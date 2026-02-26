Трамп розчарований відсутністю домовленостей між Києвом та Москвою, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому Дональд Трамп вимагає закінчення війни вже зараз. Чому Білий дім бачить "небажання домовлятися" з обох сторін попри агресію РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".
Рубіо зазначив, що Трамп однаково розчарований і Володимиром Зеленським, і Володимиром Путіним, якщо саме Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню по всій Україні.
"Він просто не розуміє, як дві країни, що ведуть таку жорстоку, жахливу і криваву війну, не можуть дійти згоди щодо того, як її закінчити. Він хоче, щоб вона закінчилася, і він багато зробив для цього. Він вклав у це багато політичного капіталу", – заявив держсекретар США.
Він додав, що для Трампа найпростішим сценарієм могло б бути "просто продовжувати попередню політику, яка призвела до затяжного конфлікту", однак "президент вклав у це величезний політичний капітал".
"Стів Віткофф, я не знаю, скільки разів, за власний кошт подорожував по всьому світу, намагаючись довести цю справу до кінця. У нас є багато людей, які вклали в це багато енергії, і я думаю, що ми досягли прогресу в звуженні кола проблем, але, на жаль, деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", – заявив Рубіо.
При цьому він запевнив, що терпіння Трампа не безмежне.
"Але я не буду прогнозувати, коли воно вичерпається або в який момент він вирішить більше цього не робити. Я можу сказати вам, і я думаю, ви чули, як він висловлював глибоке розчарування тим, що це не закінчилося, тому що він вважає це абсолютно дурною і безглуздою війною", – сказав Рубіо.
Що передувало?
- Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом.
- Розмова відбулася за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
- Сторони обговорили мирні перемовини.
- За даними Axios, Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць.
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❗️Журналіст: коли ви нарешті почнете тиснути на Москву?
Рубіо: ми продовжуємо продавати зброю Україні.
Ми не продаємо зброю рф і ‼️ не запроваджуємо санкції проти України. 🤬
Це ж відомий на весь світ факт - Обама і Байден заборонили
"Внєшнєє управлєніє" і все таке....
Що тепер робити?!?
Трампон розчарований!!!!
На спину хоч не падав.... ногами не дригав в істериці???
Це як дивитись, як ґвалтівник б'є жертву в живіт, і бути розчарованим, чому вони не миряться. Жертва, тобі ж боляче, я розчарований що ти не миришся.
Про безкористливого миротворця віткова, який "за свої гроші(!)" насмішило...
Не будучи здатними нас здолати на землі, ворог хоче нас купити у жадібних колишніх союзників. Кількість трильйонів запропонованих родичам Трампа росте як на дріжджах, так ніби кріпаків продають. Ми вже не встигаємо відслідковувати скільки ж обіцяють за Україну, чи то дванадцять трильйонів, чи то чотирнадцять. Але все це не має жодного значення, бо не можливо продати тих, хто не продається. Українська гідність не продається! Українці не продаються! Ми століттями занадто багато крові віддали за право бути українцями, щоб якісь віткофи-кушнери-трампи нас продавали. Напишіть там на стінах бальної зали Білого Дому «Україна не продається!», щоб на століття закарбувалось.
Ось так і увійшли в пʼятий рік повномасштабної війни.
Скажу як у перший день: Зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Ми приречені на перемогу
С. Ісмагилов
Сильніше ніж тим фактом, що з його дупи під час засідань не шоколад а гівно лізе неконтрольовано?
Нічого, привикнеш.
"Як тільки я стану президентом, як тільки я зайду в овальний кабінет, на другий день я завершу цей конфлікт" -- казав він.