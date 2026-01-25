Єрмак збрехав, що пішов на фронт, а насправді пішов в адвокати

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який після свого звільнення заявляв, що піде на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Про це свідчить витяг із реєстру адвокатів, який опинився у розпорядженні "Главкома", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Згідно з Єдиним реєстром адвокатів, 23 січня 2026 року Єрмак відновив адвокатську діяльність.

"Право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 23.01.2026 на підставі заяви адвоката", - йдеться у профайлі.

До цього Єрмак не здійснював адвокатську практику з 20 лютого 2020 року - відтоді, як став керівником Офісу президента України.

Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури видала Єрмаку свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у грудні 1995 року. Загальний стаж адвокатської діяльності Єрмака до переходу на державну службу становив майже 25 років.

Читайте також: Єрмак регулярно спілкується із Зеленським у Конча-Заспі, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Дивіться також: Єрмак, який обіцяв вирушити на фронт, ніде не служить, - Железняк. ВIДЕО