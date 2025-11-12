Російського командира засуджено до 12 років ув’язнення за зґвалтування на Київщині

Військовий рф погрожував місцевій жінці розстрілом і зґвалтував її

Під час окупації Макарова на Київщині російський військовий увірвався до будинку місцевої жінки, погрожував їй розстрілом і зґвалтував.

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора його визнано винним у воєнному злочині та засуджено до 12 років позбавлення волі, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі злочину

На початку повномасштабного вторгнення підрозділи ЗС РФ зайшли до Київщини. Командир бойової машини 9-ої мотострілецької роти діяв у складі частини, що окупувала селище Макарів.

7 березня 2022 року загарбники прочісували територію, вдиралися до будинків, грабували, погрожували й убивали мирних мешканців. Командир разом із підлеглим увірвалися до помешкання жінки, тримаючи її під прицілом автомата. Погрожуючи розстрілом, змусив її перейти до сусіднього будинку, де, застосувавши фізичну силу, зґвалтував.

Нагадуємо: жінки під час збройних конфліктів належать до особливо вразливої категорії цивільних осіб і користуються додатковим захистом згідно з міжнародним гуманітарним правом. Зґвалтування та будь-які форми сексуального насильства є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як воєнні злочини.

Що,знову заочно?Через дванадцять років не забудьте його знайти і повідомте що він вже відсидів...Сподіваюсь,що на той час ви вже будете знати його призвіще,звання і адресу...
12.11.2025 13:38 Відповісти
Заочно і повісити цього *********, білі хати, щоб його *********** родичі бачили!!
12.11.2025 13:44 Відповісти
А чому тільки дванадцять? Потерпіла була у короткій спідниці, провокувала?
12.11.2025 13:58 Відповісти
щоб не було паніки, відповів президент зеленський на запитання чому цих людей не попередили про евакуацію і не організували її
12.11.2025 14:44 Відповісти
А те що це військовий злочин вчинений проти мирного населення під час незаконної акупації і збройної агресії не явилося обтяжуючими обставинами? Чи в нас законодавство занадто м'яке до міжнародних військових злочинців і невблаганне що до свого населення.
12.11.2025 14:52 Відповісти
 
 