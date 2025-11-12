Российский командир приговорен к 12 годам тюремного заключения за изнасилование на Киевщине
Во время оккупации Макарова в Киевской области российский военный ворвался в дом местной женщины, угрожал ей расстрелом и изнасиловал.
По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора он признан виновным в военном преступлении и приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали преступления
В начале полномасштабного вторжения подразделения ВС РФ вошли в Киевскую область. Командир боевой машины 9-й мотострелковой роты действовал в составе части, оккупировавшей поселок Макаров.
7 марта 2022 года захватчики прочесывали территорию, врывались в дома, грабили, угрожали и убивали мирных жителей. Командир вместе с подчиненным ворвались в дом женщины, держа ее под прицелом автомата. Угрожая расстрелом, заставил ее перейти в соседний дом, где, применив физическую силу, изнасиловал.
Напоминаем: женщины во время вооруженных конфликтов относятся к особо уязвимой категории гражданских лиц и пользуются дополнительной защитой в соответствии с международным гуманитарным правом. Изнасилование и любые формы сексуального насилия являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военные преступления.
