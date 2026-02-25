РУС
Новости
16 993 120

"Зеленский зарабатывает на войне и является ее главным бенефициаром", - экс-секретарь Зеленского Мендель

Мендель: "Война позволила Зеленскому процветать и получить неограниченную власть".

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала пост, в котором назвала российско-украинскую войну "кровавой и бессмысленной". Она также обвинила Зеленского в использовании войны для сохранения власти и обогащения.

Соответствующий пост Мендель опубликовала в соцсети Х 24 февраля в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российско-украинская война – кровавая и бессмысленная: массовые убийства и разрушения происходят напрасно. Если речь идет о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, то этот вопрос уже снят с повестки дня", – пишет Мендель.

Ослабление институтов и ограничение свобод

Экс-секретарь Зеленского также заявила об ослаблении институтов и ограничении свобод в Украине.

"Если речь идет о защите демократии, то наша демократия находится в такой хрупкой ситуации, которая мало чем отличается от любого другого автократического режима: очень ограниченная свобода слова, ослабленные институты, нарушение основных конституционных прав, политические преследования, а жизнь людей стоит так же мало, как и в любой автократии", - заявила она.

Война помогла Зеленскому получить неограниченную власть

Кроме этого, Мендель обвинила Зеленского в получении политических и финансовых выгод от военного положения. 

"Если война направлена на устранение Зеленского от власти, то он стал ее главным бенефициаром: находясь на грани потери власти еще в 2021 году, война позволила ему процветать, зарабатывая деньги на всех аспектах этой войны, обретая почти неограниченную власть внутри страны, одновременно греясь в лучах международной славы", - пишет бывшая чиновница.

Потери территорий 

В своем посте она также заявляет, что "Украина теряет больше территорий, а не отвоевывает их". 

"Если речь идет о возвращении территорий Украины после российского завоевания, то Украина просто теряет больше территорий, а не возвращает их. Эта война не имеет никакой причины или оправдания для продолжения, кроме как принесения пользы некоторым небольшим группам. Из-за нее Украина находится на грани исчезновения", - подытожила Мендель.

Зеленский Владимир (10605) Мендель Юлия (51) война в Украине (7377)
Топ комментарии
+41
А шо, вже не Парашенка? Як так?🤡
25.02.2026 22:47 Ответить
25.02.2026 22:47 Ответить
+37
Ось так , дуже просто і відверто висловилась Мендель
про свого бувшого патрона і дала всім зрозуміти ,
що він злодюга і дешевий популіст !!
25.02.2026 22:48 Ответить
25.02.2026 22:48 Ответить
+29
Нікуя собі а що сталося. В як гарно бігала перед ним і готова була глотку перегризти за боневтіка 1.
25.02.2026 22:48 Ответить
25.02.2026 22:48 Ответить
Страница 2 из 2
Яка же ****! Зебила можео обвинить во многом и по делом, но не в том, что он развязал войну
26.02.2026 01:51 Ответить
26.02.2026 01:51 Ответить
А де вона каже, що "він розвязал войну"?

Вона каже, що він війною користується. Що перед війною його рейтингам була вже *****. Весна 2022, скоріше за все була б кінцем ЗЄ-влади, якби не війна.
26.02.2026 02:15 Ответить
26.02.2026 02:15 Ответить
Це ж чим ЗЄ так образив цю Мєндєль, що її так прорвало?

Мабуть хотіла знов якусь посаду, а її лісом послали на Банковій.
26.02.2026 02:13 Ответить
26.02.2026 02:13 Ответить
Консттитуційні права каже.

Не пойняв, шо мендель проти мобілізації уклоністів? Шоб на фронті всі добровольці закінчилися, а ті дома діждали росіян? Щоб росія прийшла і уклоністів поставила під своє ружжо?

