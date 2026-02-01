"Вода из трупов и куклы в сундуке": Мендель рассказала о магических практиках Ермака

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак занимается магией.

Об этом она написала в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Ермак занимается магией

По словам Мендель, в течение нескольких лет она получала из разных источников информацию о том, что Ермак практикует магические ритуалы.

"В 2019 году в Офис президента на брифинг пришел журналист, который после брифинга побежал не за президентом, а за его тогдашним советником Андреем Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?" Этот вопрос журналист повторил несколько раз, поэтому я все хорошо расслышала. Такой вопрос я слышала впервые в своей жизни, он остался без ответа, а материала я так и не нашла. В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса, занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган", - рассказала экс-секретарь президента.

Привозил магов из других стран

В 2023 году, по словам Мендель, "человек из важной службы" рассказал ей о том, что Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и одной из стран Латинской Америки для проведения магических ритуалов.

"В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке – уже сами мертвецы. Теперь об этом публично говорят правоохранители и даже народные депутаты (Ярослав Железняк). Я никогда не разбиралась в системе магии и не занималась ритуалами. И сначала в это так же трудно поверить, как и в существование привидений", - написала она.

Также Мендель утверждает, что "в украинской политике Ермак - далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы".

"Андрей, когда ты это будешь читать, подумай, что любое твое решение и действие теперь будет отражаться на тебе. А Бог сильнее. Был. Есть. И всегда будет. Надо было выбирать светлую сторону с самого начала", - добавила Мендель.

Напомним, что ранее блогер и волонтер Игорь Лаченков писал, что во время обыска в квартире экс-главы ОП Андрея Ермака обнаружили предметы для ритуалов.

