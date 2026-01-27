Нардеп Гончаренко заявив, що Єрмак пересувається Києвом у машині швидкої

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак пересувається по Києву в машині швидкої медичної допомоги.

Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Також Гончаренко додав, що Єрмаку такий вид пересування не допоможе.

"Зовсім скоро буде вручена підозра ексголові Офісу Президента" - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єрмак, який після свого звільнення заявляв, що піде на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Звільнення Єрмака

