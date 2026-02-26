РУС
Axios: Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц

Трамп заявил Зеленскому, что война должна закончиться в течение месяца

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотел бы завершения войны в течение месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, разговор длился около 30 минут и стал первым после встречи лидеров в Давосе. Источники, знакомые с содержанием переговоров, утверждают, что Трамп подчеркнул намерение как можно быстрее достичь прекращения боевых действий.

"Война длится уже слишком долго, и я хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", - передает слова Трампа один из источников.

Детали телефонного разговора

По информации Axios, Зеленский поблагодарил американского лидера за поддержку и выразил надежду на завершение войны уже в этом году.

Источники характеризуют беседу как дружескую и конструктивную. В то же время официальной реакции Белого дома на обнародованную информацию пока нет.

Дальнейшие дипломатические контакты

На 26 февраля в Женеве запланированы переговоры американских представителей с украинской делегацией. Речь идет о встрече спецпосланцев Трампа — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с переговорной группой Украины.

Кроме того, по данным источников, возможны отдельные консультации американской стороны с российским представителем Кириллом Дмитриевым.

Ожидается, что эти контакты станут продолжением дипломатических усилий, направленных на поиск путей завершения войны. 

  • Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о новом поручении Трампа относительно войны России против Украины.

+37
Це ж було вже (с)
показать весь комментарий
26.02.2026 01:36 Ответить
+36
Потім як Донбас здамо під його вимогами як ірангців нас він розведе і фронт посипетьтся. Кацапи будуть вирізати українців у містах то трамп скаже- - вони слабкі- яж казав. он бачите давайте не будемо на них звертати увагу- вони програли війну.
показать весь комментарий
26.02.2026 01:48 Ответить
+29
у такому віці часто буває коли пацієнт плутає сни з реальністю.
показать весь комментарий
26.02.2026 01:38 Ответить
Крыша едет не спеша тихо шифером шурша
показать весь комментарий
26.02.2026 01:36 Ответить
"хачу харчо"

