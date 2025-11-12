РУС
Российский командир приговорен к 12 годам тюремного заключения за изнасилование на Киевщине

Военный РФ угрожал местной женщине расстрелом и изнасиловал ее

Во время оккупации Макарова в Киевской области российский военный ворвался в дом местной женщины, угрожал ей расстрелом и изнасиловал.

По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора он признан виновным в военном преступлении и приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали преступления

В начале полномасштабного вторжения подразделения ВС РФ вошли в Киевскую область. Командир боевой машины 9-й мотострелковой роты действовал в составе части, оккупировавшей поселок Макаров.

7 марта 2022 года захватчики прочесывали территорию, врывались в дома, грабили, угрожали и убивали мирных жителей. Командир вместе с подчиненным ворвались в дом женщины, держа ее под прицелом автомата. Угрожая расстрелом, заставил ее перейти в соседний дом, где, применив физическую силу, изнасиловал.

Напоминаем: женщины во время вооруженных конфликтов относятся к особо уязвимой категории гражданских лиц и пользуются дополнительной защитой в соответствии с международным гуманитарным правом. Изнасилование и любые формы сексуального насилия являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военные преступления.

армия РФ (21266) Киевская область (4445) Офис Генпрокурора (2771) Макаров (18) Бучанский район (99)
Що,знову заочно?Через дванадцять років не забудьте його знайти і повідомте що він вже відсидів...Сподіваюсь,що на той час ви вже будете знати його призвіще,звання і адресу...
показать весь комментарий
12.11.2025 13:38 Ответить
Заочно і повісити цього *********, білі хати, щоб його *********** родичі бачили!!
показать весь комментарий
12.11.2025 13:44 Ответить
А чому тільки дванадцять? Потерпіла була у короткій спідниці, провокувала?
показать весь комментарий
12.11.2025 13:58 Ответить
щоб не було паніки, відповів президент зеленський на запитання чому цих людей не попередили про евакуацію і не організували її
показать весь комментарий
12.11.2025 14:44 Ответить
А те що це військовий злочин вчинений проти мирного населення під час незаконної акупації і збройної агресії не явилося обтяжуючими обставинами? Чи в нас законодавство занадто м'яке до міжнародних військових злочинців і невблаганне що до свого населення.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:52 Ответить
 
 