Ото дурепа. Або продалася.
26.02.2026 02:16 Ответить
26.02.2026 02:16 Ответить
Ой, а шо случилось?
26.02.2026 02:33 Ответить
26.02.2026 02:33 Ответить
Завдяки дуже специфічній модерації простір коментарів на сайті перетворивсь на купу гною. Проросійського гною. Цікаво, керівництво ресурсу це заохочує? Чи просто по?
26.02.2026 03:07 Ответить
26.02.2026 03:07 Ответить
Яких же паскуд привів з собою Зеленський....Таке враження,що ні одної порядної людини....хвойди,ларьочники,неуки,прохіндеї усіх національностей та колярів..злобні,жалюгідні тварини....жах...Усі зрадили та підставили. Що характерно для шоу бізнесу. Мендель - яскравий зразок! На жаль для України.
26.02.2026 03:41 Ответить
26.02.2026 03:41 Ответить
понабирав лядєй, не дивуйся, що вони тебе продають
26.02.2026 04:28 Ответить
26.02.2026 04:28 Ответить
не то шо Порошенко ,навіть шкарпетки нові купити не може в дирявих ходе
26.02.2026 04:49 Ответить
26.02.2026 04:49 Ответить
Мєндель, схоже, почала боротися за новий доступ до бюджетного корита. Знайшла собі якогось нового "папіка" і виконує його вказівки. На таких як Мєндель не варто звертати увагу і тим більше мати з ними будь які справи і стосунки. Це класичний персонаж лисиці з перекладеної на фєню байки - "А что мнє Волк?! Я подо Львом лежала! ****** Журавля сосала, а счас спєшу я на болото сосать ****** Бєгємота." Навколо неї тхне тухлою курятиною...
26.02.2026 04:58 Ответить
26.02.2026 04:58 Ответить
Чи й не новина! Схоже бумеранг поступово повертається до Зе. Спочатку був Богдан, тепер ця Мандель. А ще чомусь згадалися ті дебати з Порошенком на стадіоні, де він показово падав на коліна і нагло ображав ще чинного тоді президента
26.02.2026 05:26 Ответить
26.02.2026 05:26 Ответить
Оце так "друзі"!
26.02.2026 06:04 Ответить
26.02.2026 06:04 Ответить
Абдрістовіч в юбці.
26.02.2026 06:45 Ответить
26.02.2026 06:45 Ответить
Назло Зеленському й іншим жидам треба терміново капітулювати перед військовими злочинцями, терористами і бісовими ********** під загальною назвою "російська федерація".

Головне - прибрати масонів, заради цього можна навіть відсмоктати кацапам. Чи не так, кацапсяча ботоферма? Чи не до цього ви ведете, коли закликаєте Україну "закінчити війну" і "домовитись" із найбільшим чмом в історії людства на прізвище путін?
26.02.2026 06:45 Ответить
26.02.2026 06:45 Ответить
Шашличний тому і тримається біля корита на терорі бо багато що узнаємо за шашлики і кодло його
26.02.2026 07:00 Ответить
26.02.2026 07:00 Ответить
Ось вона ревність.
Зрадив Зеленський Мендельші.
Тепер в Зєлі з Єрмаком - ''голуба'' любов.
26.02.2026 07:03 Ответить
26.02.2026 07:03 Ответить
Б/в гниди" прозрівають",стаючи б/в. За скільки пелена спадає з очей?
26.02.2026 07:14 Ответить
26.02.2026 07:14 Ответить
Фрази, якими кидалися перед виборами 2019 в Порошенка (типу війна триває, бо це вигідно персонально главі держави, не тому, що цього хоче путінська росія), тепер повертаються Зеленському …
Мерзко було ту фігню слухати тоді, так само мерзко це слухати тепер … І вже тим самим хтось сьогодні закладає ситуацію, аби було мерзко це слухати і завтра, коли буде новий президент.

Нічому не вчаться, придурки. Цікаво, коли в цій країні нарешті будуть якісь червоні лінії в політичній поведінці. Щоб після їх перетину суспільство одразу відправляло таких «Мендель» в глухий політичний бан, щоб всі від таких «нібито любителів свободи слова» шарахалися, як від чумних.
26.02.2026 07:29 Ответить
26.02.2026 07:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 