мое желание, в отличие от трампіного, законное!
Настоящий грузинский суп харчо - это густое, острое и невероятно ароматное блюдо, которое согреет даже в самый лютый мороз.(ШІ)
показать весь комментарий
26.02.2026 03:41 Ответить
Підганяй томагавки, безкінечні поставки зброї у кредит - як СРСР у 2й світовій, літаки - і, можливо, твоя, Трампе, мрія збудеться.
показать весь комментарий
26.02.2026 06:00 Ответить
Наче ти щось там вирішуєш, не сміши.
показать весь комментарий
26.02.2026 06:21 Ответить
Оце ти видав, не сміши.
показать весь комментарий
26.02.2026 08:37 Ответить
Це ж було вже (с)
показать весь комментарий
26.02.2026 01:36 Ответить
Потім як Донбас здамо під його вимогами як ірангців нас він розведе і фронт посипетьтся. Кацапи будуть вирізати українців у містах то трамп скаже- - вони слабкі- яж казав. он бачите давайте не будемо на них звертати увагу- вони програли війну.
показать весь комментарий
26.02.2026 01:48 Ответить
24 години
показать весь комментарий
26.02.2026 04:24 Ответить
І ці години продовжуються вже другий рік.
показать весь комментарий
26.02.2026 13:09 Ответить
у такому віці часто буває коли пацієнт плутає сни з реальністю.
показать весь комментарий
26.02.2026 01:38 Ответить
Взагалі треба законодавчо возраст політиків скооректувати - наприклад 70 років
нехай онуків виховують
показать весь комментарий
26.02.2026 05:09 Ответить
треба законодавчо скорегувати доступ довбойобів до політики. Мерзотників не вийде, бо це спочатку не очевидно.
показать весь комментарий
26.02.2026 07:02 Ответить
значно краще - заборонити доступ нерозумних істот до виборів
показать весь комментарий
26.02.2026 08:18 Ответить
у демократіях заборонити більшості доступ до участі у виборах неможливо.
показать весь комментарий
26.02.2026 13:14 Ответить
Не завжди ця сентенція спрацьовує... Учора дивився "Вокс Верітатіс". Потрапив на ролик бесіди Дрібниці з якимось дідком-росіянином. Судячи з "понятійного апарату" - колишній військовий політпрацівник радянських часів. Чоловікові - 78 років. Шпарив такими поняттями, таким аналізом військово-політичної обстановки і дій сталінського режиму, і більшовиків, взагалі що сам блогер зачудувався - до чого тверезе мислення... А деякі, і до 60-ти, "розумово" , не доживають - "мізки розпливаються"...
показать весь комментарий
26.02.2026 07:41 Ответить
Шпарив такими поняттями, таким аналізом військово-політичної обстановки і дій сталінського режиму, і більшовиків, взагалі що сам блогер зачудувався - до чого тверезе мислення..
Цікаво було би послухати.Посилання дасте?
показать весь комментарий
26.02.2026 10:06 Ответить
Та я так - продивився, та й забув... Я ж навіть, не підписаний там... Випадково подивився, коли зайшов туди, через "Вату ТВ"
показать весь комментарий
26.02.2026 10:18 Ответить
Якщо це Ютуб,у нього ж є "історія переглядів".
показать весь комментарий
26.02.2026 10:54 Ответить
Так, це "Ютуб". Але я не зможу згадать, коли саме була ця передача. Адже Дрібниця викладає "записи". І не завжди - у хронології...
показать весь комментарий
26.02.2026 10:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rvjyeWlZNeU&t=8s Крик душі
показать весь комментарий
26.02.2026 13:32 Ответить
Це не той, про кого я писав... Але цей сюжет мені теж сподобався...
показать весь комментарий
26.02.2026 13:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rvjyeWlZNeU&t=8s Крик душі
показать весь комментарий
26.02.2026 13:31 Ответить
Так все правильно... Він просто не сказав, за який саме місяць, і якого року... Позавчора він визначив строк - до 4 липня. Тобто, визначився з місяцем. Але не назвав рік..
показать весь комментарий
26.02.2026 07:31 Ответить
В нього 250 років Незалежності сишиа в цьому році. Так шо хоче в цьому.
Ну хатєть нє врєдно.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:44 Ответить
Щоб не мучився потрібно приспати.
показать весь комментарий
26.02.2026 13:10 Ответить
І що. Ми теж хочемо, а ***** ні.
показать весь комментарий
26.02.2026 01:41 Ответить
***** розкажи свої побажання. І обов'язково підкріпи вагомим аргументом.
показать весь комментарий
26.02.2026 01:44 Ответить
Якщо вже немає яєць а лише одні бовти, то немає і аргументу.
показать весь комментарий
26.02.2026 13:14 Ответить
щоби було про що завтра дружбанам пісдіть у Женеві, треба захєрачити по шахєдним сараям в Алабузі. Там цих сараїв набудували загальною площею майже 20 гектарів, тому кругове вірогідне відхилення ракети не має ніякого значення.
показать весь комментарий
26.02.2026 01:51 Ответить
Русня через своїх "інсайдерів з розвідки" натякають, що вони вже накопичили більш ніж півпільйони боєготових ішакєдов. Цікаво, де таку кількість зберігати можна?
показать весь комментарий
26.02.2026 06:29 Ответить
на бумаге,разве что)в этом кацапы сильны *******,а сердобольные хохложопые зрадойобы ныть за лиху долю_)
показать весь комментарий
26.02.2026 06:36 Ответить
и ракет море просто накопичили а запускают декабрь 25 январь 26 года выпуска и за танки забыл 20 к танков,только штурмуют на гольфкарах и ищаках,просто команды не было париж штурмовать а так бы за 2 дня на армате доехали а "бедных хохлов" просто жалеют потому и дохнут штабелями в рвах от жалости)))
