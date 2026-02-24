Пісторіус розкритикував Трампа за підхід до Путіна та війни РФ проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував президента США Дональда Трампа за його підхід до російського диктатора Володимира Путіна та війни РФ проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пісторіус висловив думку, що Трамп негативно вплинув на зусилля з припинення бойових дій, подавши неправильні сигнали.

"На жаль, американський президент вплинув на хід війни та впевненість Путіна в собі, коли розстелив червоний килим і привітав його як друга на Алясці, одночасно повністю відмовившись від військової підтримки України", - сказав Пісторіус в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також припустив, що Трамп зробив ранню тактичну помилку в переговорах про мир, коли виключив можливість вступу України до НАТО.

Пісторіус пообіцяв зберегти військову та фінансову підтримку України з боку Берліна, попри те, що вторгнення РФ перетворилося на "війну на виснаження"..

"На полі бою майже немає жодних значущих зрушень. Але значно гірше те, що, поки Путін вдає, ніби веде переговори, проти українських цивільних громадян точиться війна терору. Тому так важливо, щоб ми не послаблювали нашу підтримку України. А якщо подивитися на стан російської економіки, то зараз саме час тримати курс", - зазначив Пісторіус.

