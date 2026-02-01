"Вода из трупов и куклы в сундуке": Мендель рассказала о магических практиках Ермака

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что экс-глава Офиса президента Андрей Ермак занимается магией.

Ермак занимается магией 

По словам Мендель, в течение нескольких лет она получала из разных источников информацию о том, что Ермак практикует магические ритуалы.

"В 2019 году в Офис президента на брифинг пришел журналист, который после брифинга побежал не за президентом, а за его тогдашним советником Андреем Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?" Этот вопрос журналист повторил несколько раз, поэтому я все хорошо расслышала. Такой вопрос я слышала впервые в своей жизни, он остался без ответа, а материала я так и не нашла. В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса, занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган", - рассказала экс-секретарь президента.

Читайте также: Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель

Привозил магов из других стран 

В 2023 году, по словам Мендель, "человек из важной службы" рассказал ей о том, что Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и одной из стран Латинской Америки для проведения магических ритуалов.

"В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке – уже сами мертвецы. Теперь об этом публично говорят правоохранители и даже народные депутаты (Ярослав Железняк). Я никогда не разбиралась в системе магии и не занималась ритуалами. И сначала в это так же трудно поверить, как и в существование привидений", - написала она.

Также Мендель утверждает, что "в украинской политике Ермак - далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы".

"Андрей, когда ты это будешь читать, подумай, что любое твое решение и действие теперь будет отражаться на тебе. А Бог сильнее. Был. Есть. И всегда будет. Надо было выбирать светлую сторону с самого начала", - добавила Мендель.

  • Напомним, что ранее блогер и волонтер Игорь Лаченков писал, что во время обыска в квартире экс-главы ОП Андрея Ермака обнаружили предметы для ритуалов.

магия (10) Ермак Андрей (1534) Мендель Юлия (235)
Топ комментарии
+74
це "управління" -
Національна катастрофа України

ми заплатили за неї сотнями тисяч життів найкращих синів та дочок України, десятьма мільйонами біженців за кордон, втраченими землями та руйнаціями

це - фатальний вибір 2019

.
01.02.2026 05:29 Ответить
+73
На Банковій з 2019 року осередок реально ******** на всю голову.
01.02.2026 02:41 Ответить
+45
Господи і це управляло державою і сміх і гріх
01.02.2026 02:35 Ответить
Тупий зелений інфовкид для відволікання уваги.Раніше НАБУ проводила у єрмака обшуки і нічого не знайшли,хіба ляльки вуду,а те що обшуки,з якоїсь дивної причини, проводились 28 листопада,а не в день оприлюднення плівок міндіча(10 листопада) викликає деякі запитання.За 18 днів у місці обшуку можна було прибрати ВСЕ,включно з всілякими магічними декораціями.Цей вкид,виключно для відволікання уваги,і так не надто розумного лохторату.
01.02.2026 11:55 Ответить
То виходить, що Д'Єрмак - то шаман при вожді Боневтікові Найвеличнішому?
01.02.2026 12:28 Ответить
Таких тупорилих в Україні повно,котрі ще читають гороскопи,про ворожбу,ознаки..((Тьфу(
01.02.2026 12:32 Ответить
Якось працював в одному видавництві і бачив як редакція кожного тижня придумувала ті гороскопи. Тепер мене кожен раз такий ржач розбирає, коли бачу як хтось "на сєрьйозних щах" розказує про всю цю хєрню.
01.02.2026 12:48 Ответить
Одне з двох: чи Мендель чи Єрмак несповна розуму. І Україна ще існує. Як?
01.02.2026 12:36 Ответить
Як і частина українців.
01.02.2026 13:23 Ответить
От не знаю, чи справді Команданте Козир чимось таким займається... Але неозброєним оком видно інше: стан панночки Мендель дедалі гірший. Тут навіть Мар'яша з Лизьою Богуцькою денервово смалять за рогом.
01.02.2026 13:07 Ответить
фу, какой бред! думаю, когда Ермака не станет, найдутся "желающие" раскопать могилу поковыряться в гробу и потом "подробно" описать это "действие" где то на "Украинской Правде"!
01.02.2026 13:09 Ответить
Залишається скликати з'їзд/консиліум шаманів/астрологів всіх країн і створити Раду Астрала. І перевірити всіх, чи не кусав їх ТрампПут.
01.02.2026 13:29 Ответить
Начались еврейские потуги, чтобы отвести внимание от основной проблемы. Как типично для племени миндичей.
01.02.2026 14:09 Ответить
Ви там усі хворі на голову.
01.02.2026 14:38 Ответить
ЙО-пе-ре-се-те... Шо не зебiл, то як не безугла-мендель, то якийсь там "дерьмак-метафiзик"...
01.02.2026 14:46 Ответить
сподіваюсь воду з трупів він п'є.
01.02.2026 14:53 Ответить
73%, кого ви навибирали? Якісь Відьмаки, наркомани, сексологи ні, зрадники, носіїв важких сумок з ''двушками' на росію... Це ж не ''95 квартал'', а держава, яка у війні з великим ворогом, який прийшов нас знищити.
01.02.2026 15:01 Ответить
Краiна геть неначе захворiла
Все тii ж люди , наче подурiлi,
Слiпi на вибори iдуть
I дiточок, мовчу, ведуть...

