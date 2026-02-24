Пісторіус розкритикував Трампа за підхід до Путіна та війни РФ проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував президента США Дональда Трампа за його підхід до російського диктатора Володимира Путіна та війни РФ проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Пісторіус висловив думку, що Трамп негативно вплинув на зусилля з припинення бойових дій, подавши неправильні сигнали.

"На жаль, американський президент вплинув на хід війни та впевненість Путіна в собі, коли розстелив червоний килим і привітав його як друга на Алясці, одночасно повністю відмовившись від військової підтримки України", - сказав Пісторіус в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також припустив, що Трамп зробив ранню тактичну помилку в переговорах про мир, коли виключив можливість вступу України до НАТО.

Пісторіус пообіцяв зберегти військову та фінансову підтримку України з боку Берліна, попри те, що вторгнення РФ перетворилося на "війну на виснаження"..

"На полі бою майже немає жодних значущих зрушень. Але значно гірше те, що, поки Путін вдає, ніби веде переговори, проти українських цивільних громадян точиться війна терору. Тому так важливо, щоб ми не послаблювали нашу підтримку України. А якщо подивитися на стан російської економіки, то зараз саме час тримати курс", - зазначив Пісторіус.

Читайте: Пісторіус: Партнери відгукнулися на заклик надати Україні ракети до Patriot

путін володимир (25427) Трамп Дональд (8892) Пісторіус Борис (373) війна в Україні (8431)
Топ коментарі
Чого він не сказав всієї правди про те, що Трамп по менталітету - такий же імперіаліст-завойовник, як і *****? І Що вон два лаптя пара?
натомість ***** цілком влаштовує підхід рудого до цього хандона
старі корєша, ****...

Пісторіус ще може критикувати. А адекватні вже давно рукою махнули на трампона. Ну старигань сере у власні штани...Ну про що мова?
Досить і того що сказав. Це взагалі другий випадок. Перший був у прем,,'єра Португалії . Далі буде.
24.02.2026 14:29 Відповісти
Мита Німеччині підняти на 30 відсотків-будуть знати як критикувати намісника Бога.
24.02.2026 12:21 Відповісти
Та не робив "краснов" ніякіх помилок! Коли вже ці політики зрозуміють, що той грає з пуйлом на одну руку?
24.02.2026 12:25 Відповісти
"Що стосується ППО, я вирішив спонтанно запропонувати наприкінці нашої сесії, що Німеччина передасть Україні п'ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери сукупно передадуть 30 одиниць PAC-3. Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів. Це питання днів, а не тижнів чи місяців. Тож можу сказати вам, що ми на правильному шляху", - заявив Пісторіус.

Ох і критикант...
ЦІЛИХ 5 ракет! Карл, цілих 5!)))
Трамп хоч послідовний у своєму підході на відміну від "флюгера" Мерца.
Мерц про постачання ракет Taurus в лютому 2025 . Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання Україні ракет Taurus після виборів. Мерц запевнив, що не відмовиться від позиції, яку декларував ще до початку дострокової виборчої кампанії,відзначивши готовність постачати не лише ракети.
Мерц про постачання ракет Taurus в липні 2025 «Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше півроку. Їх вже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом».
Але чомусь Пістон не спішить критикувати свого начальника за такі різкі зміни у підході до війни.
24.02.2026 12:54 Відповісти
Тепер рудий дегенерат ще й образиться)))
Пісторіус красень... з перших днів на посаді зайвого не городить. Або дає згоду або мовчить
