Писториус раскритиковал Трампа за подход к Путину и войне РФ против Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента США Дональда Трампа за его подход к российскому диктатору Владимиру Путину и войне РФ против Украины.

Писториус высказал мнение, что Трамп негативно повлиял на усилия по прекращению боевых действий, подавая неправильные сигналы.

"К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и уверенность Путина в себе, когда расстелил красный ковер и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью отказавшись от военной поддержки Украины", - сказал Писториус в эфире радио Deutschlandfunk.

Министр обороны Германии Борис Писториус также предположил, что Трамп совершил раннюю тактическую ошибку в переговорах о мире, когда исключил возможность вступления Украины в НАТО.

Писториус пообещал сохранить военную и финансовую поддержку Украины со стороны Берлина, несмотря на то, что вторжение РФ превратилось в "войну на истощение".

"На поле боя почти нет никаких значимых сдвигов. Но гораздо хуже то, что, пока Путин делает вид, будто ведет переговоры, против украинских гражданских граждан идет война террора. Поэтому так важно, чтобы мы не ослабляли нашу поддержку Украины. А если посмотреть на состояние российской экономики, то сейчас самое время держать курс", - отметил Писториус.

