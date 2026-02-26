Axios: Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотел бы завершения войны в течение месяца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios со ссылкой на анонимные источники.
По данным издания, разговор длился около 30 минут и стал первым после встречи лидеров в Давосе. Источники, знакомые с содержанием переговоров, утверждают, что Трамп подчеркнул намерение как можно быстрее достичь прекращения боевых действий.
"Война длится уже слишком долго, и я хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", - передает слова Трампа один из источников.
Детали телефонного разговора
По информации Axios, Зеленский поблагодарил американского лидера за поддержку и выразил надежду на завершение войны уже в этом году.
Источники характеризуют беседу как дружескую и конструктивную. В то же время официальной реакции Белого дома на обнародованную информацию пока нет.
Дальнейшие дипломатические контакты
На 26 февраля в Женеве запланированы переговоры американских представителей с украинской делегацией. Речь идет о встрече спецпосланцев Трампа — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с переговорной группой Украины.
Кроме того, по данным источников, возможны отдельные консультации американской стороны с российским представителем Кириллом Дмитриевым.
Ожидается, что эти контакты станут продолжением дипломатических усилий, направленных на поиск путей завершения войны.
- Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о новом поручении Трампа относительно войны России против Украины.
мое желание, в отличие от трампіного, законное!
Настоящий грузинский суп харчо - это густое, острое и невероятно ароматное блюдо, которое согреет даже в самый лютый мороз.(ШІ)
нехай онуків виховують
Цікаво було би послухати.Посилання дасте?
Ну хатєть нє врєдно.
хоча усім хочу сказати - вроді третій тост за жінок? То нехай уся Україна перший тост підіймає» «щоб він здох» 🤣🤣
тобто Трамп може щось вимагати від Зе , але не в його владі вимагати від РДК припинити їх цілі.
тому РДК може бити спокійно по хремлю і НПЗ
вони відмінно живуть, а РДК і іншим, просто не дісталося місць на цьому святі життя
так що нехай РДК луплять по НПЗ . Треба вводити нових гравців з новими інтересами
значить відірвані від годівниці, якісь мігранти ЄС.
Немає у них стільки грошей, як у кланів всередині РФ.
На відміну від України, яка має право вибору лише 35 років, США має демократію набагато довше.
І все одно обрали клоуна трампа, який є рабом путіна. Посміховисько, а не США...
Не склалось?!