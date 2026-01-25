РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7565 посетителей онлайн
Новости Увольнение Ермака
14 830 130

Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокаты

єрмак

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, заявлявший после своего увольнения, что уйдет на фронт, восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.

Об этом свидетельствует выписка из реестра адвокатов, который оказался в распоряжении "Главкома", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ермак возобновил адвокатскую практику

Согласно Единому реестру адвокатов, 23 января 2026 года Ермак возобновил адвокатскую деятельность.

"Право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено согласно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 23.01.2026 на основании заявления адвоката", - говорится в профайле.

До этого Ермак не осуществлял адвокатскую практику с 20 февраля 2020 - с тех пор, как стал руководителем Офиса президента Украины.

Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры выдала Ермаку свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью в декабре 1995 года. Общий стаж адвокатской деятельности Ермака до перехода на государственную службу составил около 25 лет.

Увольнение Ермака

Автор: 

адвокат (1427) Ермак Андрей (1533) Офис Президента (1862)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
Ну це вже патужно, фірма «рога і копита» дєрьмака/баканова
показать весь комментарий
25.01.2026 16:58
+45
Який молодець! Дебільні 73% від тих 40 %, що тоді прийшли на вибори, зараз особливо радіють! Так, кретини?!?!?!?! )))))))))
показать весь комментарий
25.01.2026 16:59
+38
Знов н@їб@в... А зелохи ж надіялись.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/01/19/7437978/ Екс-міністр оборони Резніков знову став адвокатом
показать весь комментарий
25.01.2026 21:32
та не може бути, ви шось наплутали: єрмак не міг збрехати, це кришталево чесна людина.

Я впевнений: він приходить в свою адвокатську контору в пікселі і на обід розігріває солдатські консерви, бо він насправді прагне долучитися до лав, але вороги-порохоботи змушують адвокатити...
показать весь комментарий
25.01.2026 21:24
Нічого нового.

Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:30
Кто бы сомневался, что этот презерватив спиз... (соврет).
показать весь комментарий
25.01.2026 21:52
Миндичи по другому не могут. С молоком матери впитывают умение врать.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:21
А що з галущенками?
показать весь комментарий
26.01.2026 07:41
Надо посмотреть, не заблудилась ли в них кровь миндичей ну или в прислугах у миндичей бегают.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:48
у баканова важкий адвокатський хліб буде відбирати.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:28
Статус адвоката Єрмака та Баканова гарантує те, що санкцію на їх арешт може дати лише Ген.прокурор.
Тобто ці 2 особи ховаються від арешту таким чином.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:39
Призивати до ЗСУ можна без усіляких санкцій.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:43
І хто такому адвокатові буде довіряти?
показать весь комментарий
25.01.2026 22:44
Той у кого бабла неміряно, повір , такому він допоможе навіть при тому що нібельмеса не тямить у праві 100%.
показать весь комментарий
26.01.2026 02:06
Він же не може так просто накрадене кинути! А на собі багато не понесеш. Отже армія не на часі! Може десь, колись, потім...
показать весь комментарий
25.01.2026 23:05
Колега Баканова. А що, зробимо разом.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:15
А хтось дійсно вірив, що воно піде воювати?
показать весь комментарий
25.01.2026 23:29
Так докази є ! https://youtube.com/shorts/I0vHPT-xxiY?si=q41juBZGeQ8y7y03
показать весь комментарий
26.01.2026 08:19
Хіба воно колись не брехало???
показать весь комментарий
26.01.2026 00:06
А де ТЦК? Чому когось в бус кидають, а хтось іде адвокатом працювати?
показать весь комментарий
26.01.2026 00:07
Та ви шоо!
Оце така порядна людина і раптом напіздюнькав? Ну ти диви, хто б міг подумати!
показать весь комментарий
26.01.2026 00:24
Єрмакам брехати, як дихати!
показать весь комментарий
26.01.2026 01:39
Це вже було
показать весь комментарий
26.01.2026 03:59
Це вони - адвокати,
Холодіє душа.
У широких кишенях
Схована анаша.
Вони тата і маму
Слухати не хотять!
По таємних підвалах
З олігархами сплять!
((с))
показать весь комментарий
26.01.2026 05:14
Одним словом ДРИСЛЯ!!!
показать весь комментарий
26.01.2026 08:28
Ты вы шо... и шо?! ))
Типа были люди, которые поверили, что бывший кардинал отправится под ЛаРошель?! )
показать весь комментарий
26.01.2026 08:33
На адвокатських фрнтах..
показать весь комментарий
26.01.2026 09:22
лайна із ізраїльськими паспортами як оце - адвокат із київського базарю - як гною в Україні, потрібно просто заборонити лайну із ізраїльським паспортом працювати в держ. установах та з бюджетом України
показать весь комментарий
26.01.2026 12:41
Єрмак і фронт? Це всеодно, що риба і Сахара.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:49
А пішов у лісок
показать весь комментарий
26.01.2026 13:25
Насправді Єрмак тихо "пішов у ліс"... Хтось його бачив?
показать весь комментарий
26.01.2026 13:43
Адвокатська контора "Алі БабА і 40 розбійників".
показать весь комментарий
26.01.2026 16:07
