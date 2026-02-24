РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7688 посетителей онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
2 706 11

Писториус раскритиковал Трампа за подход к Путину и войне РФ против Украины

Писториус раскритиковал Трампа за подход к Путину

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента США Дональда Трампа за его подход к российскому диктатору Владимиру Путину и войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Писториус высказал мнение, что Трамп негативно повлиял на усилия по прекращению боевых действий, подавая неправильные сигналы.

"К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и уверенность Путина в себе, когда расстелил красный ковер и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью отказавшись от военной поддержки Украины", - сказал Писториус в эфире радио Deutschlandfunk.

Министр обороны Германии Борис Писториус также предположил, что Трамп совершил раннюю тактическую ошибку в переговорах о мире, когда исключил возможность вступления Украины в НАТО.

Писториус пообещал сохранить военную и финансовую поддержку Украины со стороны Берлина, несмотря на то, что вторжение РФ превратилось в "войну на истощение".

"На поле боя почти нет никаких значимых сдвигов. Но гораздо хуже то, что, пока Путин делает вид, будто ведет переговоры, против украинских гражданских граждан идет война террора. Поэтому так важно, чтобы мы не ослабляли нашу поддержку Украины. А если посмотреть на состояние российской экономики, то сейчас самое время держать курс", - отметил Писториус.

Читайте: Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты для Patriot

Автор: 

путин владимир (16303) Трамп Дональд (4632) Писториус Борис (226) война в Украине (7377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Чого він не сказав всієї правди про те, що Трамп по менталітету - такий же імперіаліст-завойовник, як і *****? І Що вон два лаптя пара?
показать весь комментарий
24.02.2026 12:12 Ответить
+3
натомість ***** цілком влаштовує підхід рудого до цього хандона
старі корєша, ****...

показать весь комментарий
24.02.2026 12:30 Ответить
+2
Пісторіус ще може критикувати. А адекватні вже давно рукою махнули на трампона. Ну старигань сере у власні штани...Ну про що мова?
показать весь комментарий
24.02.2026 12:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого він не сказав всієї правди про те, що Трамп по менталітету - такий же імперіаліст-завойовник, як і *****? І Що вон два лаптя пара?
показать весь комментарий
24.02.2026 12:12 Ответить
Досить і того що сказав. Це взагалі другий випадок. Перший був у прем,,'єра Португалії . Далі буде.
показать весь комментарий
24.02.2026 14:29 Ответить
Пісторіус ще може критикувати. А адекватні вже давно рукою махнули на трампона. Ну старигань сере у власні штани...Ну про що мова?
показать весь комментарий
24.02.2026 12:16 Ответить
Мита Німеччині підняти на 30 відсотків-будуть знати як критикувати намісника Бога.
показать весь комментарий
24.02.2026 12:21 Ответить
Та не робив "краснов" ніякіх помилок! Коли вже ці політики зрозуміють, що той грає з пуйлом на одну руку?
показать весь комментарий
24.02.2026 12:25 Ответить
натомість ***** цілком влаштовує підхід рудого до цього хандона
старі корєша, ****...

показать весь комментарий
24.02.2026 12:30 Ответить
"Що стосується ППО, я вирішив спонтанно запропонувати наприкінці нашої сесії, що Німеччина передасть Україні п'ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери сукупно передадуть 30 одиниць PAC-3. Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів. Це питання днів, а не тижнів чи місяців. Тож можу сказати вам, що ми на правильному шляху", - заявив Пісторіус.

Ох і критикант...
показать весь комментарий
24.02.2026 12:40 Ответить
ЦІЛИХ 5 ракет! Карл, цілих 5!)))
показать весь комментарий
24.02.2026 12:47 Ответить
Трамп хоч послідовний у своєму підході на відміну від "флюгера" Мерца.
Мерц про постачання ракет Taurus в лютому 2025 . Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання Україні ракет Taurus після виборів. Мерц запевнив, що не відмовиться від позиції, яку декларував ще до початку дострокової виборчої кампанії,відзначивши готовність постачати не лише ракети.
Мерц про постачання ракет Taurus в липні 2025 «Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше півроку. Їх вже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом».
Але чомусь Пістон не спішить критикувати свого начальника за такі різкі зміни у підході до війни.
показать весь комментарий
24.02.2026 12:54 Ответить
Тепер рудий дегенерат ще й образиться)))
показать весь комментарий
24.02.2026 12:45 Ответить
Пісторіус красень... з перших днів на посаді зайвого не городить. Або дає згоду або мовчить
показать весь комментарий
24.02.2026 12:48 Ответить
 
 