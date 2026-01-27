Нардеп Гончаренко заявил, что Ермак передвигается по Киеву в машине скорой помощи
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак передвигается по Киеву в машине скорой медицинской помощи.
Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Также Гончаренко добавил, что Ермаку такой вид передвижения не поможет.
"Совсем скоро будет вручено подозрение экс-главе Офиса Президента", - отметил он.
Напомним, ранее мы писали, что Ермак, который после своего увольнения заявлял, что пойдет на фронт, восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