показать весь комментарий
26.02.2026 06:40 Ответить
А, і про танки теж було, у іншого "інсайдера". Десятки тисяч, нових, включно з "сРаматами", далеко в Сибіру заховані. На щось чекають. Бойся, враг, ми єщьо дажє нє готовілісь начінать.
показать весь комментарий
26.02.2026 08:33 Ответить
"Ми єщьо нє начіналі" (с) піськоф
показать весь комментарий
26.02.2026 11:33 Ответить
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет (c)
показать весь комментарий
26.02.2026 06:52 Ответить
Подивимось що скаже через дві неділі
показать весь комментарий
26.02.2026 01:52 Ответить
с.ка, арестович с автозасмагою
показать весь комментарий
26.02.2026 01:53 Ответить
То пудра під засмагу
показать весь комментарий
26.02.2026 03:57 Ответить
венс з туш'ю "лєнінград", цей з пудрою. в них там кубло з блек джеком та "традіціоннимі ценностями"
показать весь комментарий
26.02.2026 04:25 Ответить
Та 24 години ж.
показать весь комментарий
26.02.2026 02:10 Ответить
вже на добу не притендує. згоден на місяь ?
показать весь комментарий
26.02.2026 02:34 Ответить
Так, у нього ж через місяць липень, четверте, свята.
показать весь комментарий
26.02.2026 03:58 Ответить
Це вже несмішно
показать весь комментарий
26.02.2026 02:38 Ответить
в дітойоба трампона-гандона все через "2-3 тижні" (с)....
показать весь комментарий
26.02.2026 04:17 Ответить
Дивилась його виступ у конгресі - він так кокетліво губкі складає коли говорить - як капризне дітя- там точно СТАРЧЕСКИЙ маразм
показать весь комментарий
26.02.2026 05:14 Ответить
Кокетливий підар-педофіл, от воно хто
показать весь комментарий
26.02.2026 08:13 Ответить
Еой, була у морози у Києві, кажу чоловіку - давай одну чарку у день на вечерю тостувати « Щоб він здох «( хутин - якщо комусь цей тост не зрозумилий🤣) . А чоловік каже-« так можно спитися»
хоча усім хочу сказати - вроді третій тост за жінок? То нехай уся Україна перший тост підіймає» «щоб він здох» 🤣🤣
показать весь комментарий
26.02.2026 11:00 Ответить
І не тільки Україна! Ми так і п'ємо вже 12 років...
показать весь комментарий
26.02.2026 11:35 Ответить
В мене бажання, щоб Трамп пішов на х... зі своїми днями, місяцями, кушнервіткаффами разом з Путіним і кацапами. Він ідіот, який уявив себе всесвітнім миротворцем, а насправді - старе маразматичне чмо яке підтримує кремлівські імперзабаганки.
показать весь комментарий
26.02.2026 04:26 Ответить
Вважаю, що треба розділяти армію ЗСУ і російську освободительну армію , котра хоче прибрати режим хунти у хремлі.
тобто Трамп може щось вимагати від Зе , але не в його владі вимагати від РДК припинити їх цілі.
тому РДК може бити спокійно по хремлю і НПЗ
показать весь комментарий
26.02.2026 05:06 Ответить
за великим рахунком, мало хто хоче повалити владу.
вони відмінно живуть, а РДК і іншим, просто не дісталося місць на цьому святі життя
показать весь комментарий
26.02.2026 05:43 Ответить
Ви недооцінюєте інтереси окремих кланів.
так що нехай РДК луплять по НПЗ . Треба вводити нових гравців з новими інтересами
показать весь комментарий
26.02.2026 05:51 Ответить
ці клани вже явно не мають бізнесу в РФ.
значить відірвані від годівниці, якісь мігранти ЄС.
Немає у них стільки грошей, як у кланів всередині РФ.
показать весь комментарий
26.02.2026 05:56 Ответить
Усе ви хочете вивідати . А реєстрація свіжа
показать весь комментарий
26.02.2026 06:01 Ответить
Ага! І РДК ракети "Фламінго", викопали в шахті, десь під Павлоградом...
показать весь комментарий
26.02.2026 07:45 Ответить
А чому ні? Переможців не судять
показать весь комментарий
26.02.2026 12:28 Ответить
Вже навіть не цікаво і не смішно. Старе маразматичне чмо продовжує жити в ілюзіях
показать весь комментарий
26.02.2026 05:28 Ответить
купи козу ,на війну в тебе можливості нема
показать весь комментарий
26.02.2026 05:39 Ответить
Мабуть ***** пообіцяло Трампу приватний танець за Донбас
показать весь комментарий
26.02.2026 05:48 Ответить
Шо попало
показать весь комментарий
26.02.2026 06:13 Ответить
О, присядьте ближче, бо наш ,,великий комбінатор'' знову переписує календар всесвіту! Схоже, у Доні дедлайни закінчення війни плодяться швидше, ніж судові позови проти нього. Спочатку було ,,24 години'', потім ,,до Різдва'', згодом ,,до 4 липня'' - тепер він торгується вже на ,,місяць'', ніби обирає термін доставки піци..... Яку наступну фантастичну дату він вигадає - можливо, ,,до дня святого Патріка'' чи ,,одразу після обіду''?Старий хрич вже поводиться просто як дитина, яка обіцяє прибрати в кімнаті за секунду, але натомість просто ********* все сміття під килим і чекає на оплески.....
показать весь комментарий
26.02.2026 06:13 Ответить
пиз..юк тампло епштейн хай маструбує на портрет ху...ла, що висить у білому домі ...і мо війна скінчиться
показать весь комментарий
26.02.2026 06:14 Ответить
Хоче але не може
показать весь комментарий
26.02.2026 06:19 Ответить
У радянському союзі були "пятілєткі за трі года", а тут тридварас Краснов зробив із США другий радянський союз із партійними виступами й оваціями. Ще й строки розставляє.

