Єрмак збрехав, що пішов на фронт, а насправді пішов в адвокати
Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який після свого звільнення заявляв, що піде на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.
Про це свідчить витяг із реєстру адвокатів, який опинився у розпорядженні "Главкома", інформує Цензор.НЕТ.
Єрмак відновив адвокатську практику
Згідно з Єдиним реєстром адвокатів, 23 січня 2026 року Єрмак відновив адвокатську діяльність.
"Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 23.01.2026 на підставі заяви адвоката", - йдеться у профайлі.
До цього Єрмак не здійснював адвокатську практику з 20 лютого 2020 року - відтоді, як став керівником Офісу президента України.
Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури видала Єрмаку свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у грудні 1995 року. Загальний стаж адвокатської діяльності Єрмака до переходу на державну службу становив майже 25 років.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Я впевнений: він приходить в свою адвокатську контору в пікселі і на обід розігріває солдатські консерви, бо він насправді прагне долучитися до лав, але вороги-порохоботи змушують адвокатити...
Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими.
Тобто ці 2 особи ховаються від арешту таким чином.
Оце така порядна людина і раптом напіздюнькав? Ну ти диви, хто б міг подумати!
Холодіє душа.
У широких кишенях
Схована анаша.
Вони тата і маму
Слухати не хотять!
По таємних підвалах
З олігархами сплять!
((с))
Типа были люди, которые поверили, что бывший кардинал отправится под ЛаРошель?! )