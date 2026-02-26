Путин хочет капитуляции Украины, а не мира, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что настоящая цель Владимира Путина - не мир, а поражение Украины, угрожающее всей Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Сикорский заявил во время выступления в Сейме с речью о приоритетах внешней политики Польши в 2026 году.
Он подчеркнул, что полную ответственность за войну против Украины несет агрессор - Россия.
"Атаки на гражданское население, жилые дома, школы, поезда или больницы являются грубым нарушением основополагающих норм международного права. Путин стремится не к миру, а к капитуляции", - заявил министр Сикорский.
Будапештский меморандум и гарантии безопасности
Сикорский напомнил, что в 1990-х годах именно Россия предоставила нейтральной Украине гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума. В обмен на это Украина отказалась от ядерного оружия, имея на тот момент третий по величине ядерный арсенал в мире.
"Благодаря мужеству своих солдат, самопожертвованию граждан и поддержке союзников во всем мире, в частности Польши, Украина обороняется. Всем, кто считает, что помощь Украине ненужна или невыгодна, следует сказать прямо: вы ошибаетесь", - подчеркнул глава польской дипломатии.
Он вспомнил слова польского мыслителя Ежи Гедройца о том, что Польша должна любой ценой сохранить независимость Украины, Литвы и Беларуси, так как это соответствует ее жизненным интересам.
По словам министра, в случае поражения Украины угроза для Польши только возросла бы.
"Представим, что танки Путина остановились бы в Медице возле Перемышля. На укрепление обороны нам пришлось бы тратить значительно больше средств, чем сегодня стоит помощь Украине", - подчеркнул он.
Финансовый размер помощи
В 2022-2025 годах ЕС и государства-члены предоставили Украине почти 200 млрд евро поддержки. В то же время оборона восточного фланга НАТО в случае возможной агрессии России стоила бы не менее 1200 млрд евро.
"Свободная Украина, которая является частью Запада, – это шанс вырвать клыки российскому империализму, укрепить общую оборону и развивать экономическое сотрудничество", – отметил Сикорский.
Он подчеркнул, что Польша является вторым по объему поставщиком товаров в Украину. В частности, продажа 54 самоходных гаубиц "Краб" стала крупнейшим экспортным контрактом в истории польского ОПК.
24-25 июня в Гданьске пройдет конференция Ukraine Recovery Conference 2026, посвященная восстановлению Украины.
Министр подчеркнул, что благодаря членству в ЕС и НАТО, стабильному законодательству и тесным связям с Киевом Польша является "воротами для инвестиций" в Украину.
По его словам, благодаря украинцам, проживающим в Польше, в 2024 году польский ВВП вырос почти на 100 млрд злотых. Украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний, которые уже сейчас укрепляют экономические связи между странами.
Солидарность и европейская интеграция
Сикорский подчеркнул, что прием украинских беженцев и помощь Украине во время атак на энергетическую инфраструктуру навсегда останутся в истории Польши.
"Россия приносит страдания - Польша приносит тепло", - заявил он.
Глава МИД также подчеркнул, что Варшава поддерживает евроинтеграционный курс Киева.
"Победа Киева будет нашей победой", - подытожил он.
4 роки маловато було, щоб нарешті допомогти Україні так, щоб вона перемогла. Зате півроку вистачило, щоб вирахувати критично необхідні обсяги допомоги, щоб "Україна не програла, а росія не виграла". Авжеж життя поляків коштували б дорожче, аніж українські. З пустого в порожнє, як завжди.
Це справжній Друг України!
Поляки, як і Литва, добре розуміють всю загрозу з боку русні.
Портнов і шурма з бакановим, могли б це засвідчити!