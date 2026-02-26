РУС
1 220 27

Путин хочет капитуляции Украины, а не мира, - Сикорский

Сикорский о России и риторике Трампа

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что настоящая цель Владимира Путина - не мир, а поражение Украины, угрожающее всей Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Сикорский заявил во время выступления в Сейме с речью о приоритетах внешней политики Польши в 2026 году.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что полную ответственность за войну против Украины несет агрессор - Россия.

"Атаки на гражданское население, жилые дома, школы, поезда или больницы являются грубым нарушением основополагающих норм международного права. Путин стремится не к миру, а к капитуляции", - заявил министр Сикорский.

Будапештский меморандум и гарантии безопасности

Сикорский напомнил, что в 1990-х годах именно Россия предоставила нейтральной Украине гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума. В обмен на это Украина отказалась от ядерного оружия, имея на тот момент третий по величине ядерный арсенал в мире.

"Благодаря мужеству своих солдат, самопожертвованию граждан и поддержке союзников во всем мире, в частности Польши, Украина обороняется. Всем, кто считает, что помощь Украине ненужна или невыгодна, следует сказать прямо: вы ошибаетесь", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Он вспомнил слова польского мыслителя Ежи Гедройца о том, что Польша должна любой ценой сохранить независимость Украины, Литвы и Беларуси, так как это соответствует ее жизненным интересам.

Также читайте: Путин может не знать реальной картины на поле боя, - глава МИД Польши Сикорский

По словам министра, в случае поражения Украины угроза для Польши только возросла бы.

"Представим, что танки Путина остановились бы в Медице возле Перемышля. На укрепление обороны нам пришлось бы тратить значительно больше средств, чем сегодня стоит помощь Украине", - подчеркнул он.

Финансовый размер помощи

В 2022-2025 годах ЕС и государства-члены предоставили Украине почти 200 млрд евро поддержки. В то же время оборона восточного фланга НАТО в случае возможной агрессии России стоила бы не менее 1200 млрд евро.

"Свободная Украина, которая является частью Запада, – это шанс вырвать клыки российскому империализму, укрепить общую оборону и развивать экономическое сотрудничество", – отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что Польша является вторым по объему поставщиком товаров в Украину. В частности, продажа 54 самоходных гаубиц "Краб" стала крупнейшим экспортным контрактом в истории польского ОПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский о блокировании Венгрией 90 млрд евро для Украины: Путин, вероятно, отблагодарит

24-25 июня в Гданьске пройдет конференция Ukraine Recovery Conference 2026, посвященная восстановлению Украины.

Министр подчеркнул, что благодаря членству в ЕС и НАТО, стабильному законодательству и тесным связям с Киевом Польша является "воротами для инвестиций" в Украину.

По его словам, благодаря украинцам, проживающим в Польше, в 2024 году польский ВВП вырос почти на 100 млрд злотых. Украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний, которые уже сейчас укрепляют экономические связи между странами.

Солидарность и европейская интеграция

Сикорский подчеркнул, что прием украинских беженцев и помощь Украине во время атак на энергетическую инфраструктуру навсегда останутся в истории Польши.

"Россия приносит страдания - Польша приносит тепло", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп разочарован отсутствием договоренностей между Киевом и Москвой, - Рубио

Глава МИД также подчеркнул, что Варшава поддерживает евроинтеграционный курс Киева.

"Победа Киева будет нашей победой", - подытожил он.

Автор: 

путин владимир (16356) Сикорский Радослав (250) капитуляция (20) война в Украине (7389)
Топ комментарии
+8
Дякуємо полякам за допомогу і розуміння ситуації

26.02.2026 13:06 Ответить
+6
Нажаль Тромбу також вигідна поразка України. Тромб хоче використати армію рашистів на кордоні Європи для шантажу Європи. Тоді Європа задля свого захисту віддасть Тромбу не тільки Гренландію а і половину своєї економіки і території.

26.02.2026 13:15 Ответить
+4
Дякую шановному пану Сікорському і народу Польші за підтримку України!
Це справжній Друг України!

Поляки, як і Литва, добре розуміють всю загрозу з боку русні.

26.02.2026 13:29 Ответить
Дякуємо полякам за допомогу і розуміння ситуації

26.02.2026 13:06 Ответить
Це не допомога, а мізерна оплата за життя українців.

26.02.2026 13:56 Ответить
Х'уйло хоче свинцю в голову. Йому не вистачає в організмі свинцю заради миру.

26.02.2026 13:11 Ответить
Гімна на палочці.

26.02.2026 13:13 Ответить
"Уявімо, що танки Путіна зупинилися б у Медиці біля Перемишля. На зміцнення оборони нам довелося б витрачати значно більше коштів, ніж сьогодні коштує допомога Україні"

4 роки маловато було, щоб нарешті допомогти Україні так, щоб вона перемогла. Зате півроку вистачило, щоб вирахувати критично необхідні обсяги допомоги, щоб "Україна не програла, а росія не виграла". Авжеж життя поляків коштували б дорожче, аніж українські. З пустого в порожнє, як завжди.

26.02.2026 13:14 Ответить
Нажаль Тромбу також вигідна поразка України. Тромб хоче використати армію рашистів на кордоні Європи для шантажу Європи. Тоді Європа задля свого захисту віддасть Тромбу не тільки Гренландію а і половину своєї економіки і території.

26.02.2026 13:15 Ответить
Дурня. Якби Трампу була вигідна поразка України, він би не застосував санкції та заборонив продаж зброї Україні і обмін даних.

26.02.2026 14:04 Ответить
По перше, Тромб не може сильно відкрито на це піти щоб не повстала Європа і американський народ. По друге, Тромб вже все це зробив по тихому. І сша допомагає Україні тільки формально і тільки через Європу. Боячись що Європа зовсім відірветься від сцишиа і відмовиться від американської зброї

26.02.2026 14:12 Ответить
Дякую шановному пану Сікорському і народу Польші за підтримку України!
Це справжній Друг України!

Поляки, як і Литва, добре розуміють всю загрозу з боку русні.

26.02.2026 13:29 Ответить
Звичайно. Саме тому вони найбільше зацікавлені в продовженні війни на чужій для них українській території. Щоб загроза локалізувалася в Україні та на пішла до них.

26.02.2026 14:05 Ответить
Дякуємо Польщі за дієву допомогу для Українців всупереч ************ поведінки групи осіб з Урядового кварталу, які завчасно вивезли з України своїх родичів, і самі стали боневтіками з мініною запареною єрмаком з абдристовичем і шефірами-недострєльонними!!
Портнов і шурма з бакановим, могли б це засвідчити!

26.02.2026 13:59 Ответить
Що ти мелиш, калоцапе? Водкі нєт, прахаді...

26.02.2026 15:11 Ответить
 
 