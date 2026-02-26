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РФ намагається "грати в ігри" з Трампом та затягувати перемовини, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія намагається "грати в ігри" з Трампом та гальмувати зусилля США щодо припинення війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Fox News.
Що відомо?
Так, він заперечив припущення президента Трампа про те, що Україна гальмує мирний процес.
"Ми завжди підтримували мир. Коли ти вдома, у своєму будинку, на своїй території, у своєму місті, звичайно, ти хочеш це зупинити", - пояснив Зеленський.
Натомість глава держави звинуватив Росію в спробі затягнути переговори, щоб уникнути поступок.
"Вони намагаються грати з президентом Сполучених Штатів. Йому (Путіну. - Ред.) потрібно відкласти будь-які переговори", - наголосив президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом.
- Розмова відбулася за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
- Сторони обговорили мирні перемовини.
- За даними Axios, Трамп заявив Зеленському про бажання завершити війну за місяць.
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Андрей Круп
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