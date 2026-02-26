Путін хоче капітуляції України, а не миру, - Сікорський
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що справжня мета Володимира Путіна – не мир, а поразка України, що загрожує всій Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Сікорський заявив під час виступу в Сеймі з промовою щодо пріоритетів зовнішньої політики Польщі у 2026 році.
Він наголосив, що повну відповідальність за війну проти України несе агресор – Росія.
"Атаки на цивільне населення, житлові будинки, школи, потяги чи лікарні є грубим порушенням основоположних норм міжнародного права. Путін прагне не миру, а капітуляції", – заявив міністр Сікорський.
Будапештський меморандум і гарантії безпеки
Сікорський нагадав, що у 1990-х роках саме Росія надала нейтральній Україні гарантії безпеки в межах Будапештський меморандум. В обмін на це Україна відмовилася від ядерної зброї, маючи на той час третій за величиною ядерний арсенал у світі.
"Завдяки мужності своїх солдатів, самопожертві громадян і підтримці союзників у всьому світі, зокрема Польщі, Україна обороняється. Усім, хто вважає, що допомога Україні є непотрібною чи невигідною, слід сказати прямо: ви помиляєтеся", – підкреслив глава польської дипломатії.
Він згадав слова польського мислителя Єжи Гедройць про те, що Польща повинна за будь-яку ціну зберегти незалежність України, Литви й Білорусі, адже це відповідає її життєвим інтересам.
За словами міністра, у разі поразки України загроза для Польщі лише зросла б.
"Уявімо, що танки Путіна зупинилися б у Медиці біля Перемишля. На зміцнення оборони нам довелося б витрачати значно більше коштів, ніж сьогодні коштує допомога Україні", – наголосив він.
Фінансовий вимір допомоги
У 2022-2025 роках ЄС та держави-члени надали Україні майже 200 млрд євро підтримки. Водночас оборона східного флангу НАТО у разі можливої агресії Росії коштувала б щонайменше 1200 млрд євро.
"Вільна Україна, яка є частиною Заходу, – це шанс вирвати ікла російському імперіалізму, зміцнити спільну оборону та розвивати економічну співпрацю", – зазначив Сікорський.
Він підкреслив, що Польща є другим за обсягом постачальником товарів в Україну. Зокрема, продаж 54 самохідних гаубиць "Краб" став найбільшим експортним контрактом в історії польського ОПК.
24–25 червня у Гданську відбудеться конференція Ukraine Recovery Conference 2026, присвячена відбудові України.
Міністр наголосив, що завдяки членству в ЄС і НАТО, стабільному законодавству та тісним зв’язкам із Києвом Польща є "брамою для інвестицій" в Україну.
За його словами, завдяки українцям, які проживають у Польщі, у 2024 році польський ВВП зріс майже на 100 млрд злотих. Українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній, які вже зараз зміцнюють економічні зв’язки між країнами.
Солідарність і європейська інтеграція
Сікорський підкреслив, що прийом українських біженців та допомога Україні під час атак на енергетичну інфраструктуру назавжди залишаться в історії Польщі.
"Росія приносить страждання – Польща приносить тепло", – заявив він.
Глава МЗС також наголосив, що Варшава підтримує євроінтеграційний курс Києва.
"Перемога Києва буде нашою перемогою", – підсумував він.
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4 роки маловато було, щоб нарешті допомогти Україні так, щоб вона перемогла. Зате півроку вистачило, щоб вирахувати критично необхідні обсяги допомоги, щоб "Україна не програла, а росія не виграла". Авжеж життя поляків коштували б дорожче, аніж українські. З пустого в порожнє, як завжди.
Це справжній Друг України!
Поляки, як і Литва, добре розуміють всю загрозу з боку русні.
Портнов і шурма з бакановим, могли б це засвідчити!