00:29 Відповісти
Та мало що вони патякають , це звичайні переобувники, оці висери тільки для внутрішнього застосування у них там.
14.11.2025 00:34 Відповісти
Хтось казав з оцих пропагандонів що за три дня до Києва дійдуть, дійшли? Вже скоро 4 роки як до Києва йдуть..мені цікавить інше..хто оцю наркоманську суть дивитися тут і ще викладує на цензорі? Бутусов?
14.11.2025 00:35 Відповісти
Морда чомусь забула згадати про військову службу, варто розпочинати семе звідти! Бо там чимало колишніх наших уйобк!в, які за рублі ******** рідну землю. Хай повиганяють тих ублюдків з армії і дозволяють чистити лише сортиры за пів зарплати чистокровного кацапа
14.11.2025 01:11 Відповісти
Денис, да просто ріже вуха
14.11.2025 01:20 Відповісти
Скільки разів писалося, що треба нарешті зайнятися цими розпалювачами ненависті та геноциду. Але у Буданова інші плани.
14.11.2025 01:22 Відповісти
Ну подаримо ми тій морді самокат і що далі? Душевнохворі зроблять з нього національного героя і будуть крутити його ефіри ще 100 років після смерті. Нехай патякає, ці п!дари чешуть те, про що мовчать їх дипломати. А розумним людям треба записувати і робити висновки, дурням же що так що інакше нічого не допоможе
14.11.2025 01:27 Відповісти
Ні-ні. Нехай він здохне і побачимо що буде далі. А так писати в умовний спосіб - це ні про що.
14.11.2025 01:36 Відповісти
та я не проти, бажано щоб ще й в тяжких муках і повільно
14.11.2025 02:08 Відповісти
Мені подобається, що деякі з них прямо кажуть правду про свої наміри. Саме цим я тикаю в пику деяким ватним родичам (на росії і не тільки), у яких "в усьому винен поганий захід, який розсварив братні народи"
14.11.2025 07:40 Відповісти
Якщо всі думають що вони за 4 роки стали такими, то сильно помиляються... То все видно було ще після Помаранчевої революціі і я дивуюсь тим українським "стратегам" які щось писали і ті розвідки, і всі ті президенти просто ідіоти, тому що не розуміли природу російского шовінізму, а іх водили за ніс, і вони бачили в росії тільки велике корито... Наїлись "шашликів"...
14.11.2025 02:13 Відповісти
ЯО i Himija na rusnu
14.11.2025 03:06 Відповісти
Робота для українського Мосаду. усіх тих пропагандонів, хто патякає про зачистку українського населення ліквідувати к куям.
14.11.2025 07:58 Відповісти
Де ж той моссад в Україні взяти ? В Україні є просто багато євреїв у владі
14.11.2025 08:36 Відповісти
Хто ще пам'ятає як в Німеччину хлинув потік біженців після того як в Сирії Путін почав бомбардувати міста?
16.11.2025 12:38 Відповісти
 
 