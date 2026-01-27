Нардеп Гончаренко заявив, що Єрмак пересувається Києвом у машині швидкої
Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак пересувається по Києву в машині швидкої медичної допомоги.
Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Також Гончаренко додав, що Єрмаку такий вид пересування не допоможе.
"Зовсім скоро буде вручена підозра ексголові Офісу Президента" - зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Єрмак, який після свого звільнення заявляв, що піде на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