Чи не знайома вам брехня та вмiла?
А чи не вдосталь ви омани тоi з`iли?
Чи знову хочете зригнуть,
Не манною - вас в кров введуть.

Ви пам`яттю, мабуть , гуртом зiмлiли,
Якщо до плахи йдете смiло.
Але те тяжко вам збагнуть...
Вам по «приколу», щось утнуть?

Щоб ви в брехнi так солодко не млiли,
Вiд дурня щоби худко ви поспiли
До свого щастя вже гайнуть -
А не в оту огидну муть. 15.07.2019
01.02.2026 15:18 Ответить
Ой!, народе, мiй народ,
Шкапа що, не везе?
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?

-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.

Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.

P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне…
01.02.2026 15:20 Ответить
КОЛИ Ж НАШi УКРАiНЦi ГЕТЬ УСi ПРОСНУТЬСЯ.

« Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,

Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -

Вiд Гуцол *******.

Коли ж нашi украiнцi
Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани
Та Днiпро «смiються»?

Не вiд щастя - тii пранцi,
З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя
Сльози з очей льються.

Чого клоуни та вурки
Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -
На брехню ведуться?

Ще орду не побороли -
Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди
Геть усi ведуться?

P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у вiконечко,

Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi. 05.08.2020
01.02.2026 15:24 Ответить
https://youtu.be/qKQZuljRxzA « Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,
https://youtu.be/qKQZuljRxzA Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв)
01.02.2026 15:28 Ответить
нищили сотні років, результат одні шарікови, які вибирають такого ж шарікова. мало того - весь світ таких шарікових, які не опираються чорним чортам сіонським
01.02.2026 16:21 Ответить
Усю козацьку силу покидьок Хмель кинув пiд маскву.
01.02.2026 17:07 Ответить
Прости господи, які ібанати оточили найнайвсемогутнішого
01.02.2026 17:00 Ответить
та отож зеленое солнце вошло, а порошенковские тучи закрыли его. **** как я ненавижу зеленое дерьмо
01.02.2026 23:05 Ответить
Тепер Мендель слухати будем? Ранiшь Арестович був , а зараз Мендель?
01.02.2026 17:05 Ответить
українці займаються магією
а це великий гріх
а за шо нам війна
01.02.2026 18:51 Ответить
неймовірна маячня і 3 стор обговорення.
01.02.2026 21:43 Ответить
От мені цікаво, воно кончена, чи за гроші так бреше?
02.02.2026 09:03 Ответить
Юлія Мендель = Моніка Левінські?
що тут подібне? для чого це?
чому саме зараз?
26.02.2026 22:15 Ответить
