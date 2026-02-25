"Зеленский зарабатывает на войне и является ее главным бенефициаром", - экс-секретарь Зеленского Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала пост, в котором назвала российско-украинскую войну "кровавой и бессмысленной". Она также обвинила Зеленского в использовании войны для сохранения власти и обогащения.

Соответствующий пост Мендель опубликовала в соцсети Х 24 февраля в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российско-украинская война – кровавая и бессмысленная: массовые убийства и разрушения происходят напрасно. Если речь идет о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, то этот вопрос уже снят с повестки дня", – пишет Мендель.

Ослабление институтов и ограничение свобод

Экс-секретарь Зеленского также заявила об ослаблении институтов и ограничении свобод в Украине.

"Если речь идет о защите демократии, то наша демократия находится в такой хрупкой ситуации, которая мало чем отличается от любого другого автократического режима: очень ограниченная свобода слова, ослабленные институты, нарушение основных конституционных прав, политические преследования, а жизнь людей стоит так же мало, как и в любой автократии", - заявила она.

Война помогла Зеленскому получить неограниченную власть

Кроме этого, Мендель обвинила Зеленского в получении политических и финансовых выгод от военного положения.

"Если война направлена на устранение Зеленского от власти, то он стал ее главным бенефициаром: находясь на грани потери власти еще в 2021 году, война позволила ему процветать, зарабатывая деньги на всех аспектах этой войны, обретая почти неограниченную власть внутри страны, одновременно греясь в лучах международной славы", - пишет бывшая чиновница.

Потери территорий

В своем посте она также заявляет, что "Украина теряет больше территорий, а не отвоевывает их".

"Если речь идет о возвращении территорий Украины после российского завоевания, то Украина просто теряет больше территорий, а не возвращает их. Эта война не имеет никакой причины или оправдания для продолжения, кроме как принесения пользы некоторым небольшим группам. Из-за нее Украина находится на грани исчезновения", - подытожила Мендель.

