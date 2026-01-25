Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокаты
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, заявлявший после своего увольнения, что уйдет на фронт, восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.
Об этом свидетельствует выписка из реестра адвокатов, который оказался в распоряжении "Главкома", информирует Цензор.НЕТ.
Ермак возобновил адвокатскую практику
Согласно Единому реестру адвокатов, 23 января 2026 года Ермак возобновил адвокатскую деятельность.
"Право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено согласно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 23.01.2026 на основании заявления адвоката", - говорится в профайле.
До этого Ермак не осуществлял адвокатскую практику с 20 февраля 2020 - с тех пор, как стал руководителем Офиса президента Украины.
Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры выдала Ермаку свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью в декабре 1995 года. Общий стаж адвокатской деятельности Ермака до перехода на государственную службу составил около 25 лет.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Я впевнений: він приходить в свою адвокатську контору в пікселі і на обід розігріває солдатські консерви, бо він насправді прагне долучитися до лав, але вороги-порохоботи змушують адвокатити...
Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими.
