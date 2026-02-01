"Вода из трупов и куклы в сундуке": Мендель рассказала о магических практиках Ермака
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак занимается магией.
Об этом она написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Ермак занимается магией
По словам Мендель, в течение нескольких лет она получала из разных источников информацию о том, что Ермак практикует магические ритуалы.
"В 2019 году в Офис президента на брифинг пришел журналист, который после брифинга побежал не за президентом, а за его тогдашним советником Андреем Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?" Этот вопрос журналист повторил несколько раз, поэтому я все хорошо расслышала. Такой вопрос я слышала впервые в своей жизни, он остался без ответа, а материала я так и не нашла. В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса, занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган", - рассказала экс-секретарь президента.
Привозил магов из других стран
В 2023 году, по словам Мендель, "человек из важной службы" рассказал ей о том, что Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и одной из стран Латинской Америки для проведения магических ритуалов.
"В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке – уже сами мертвецы. Теперь об этом публично говорят правоохранители и даже народные депутаты (Ярослав Железняк). Я никогда не разбиралась в системе магии и не занималась ритуалами. И сначала в это так же трудно поверить, как и в существование привидений", - написала она.
Также Мендель утверждает, что "в украинской политике Ермак - далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы".
"Андрей, когда ты это будешь читать, подумай, что любое твое решение и действие теперь будет отражаться на тебе. А Бог сильнее. Был. Есть. И всегда будет. Надо было выбирать светлую сторону с самого начала", - добавила Мендель.
- Напомним, что ранее блогер и волонтер Игорь Лаченков писал, что во время обыска в квартире экс-главы ОП Андрея Ермака обнаружили предметы для ритуалов.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
- 25 января 2026 года сообщалось, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который после своего увольнения заявлял, что пойдет на фронт, восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все тii ж люди , наче подурiлi,
Слiпi на вибори iдуть
I дiточок, мовчу, ведуть...
Чи не знайома вам брехня та вмiла?
А чи не вдосталь ви омани тоi з`iли?
Чи знову хочете зригнуть,
Не манною - вас в кров введуть.
Ви пам`яттю, мабуть , гуртом зiмлiли,
Якщо до плахи йдете смiло.
Але те тяжко вам збагнуть...
Вам по «приколу», щось утнуть?
Щоб ви в брехнi так солодко не млiли,
Вiд дурня щоби худко ви поспiли
До свого щастя вже гайнуть -
А не в оту огидну муть. 15.07.2019
Шкапа що, не везе?
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?
-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.
Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.
P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне…
« Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,
Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -
Вiд Гуцол *******.
Коли ж нашi украiнцi
Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани
Та Днiпро «смiються»?
Не вiд щастя - тii пранцi,
З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя
Сльози з очей льються.
Чого клоуни та вурки
Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -
На брехню ведуться?
Ще орду не побороли -
Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди
Геть усi ведуться?
P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у вiконечко,
Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi. 05.08.2020
https://youtu.be/qKQZuljRxzA Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв)
а це великий гріх
а за шо нам війна
що тут подібне? для чого це?
чому саме зараз?