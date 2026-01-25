Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокаты

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, заявлявший после своего увольнения, что уйдет на фронт, восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом свидетельствует выписка из реестра адвокатов, который оказался в распоряжении "Главкома", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласно Единому реестру адвокатов, 23 января 2026 года Ермак возобновил адвокатскую деятельность.

"Право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено согласно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 23.01.2026 на основании заявления адвоката", - говорится в профайле.

До этого Ермак не осуществлял адвокатскую практику с 20 февраля 2020 - с тех пор, как стал руководителем Офиса президента Украины.

Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры выдала Ермаку свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью в декабре 1995 года. Общий стаж адвокатской деятельности Ермака до перехода на государственную службу составил около 25 лет.

Увольнение Ермака

