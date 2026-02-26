Путин хочет капитуляции Украины, а не мира, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что настоящая цель Владимира Путина - не мир, а поражение Украины, угрожающее всей Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Сикорский заявил во время выступления в Сейме с речью о приоритетах внешней политики Польши в 2026 году.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что полную ответственность за войну против Украины несет агрессор - Россия.

"Атаки на гражданское население, жилые дома, школы, поезда или больницы являются грубым нарушением основополагающих норм международного права. Путин стремится не к миру, а к капитуляции", - заявил министр Сикорский.

Будапештский меморандум и гарантии безопасности

Сикорский напомнил, что в 1990-х годах именно Россия предоставила нейтральной Украине гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума. В обмен на это Украина отказалась от ядерного оружия, имея на тот момент третий по величине ядерный арсенал в мире.

"Благодаря мужеству своих солдат, самопожертвованию граждан и поддержке союзников во всем мире, в частности Польши, Украина обороняется. Всем, кто считает, что помощь Украине ненужна или невыгодна, следует сказать прямо: вы ошибаетесь", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Он вспомнил слова польского мыслителя Ежи Гедройца о том, что Польша должна любой ценой сохранить независимость Украины, Литвы и Беларуси, так как это соответствует ее жизненным интересам.

Также читайте: Путин может не знать реальной картины на поле боя, - глава МИД Польши Сикорский

По словам министра, в случае поражения Украины угроза для Польши только возросла бы.

"Представим, что танки Путина остановились бы в Медице возле Перемышля. На укрепление обороны нам пришлось бы тратить значительно больше средств, чем сегодня стоит помощь Украине", - подчеркнул он.

Финансовый размер помощи

В 2022-2025 годах ЕС и государства-члены предоставили Украине почти 200 млрд евро поддержки. В то же время оборона восточного фланга НАТО в случае возможной агрессии России стоила бы не менее 1200 млрд евро.

"Свободная Украина, которая является частью Запада, – это шанс вырвать клыки российскому империализму, укрепить общую оборону и развивать экономическое сотрудничество", – отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что Польша является вторым по объему поставщиком товаров в Украину. В частности, продажа 54 самоходных гаубиц "Краб" стала крупнейшим экспортным контрактом в истории польского ОПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский о блокировании Венгрией 90 млрд евро для Украины: Путин, вероятно, отблагодарит

24-25 июня в Гданьске пройдет конференция Ukraine Recovery Conference 2026, посвященная восстановлению Украины.

Министр подчеркнул, что благодаря членству в ЕС и НАТО, стабильному законодательству и тесным связям с Киевом Польша является "воротами для инвестиций" в Украину.

По его словам, благодаря украинцам, проживающим в Польше, в 2024 году польский ВВП вырос почти на 100 млрд злотых. Украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний, которые уже сейчас укрепляют экономические связи между странами.

Солидарность и европейская интеграция

Сикорский подчеркнул, что прием украинских беженцев и помощь Украине во время атак на энергетическую инфраструктуру навсегда останутся в истории Польши.

"Россия приносит страдания - Польша приносит тепло", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп разочарован отсутствием договоренностей между Киевом и Москвой, - Рубио

Глава МИД также подчеркнул, что Варшава поддерживает евроинтеграционный курс Киева.

"Победа Киева будет нашей победой", - подытожил он.