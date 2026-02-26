РФ намагається "грати в ігри" з Трампом та затягувати перемовини, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія намагається "грати в ігри" з Трампом та гальмувати зусилля США щодо припинення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News.

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Що відомо?

Так, він заперечив припущення президента Трампа про те, що Україна гальмує мирний процес.

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"Ми завжди підтримували мир. Коли ти вдома, у своєму будинку, на своїй території, у своєму місті, звичайно, ти хочеш це зупинити", - пояснив Зеленський.

Натомість глава держави звинуватив Росію в спробі затягнути переговори, щоб уникнути поступок.

"Вони намагаються грати з президентом Сполучених Штатів. Йому (Путіну. - Ред.) потрібно відкласти будь-які переговори", - наголосив президент.

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Що передувало?

Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом.

Розмова відбулася за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Сторони обговорили мирні перемовини.

За даними Axios, Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць.

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