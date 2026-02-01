"Вода з трупів та ляльки у скрині": Мендель розповіла про магічні практики Єрмака

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розповіла, що ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак займається магією.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Єрмак займається магією 

За словами Мендель, впродовж кількох років вона отримувала від різних джерел інформацію про те, що Єрмак практикує магічні ритуали.

"2019 року в Офіс президента на брифінг прийшов журналіст, який опісля брифінгу побіг не за Президентом ,а за тоді його радником Андрієм Єрмаком з питанням на камеру: "Що ви робили на кладовищі разом з ІМ’Я?" Це питання журналіст повторив кілька разів, тому я все добре розчула. Таке питання я чула вперше в своєму житті, воно залишилося поігнорованим, а матеріалу я так ніколи і не знайшла. 2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим", - розповіла експрессекретарка президента.

Привозив магів з інших країн 

У 2023 році, за словами Мендель, "людина з важливої служби" розповіла їй про те, що Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і однієї з країн Латинської Америки для проведення магічних ритуалів.

"2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці. Тепер про це публічно говорять правоохоронці і навіть народні депутати (Ярослав Железняк). Я ніколи не розбиралася в системі магії і не займалася ритуалами. І спочатку в це настільки ж важко повірити, наскільки і в існування привидів", - написала вона.

Також Мендель стверджує, що "в українській політиці Єрмак - далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали".

"Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер буде дзеркалитися тобі. А Бог сильніший. Був. Є. І завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку", - додала Мендель.

  • Нагадаємо, що раніше блогер та волонтер Ігор Лаченков писав, що під час обшуку в помешканні ексглави ОП Андрія Єрмака виявили предмети для ритуалів.

це "управління" -
Національна катастрофа України

ми заплатили за неї сотнями тисяч життів найкращих синів та дочок України, десятьма мільйонами біженців за кордон, втраченими землями та руйнаціями

це - фатальний вибір 2019

.
На Банковій з 2019 року осередок реально ******** на всю голову.
Господи і це управляло державою і сміх і гріх
Тупий зелений інфовкид для відволікання уваги.Раніше НАБУ проводила у єрмака обшуки і нічого не знайшли,хіба ляльки вуду,а те що обшуки,з якоїсь дивної причини, проводились 28 листопада,а не в день оприлюднення плівок міндіча(10 листопада) викликає деякі запитання.За 18 днів у місці обшуку можна було прибрати ВСЕ,включно з всілякими магічними декораціями.Цей вкид,виключно для відволікання уваги,і так не надто розумного лохторату.
То виходить, що Д'Єрмак - то шаман при вожді Боневтікові Найвеличнішому?
Таких тупорилих в Україні повно,котрі ще читають гороскопи,про ворожбу,ознаки..((Тьфу(
Якось працював в одному видавництві і бачив як редакція кожного тижня придумувала ті гороскопи. Тепер мене кожен раз такий ржач розбирає, коли бачу як хтось "на сєрьйозних щах" розказує про всю цю хєрню.
Одне з двох: чи Мендель чи Єрмак несповна розуму. І Україна ще існує. Як?
Як і частина українців.
От не знаю, чи справді Команданте Козир чимось таким займається... Але неозброєним оком видно інше: стан панночки Мендель дедалі гірший. Тут навіть Мар'яша з Лизьою Богуцькою денервово смалять за рогом.
фу, какой бред! думаю, когда Ермака не станет, найдутся "желающие" раскопать могилу поковыряться в гробу и потом "подробно" описать это "действие" где то на "Украинской Правде"!
Залишається скликати з'їзд/консиліум шаманів/астрологів всіх країн і створити Раду Астрала. І перевірити всіх, чи не кусав їх ТрампПут.
Начались еврейские потуги, чтобы отвести внимание от основной проблемы. Как типично для племени миндичей.
Ви там усі хворі на голову.
ЙО-пе-ре-се-те... Шо не зебiл, то як не безугла-мендель, то якийсь там "дерьмак-метафiзик"...
сподіваюсь воду з трупів він п'є.
73%, кого ви навибирали? Якісь Відьмаки, наркомани, сексологи ні, зрадники, носіїв важких сумок з ''двушками' на росію... Це ж не ''95 квартал'', а держава, яка у війні з великим ворогом, який прийшов нас знищити.
Краiна геть неначе захворiла
Все тii ж люди , наче подурiлi,
Слiпi на вибори iдуть
I дiточок, мовчу, ведуть...

Чи не знайома вам брехня та вмiла?
А чи не вдосталь ви омани тоi з`iли?
Чи знову хочете зригнуть,
Не манною - вас в кров введуть.

Ви пам`яттю, мабуть , гуртом зiмлiли,
Якщо до плахи йдете смiло.
Але те тяжко вам збагнуть...
Вам по «приколу», щось утнуть?

Щоб ви в брехнi так солодко не млiли,
Вiд дурня щоби худко ви поспiли
До свого щастя вже гайнуть -
А не в оту огидну муть. 15.07.2019
Ой!, народе, мiй народ,
Шкапа що, не везе?
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?

-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.

Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.

P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне…
КОЛИ Ж НАШi УКРАiНЦi ГЕТЬ УСi ПРОСНУТЬСЯ.

« Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,

Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -

Вiд Гуцол *******.

Коли ж нашi украiнцi
Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани
Та Днiпро «смiються»?

Не вiд щастя - тii пранцi,
З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя
Сльози з очей льються.

Чого клоуни та вурки
Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -
На брехню ведуться?

Ще орду не побороли -
Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди
Геть усi ведуться?

P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у вiконечко,

Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi. 05.08.2020
https://youtu.be/qKQZuljRxzA « Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,
https://youtu.be/qKQZuljRxzA Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв)
нищили сотні років, результат одні шарікови, які вибирають такого ж шарікова. мало того - весь світ таких шарікових, які не опираються чорним чортам сіонським
Усю козацьку силу покидьок Хмель кинув пiд маскву.
Прости господи, які ібанати оточили найнайвсемогутнішого
та отож зеленое солнце вошло, а порошенковские тучи закрыли его. **** как я ненавижу зеленое дерьмо
Тепер Мендель слухати будем? Ранiшь Арестович був , а зараз Мендель?
українці займаються магією
а це великий гріх
а за шо нам війна
неймовірна маячня і 3 стор обговорення.
От мені цікаво, воно кончена, чи за гроші так бреше?
Юлія Мендель = Моніка Левінські?
що тут подібне? для чого це?
чому саме зараз?
