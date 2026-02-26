Axios: Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотел бы завершения войны в течение месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, разговор длился около 30 минут и стал первым после встречи лидеров в Давосе. Источники, знакомые с содержанием переговоров, утверждают, что Трамп подчеркнул намерение как можно быстрее достичь прекращения боевых действий.

"Война длится уже слишком долго, и я хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", - передает слова Трампа один из источников.

Детали телефонного разговора

По информации Axios, Зеленский поблагодарил американского лидера за поддержку и выразил надежду на завершение войны уже в этом году.

Источники характеризуют беседу как дружескую и конструктивную. В то же время официальной реакции Белого дома на обнародованную информацию пока нет.

Дальнейшие дипломатические контакты

На 26 февраля в Женеве запланированы переговоры американских представителей с украинской делегацией. Речь идет о встрече спецпосланцев Трампа — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с переговорной группой Украины.

Кроме того, по данным источников, возможны отдельные консультации американской стороны с российским представителем Кириллом Дмитриевым.

Ожидается, что эти контакты станут продолжением дипломатических усилий, направленных на поиск путей завершения войны.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о новом поручении Трампа относительно войны России против Украины.

