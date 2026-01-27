Нардеп Гончаренко заявил, что Ермак передвигается по Киеву в машине скорой помощи

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак передвигается по Киеву в машине скорой медицинской помощи.

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Также Гончаренко добавил, что Ермаку такой вид передвижения не поможет.

"Совсем скоро будет вручено подозрение экс-главе Офиса Президента", - отметил он.

Напомним, ранее мы писали, что Ермак, который после своего увольнения заявлял, что пойдет на фронт, восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.

Увольнение Ермака

