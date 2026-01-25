Єрмак збрехав, що пішов на фронт, а насправді пішов в адвокати

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який після свого звільнення заявляв, що піде на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Про це свідчить витяг із реєстру адвокатів, який опинився у розпорядженні "Главкома", інформує Цензор.НЕТ. 

Згідно з Єдиним реєстром адвокатів, 23 січня 2026 року Єрмак відновив адвокатську діяльність.

"Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 23.01.2026 на підставі заяви адвоката", - йдеться у профайлі.

До цього Єрмак не здійснював адвокатську практику з 20 лютого 2020 року - відтоді, як став керівником Офісу президента України.

Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури видала Єрмаку свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у грудні 1995 року. Загальний стаж адвокатської діяльності Єрмака до переходу на державну службу становив майже 25 років.

Ну це вже патужно, фірма «рога і копита» дєрьмака/баканова
25.01.2026 16:58 Відповісти
Який молодець! Дебільні 73% від тих 40 %, що тоді прийшли на вибори, зараз особливо радіють! Так, кретини?!?!?!?! )))))))))
25.01.2026 16:59 Відповісти
Знов н@їб@в... А зелохи ж надіялись.
25.01.2026 17:04 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/01/19/7437978/ Экс-министр обороны Резников снова стал авдокатом
25.01.2026 21:32 Відповісти
та не може бути, ви шось наплутали: єрмак не міг збрехати, це кришталево чесна людина.

Я впевнений: він приходить в свою адвокатську контору в пікселі і на обід розігріває солдатські консерви, бо він насправді прагне долучитися до лав, але вороги-порохоботи змушують адвокатити...
25.01.2026 21:24 Відповісти
Нічого нового.

Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими.
25.01.2026 21:30 Відповісти
Кто бы сомневался, что этот презерватив спиз... (соврет).
25.01.2026 21:52 Відповісти
Миндичи по другому не могут. С молоком матери впитывают умение врать.
25.01.2026 22:21 Відповісти
А що з галущенками?
26.01.2026 07:41 Відповісти
Надо посмотреть, не заблудилась ли в них кровь миндичей ну или в прислугах у миндичей бегают.
26.01.2026 10:48 Відповісти
у баканова важкий адвокатський хліб буде відбирати.
25.01.2026 22:28 Відповісти
Статус адвоката Єрмака та Баканова гарантує те, що санкцію на їх арешт може дати лише Ген.прокурор.
Тобто ці 2 особи ховаються від арешту таким чином.
25.01.2026 22:39 Відповісти
Призивати до ЗСУ можна без усіляких санкцій.
26.01.2026 15:43 Відповісти
І хто такому адвокатові буде довіряти?
25.01.2026 22:44 Відповісти
Той у кого бабла неміряно, повір , такому він допоможе навіть при тому що нібельмеса не тямить у праві 100%.
26.01.2026 02:06 Відповісти
Він же не може так просто накрадене кинути! А на собі багато не понесеш. Отже армія не на часі! Може десь, колись, потім...
25.01.2026 23:05 Відповісти
Колега Баканова. А що, зробимо разом.
25.01.2026 23:15 Відповісти
А хтось дійсно вірив, що воно піде воювати?
25.01.2026 23:29 Відповісти
Так докази є ! https://youtube.com/shorts/I0vHPT-xxiY?si=q41juBZGeQ8y7y03
26.01.2026 08:19 Відповісти
Хіба воно колись не брехало???
26.01.2026 00:06 Відповісти
А де ТЦК? Чому когось в бус кидають, а хтось іде адвокатом працювати?
26.01.2026 00:07 Відповісти
Та ви шоо!
Оце така порядна людина і раптом напіздюнькав? Ну ти диви, хто б міг подумати!
26.01.2026 00:24 Відповісти
Єрмакам брехати, як дихати!
26.01.2026 01:39 Відповісти
Це вже було
26.01.2026 03:59 Відповісти
Це вони - адвокати,
Холодіє душа.
У широких кишенях
Схована анаша.
Вони тата і маму
Слухати не хотять!
По таємних підвалах
З олігархами сплять!
((с))
26.01.2026 05:14 Відповісти
Одним словом ДРИСЛЯ!!!
26.01.2026 08:28 Відповісти
Ты вы шо... и шо?! ))
Типа были люди, которые поверили, что бывший кардинал отправится под ЛаРошель?! )
26.01.2026 08:33 Відповісти
На адвокатських фрнтах..
26.01.2026 09:22 Відповісти
лайна із ізраїльськими паспортами як оце - адвокат із київського базарю - як гною в Україні, потрібно просто заборонити лайну із ізраїльським паспортом працювати в держ. установах та з бюджетом України
26.01.2026 12:41 Відповісти
Єрмак і фронт? Це всеодно, що риба і Сахара.
26.01.2026 12:49 Відповісти
А пішов у лісок
26.01.2026 13:25 Відповісти
Насправді Єрмак тихо "пішов у ліс"... Хтось його бачив?
26.01.2026 13:43 Відповісти
Адвокатська контора "Алі БабА і 40 розбійників".
26.01.2026 16:07 Відповісти
