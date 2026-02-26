Путін хоче капітуляції України, а не миру, - Сікорський

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що справжня мета Володимира Путіна – не мир, а поразка України, що загрожує всій Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Сікорський заявив під час виступу в Сеймі з промовою щодо пріоритетів зовнішньої політики Польщі у 2026 році.

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Він наголосив, що повну відповідальність за війну проти України несе агресор – Росія.

"Атаки на цивільне населення, житлові будинки, школи, потяги чи лікарні є грубим порушенням основоположних норм міжнародного права. Путін прагне не миру, а капітуляції", – заявив міністр Сікорський.

Будапештський меморандум і гарантії безпеки

Сікорський нагадав, що у 1990-х роках саме Росія надала нейтральній Україні гарантії безпеки в межах Будапештський меморандум. В обмін на це Україна відмовилася від ядерної зброї, маючи на той час третій за величиною ядерний арсенал у світі.

"Завдяки мужності своїх солдатів, самопожертві громадян і підтримці союзників у всьому світі, зокрема Польщі, Україна обороняється. Усім, хто вважає, що допомога Україні є непотрібною чи невигідною, слід сказати прямо: ви помиляєтеся", – підкреслив глава польської дипломатії.

Він згадав слова польського мислителя Єжи Гедройць про те, що Польща повинна за будь-яку ціну зберегти незалежність України, Литви й Білорусі, адже це відповідає її життєвим інтересам.

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За словами міністра, у разі поразки України загроза для Польщі лише зросла б.

"Уявімо, що танки Путіна зупинилися б у Медиці біля Перемишля. На зміцнення оборони нам довелося б витрачати значно більше коштів, ніж сьогодні коштує допомога Україні", – наголосив він.

Фінансовий вимір допомоги

У 2022-2025 роках ЄС та держави-члени надали Україні майже 200 млрд євро підтримки. Водночас оборона східного флангу НАТО у разі можливої агресії Росії коштувала б щонайменше 1200 млрд євро.

"Вільна Україна, яка є частиною Заходу, – це шанс вирвати ікла російському імперіалізму, зміцнити спільну оборону та розвивати економічну співпрацю", – зазначив Сікорський.

Він підкреслив, що Польща є другим за обсягом постачальником товарів в Україну. Зокрема, продаж 54 самохідних гаубиць "Краб" став найбільшим експортним контрактом в історії польського ОПК.

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24–25 червня у Гданську відбудеться конференція Ukraine Recovery Conference 2026, присвячена відбудові України.

Міністр наголосив, що завдяки членству в ЄС і НАТО, стабільному законодавству та тісним зв’язкам із Києвом Польща є "брамою для інвестицій" в Україну.

За його словами, завдяки українцям, які проживають у Польщі, у 2024 році польський ВВП зріс майже на 100 млрд злотих. Українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній, які вже зараз зміцнюють економічні зв’язки між країнами.

Солідарність і європейська інтеграція

Сікорський підкреслив, що прийом українських біженців та допомога Україні під час атак на енергетичну інфраструктуру назавжди залишаться в історії Польщі.

"Росія приносить страждання – Польща приносить тепло", – заявив він.

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Глава МЗС також наголосив, що Варшава підтримує євроінтеграційний курс Києва.

"Перемога Києва буде нашою перемогою", – підсумував він.