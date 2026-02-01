"Вода з трупів та ляльки у скрині": Мендель розповіла про магічні практики Єрмака
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розповіла, що ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак займається магією.
Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Єрмак займається магією
За словами Мендель, впродовж кількох років вона отримувала від різних джерел інформацію про те, що Єрмак практикує магічні ритуали.
"2019 року в Офіс президента на брифінг прийшов журналіст, який опісля брифінгу побіг не за Президентом ,а за тоді його радником Андрієм Єрмаком з питанням на камеру: "Що ви робили на кладовищі разом з ІМ’Я?" Це питання журналіст повторив кілька разів, тому я все добре розчула. Таке питання я чула вперше в своєму житті, воно залишилося поігнорованим, а матеріалу я так ніколи і не знайшла. 2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим", - розповіла експрессекретарка президента.
Привозив магів з інших країн
У 2023 році, за словами Мендель, "людина з важливої служби" розповіла їй про те, що Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і однієї з країн Латинської Америки для проведення магічних ритуалів.
"2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці. Тепер про це публічно говорять правоохоронці і навіть народні депутати (Ярослав Железняк). Я ніколи не розбиралася в системі магії і не займалася ритуалами. І спочатку в це настільки ж важко повірити, наскільки і в існування привидів", - написала вона.
Також Мендель стверджує, що "в українській політиці Єрмак - далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали".
"Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер буде дзеркалитися тобі. А Бог сильніший. Був. Є. І завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку", - додала Мендель.
- Нагадаємо, що раніше блогер та волонтер Ігор Лаченков писав, що під час обшуку в помешканні ексглави ОП Андрія Єрмака виявили предмети для ритуалів.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
- 25 січня 2026 року повідомлялося, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який після свого звільнення заявляв, що піде на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.
Все тii ж люди , наче подурiлi,
Слiпi на вибори iдуть
I дiточок, мовчу, ведуть...
Чи не знайома вам брехня та вмiла?
А чи не вдосталь ви омани тоi з`iли?
Чи знову хочете зригнуть,
Не манною - вас в кров введуть.
Ви пам`яттю, мабуть , гуртом зiмлiли,
Якщо до плахи йдете смiло.
Але те тяжко вам збагнуть...
Вам по «приколу», щось утнуть?
Щоб ви в брехнi так солодко не млiли,
Вiд дурня щоби худко ви поспiли
До свого щастя вже гайнуть -
А не в оту огидну муть. 15.07.2019
Шкапа що, не везе?
Чом в отамани ти рядиш
Конче нетверезо?
-«По приколу», - навмання,
Вiн тобi ще й верзе,
-Булаву менi вiддайте,
Най менi повезе.
Чом, народе, ти не вiриш
В те, що пан ся верзе?
Що нiкому вiн не винен,
Верзе ж вiн тверезо.
P.S. …Свою Мантру сформатуй,
А той , що все верзе,
Булаву ся вдруге хочу!!!
Най вiд нас пощезне…
« Проснись, Украiно, проснись, рiдна Нене,
Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв) -
Вiд Гуцол *******.
Коли ж нашi украiнцi
Геть усi проснуться,
Щоб увидiть як лани
Та Днiпро «смiються»?
Не вiд щастя - тii пранцi,
З горя геть «смiються» -
Вiд злидарського життя
Сльози з очей льються.
Чого клоуни та вурки
Милi iм здаються?
Чом батрачать на них , бiднi -
На брехню ведуться?
Ще орду не побороли -
Рано знов здаються,
Знов на пряника з орди
Геть усi ведуться?
P.S. «Сонечко, Сонечко , виглянь у вiконечко,
Бо ординцi iдуть i тебе зарiжуть» -слова народнi. 05.08.2020
https://youtu.be/qKQZuljRxzA Москаль вже годину не спить!!!» (годинника не перевiв)
а це великий гріх
а за шо нам війна
що тут подібне? для чого це?
чому саме зараз?