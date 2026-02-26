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Новини Мирні перемовини
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РФ намагається "грати в ігри" з Трампом та затягувати перемовини, - Зеленський

Росія затягує час: Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія намагається "грати в ігри" з Трампом та гальмувати зусилля США щодо припинення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News.

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Що відомо?

Так, він заперечив припущення президента Трампа про те, що Україна гальмує мирний процес.

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"Ми завжди підтримували мир. Коли ти вдома, у своєму будинку, на своїй території, у своєму місті, звичайно, ти хочеш це зупинити", - пояснив Зеленський.

Натомість глава держави звинуватив Росію в спробі затягнути переговори, щоб уникнути поступок.

"Вони намагаються грати з президентом Сполучених Штатів. Йому (Путіну. - Ред.) потрібно відкласти будь-які переговори", - наголосив президент.

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Що передувало?

Читайте: Трамп не казав мені, що хоче бачити когось іншого президентом України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) росія (70276) США (26673) Трамп Дональд (8901)
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складывается впечатление, что пуйло с трампом вместе "играют в игры ", пытаясь "развести " всех остальных....
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26.02.2026 09:40 Відповісти
Трамп марить трільйонами що йому обіцяє РФ - навіть якщо треба віддати все до .Ужгорода то він тільки ЗА
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26.02.2026 09:43 Відповісти
Може вибори в Конгрес на шось сподвигнуть Трампа?
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26.02.2026 09:45 Відповісти
Ну, треба сказати, поки що грають з непоганим для себе результатом.
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26.02.2026 09:48 Відповісти
що Трампу, що путіну, особисто *****, а ось перемиря для одного "потужного" означає втрату влади і відповідальність по багатьом статтям кримінального кодексу
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26.02.2026 09:51 Відповісти
Ти разом граеш з пуйлом теж і затягуеш переговори.
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26.02.2026 10:23 Відповісти
 
 