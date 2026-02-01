"Вода з трупів та ляльки у скрині": Мендель розповіла про магічні практики Єрмака

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розповіла, що ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак займається магією.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Єрмак займається магією

За словами Мендель, впродовж кількох років вона отримувала від різних джерел інформацію про те, що Єрмак практикує магічні ритуали.

"2019 року в Офіс президента на брифінг прийшов журналіст, який опісля брифінгу побіг не за Президентом ,а за тоді його радником Андрієм Єрмаком з питанням на камеру: "Що ви робили на кладовищі разом з ІМ’Я?" Це питання журналіст повторив кілька разів, тому я все добре розчула. Таке питання я чула вперше в своєму житті, воно залишилося поігнорованим, а матеріалу я так ніколи і не знайшла. 2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим", - розповіла експрессекретарка президента.

Привозив магів з інших країн

У 2023 році, за словами Мендель, "людина з важливої служби" розповіла їй про те, що Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і однієї з країн Латинської Америки для проведення магічних ритуалів.

"2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці. Тепер про це публічно говорять правоохоронці і навіть народні депутати (Ярослав Железняк). Я ніколи не розбиралася в системі магії і не займалася ритуалами. І спочатку в це настільки ж важко повірити, наскільки і в існування привидів", - написала вона.

Також Мендель стверджує, що "в українській політиці Єрмак - далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали".

"Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер буде дзеркалитися тобі. А Бог сильніший. Був. Є. І завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку", - додала Мендель.

Нагадаємо, що раніше блогер та волонтер Ігор Лаченков писав, що під час обшуку в помешканні ексглави ОП Андрія Єрмака виявили предмети для ритуалів.

