Російського командира засуджено до 12 років ув’язнення за зґвалтування на Київщині

Під час окупації Макарова на Київщині російський військовий увірвався до будинку місцевої жінки, погрожував їй розстрілом і зґвалтував.

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора його визнано винним у воєнному злочині та засуджено до 12 років позбавлення волі, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі злочину

На початку повномасштабного вторгнення підрозділи ЗС РФ зайшли до Київщини. Командир бойової машини 9-ої мотострілецької роти діяв у складі частини, що окупувала селище Макарів.

7 березня 2022 року загарбники прочісували територію, вдиралися до будинків, грабували, погрожували й убивали мирних мешканців. Командир разом із підлеглим увірвалися до помешкання жінки, тримаючи її під прицілом автомата. Погрожуючи розстрілом, змусив її перейти до сусіднього будинку, де, застосувавши фізичну силу, зґвалтував.

Нагадуємо: жінки під час збройних конфліктів належать до особливо вразливої категорії цивільних осіб і користуються додатковим захистом згідно з міжнародним гуманітарним правом. Зґвалтування та будь-які форми сексуального насильства є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як воєнні злочини.

