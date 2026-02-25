"Зеленский зарабатывает на войне и является ее главным бенефициаром", - экс-секретарь Зеленского Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала пост, в котором назвала российско-украинскую войну "кровавой и бессмысленной". Она также обвинила Зеленского в использовании войны для сохранения власти и обогащения.
Соответствующий пост Мендель опубликовала в соцсети Х 24 февраля в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, сообщает Цензор.НЕТ.
"Российско-украинская война – кровавая и бессмысленная: массовые убийства и разрушения происходят напрасно. Если речь идет о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, то этот вопрос уже снят с повестки дня", – пишет Мендель.
Ослабление институтов и ограничение свобод
Экс-секретарь Зеленского также заявила об ослаблении институтов и ограничении свобод в Украине.
"Если речь идет о защите демократии, то наша демократия находится в такой хрупкой ситуации, которая мало чем отличается от любого другого автократического режима: очень ограниченная свобода слова, ослабленные институты, нарушение основных конституционных прав, политические преследования, а жизнь людей стоит так же мало, как и в любой автократии", - заявила она.
Война помогла Зеленскому получить неограниченную власть
Кроме этого, Мендель обвинила Зеленского в получении политических и финансовых выгод от военного положения.
"Если война направлена на устранение Зеленского от власти, то он стал ее главным бенефициаром: находясь на грани потери власти еще в 2021 году, война позволила ему процветать, зарабатывая деньги на всех аспектах этой войны, обретая почти неограниченную власть внутри страны, одновременно греясь в лучах международной славы", - пишет бывшая чиновница.
Потери территорий
В своем посте она также заявляет, что "Украина теряет больше территорий, а не отвоевывает их".
"Если речь идет о возвращении территорий Украины после российского завоевания, то Украина просто теряет больше территорий, а не возвращает их. Эта война не имеет никакой причины или оправдания для продолжения, кроме как принесения пользы некоторым небольшим группам. Из-за нее Украина находится на грани исчезновения", - подытожила Мендель.
Вона каже, що він війною користується. Що перед війною його рейтингам була вже *****. Весна 2022, скоріше за все була б кінцем ЗЄ-влади, якби не війна.
Мабуть хотіла знов якусь посаду, а її лісом послали на Банковій.
Не пойняв, шо мендель проти мобілізації уклоністів? Шоб на фронті всі добровольці закінчилися, а ті дома діждали росіян? Щоб росія прийшла і уклоністів поставила під своє ружжо?
Ото дурепа. Або продалася.
Головне - прибрати масонів, заради цього можна навіть відсмоктати кацапам. Чи не так, кацапсяча ботоферма? Чи не до цього ви ведете, коли закликаєте Україну "закінчити війну" і "домовитись" із найбільшим чмом в історії людства на прізвище путін?
Зрадив Зеленський Мендельші.
Тепер в Зєлі з Єрмаком - ''голуба'' любов.
Мерзко було ту фігню слухати тоді, так само мерзко це слухати тепер … І вже тим самим хтось сьогодні закладає ситуацію, аби було мерзко це слухати і завтра, коли буде новий президент.
Нічому не вчаться, придурки. Цікаво, коли в цій країні нарешті будуть якісь червоні лінії в політичній поведінці. Щоб після їх перетину суспільство одразу відправляло таких «Мендель» в глухий політичний бан, щоб всі від таких «нібито любителів свободи слова» шарахалися, як від чумних.