На відміну від України, яка має право вибору лише 35 років, США має демократію набагато довше.
І все одно обрали клоуна трампа, який є рабом путіна. Посміховисько, а не США...
показать весь комментарий
26.02.2026 06:42 Ответить
Іншими словами-" Капітулюй пошвидше, зєля. Я хочу барижити з кацапами".
показать весь комментарий
26.02.2026 06:47 Ответить
То неправильний переклад-Памп заявив,що за місяць хоче полетіти на Місяць. Білет купив у Маска в одну сторону..
показать весь комментарий
26.02.2026 07:07 Ответить
Бажання нічого не варте, якщо його не підкріплювати діями.
показать весь комментарий
26.02.2026 07:28 Ответить
Затрахали вже і Зеленським, і Трампом. То один ригоне якусь дичь, то інший, а ЗМІ відразу підхоплюють і розкручують, як сенсацію.
показать весь комментарий
26.02.2026 08:01 Ответить
У мене сусідка-алкашка, перед смертю теж усіляку х*йню бубоніла...
показать весь комментарий
26.02.2026 08:01 Ответить
Маю бажання купити будинок, але не маю можливості, маю можливість купити козу, але не маю бажання
показать весь комментарий
26.02.2026 08:08 Ответить
Давай бабло і зброю, а ще завали пздак. І можливо, за півроку Україна закінчить війну, не ти, всратий чмошнік
показать весь комментарий
26.02.2026 08:08 Ответить
....як Київ за три дні, так і закінчити війну за день. ******** ще один!!!
показать весь комментарий
26.02.2026 08:18 Ответить
Хай шашлики разом пожруть,і война скінчиться ще раніше. От дивіться самі:що той, що той роблять на московитів,а війна ще іде завдяки іх зусиллям,так може це тому що вони разом не бухали?А нам треба свое діло робить,знищувати московитів.Бо в нас і в них різні плани за цю війну.
показать весь комментарий
26.02.2026 08:42 Ответить
Це вже прогрес - місяць замість 24 години
показать весь комментарий
26.02.2026 09:24 Ответить
А я хочу, щоб у мене за місяць виросло *********** дерево і почало давати врожай.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:25 Ответить
Зеля повинен заявити Тромбу що бажає щоб Тромб перестав срати в штани
показать весь комментарий
26.02.2026 09:30 Ответить
Якби рижа тварюка не слухала свого Х'уйла і Віткофа а дала Україні Тамагавки пів року назад то війна вже б закінчилась і без всіляких переговорів. Бо переговори це план Х'уйла по продовженню війни, а не про мір. А так поки що бачимо що Тромб не хоче миру і по голосуванню в ООН і по тому що Тромб не дає Україні зброї, даже ракет для Петріотів через що балістика вже кожен день влучає по Київу
показать весь комментарий
26.02.2026 09:37 Ответить
Дід відірваний від реальності просто🥲
показать весь комментарий
26.02.2026 10:48 Ответить
Киздоболи-нарциси! Пусті, як і їхні розмови ні про що...
показать весь комментарий
26.02.2026 10:56 Ответить
А шо так? Було ж за 24 години?
Не склалось?!
показать весь комментарий
26.02.2026 11:26 Ответить
 
 