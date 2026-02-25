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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Трамп не має уявлення, чого насправді хоче Путін, - The Telegraph

Захід недооцінив справжню мету Путіна, - ЗМІ

Союзники Києва помилково вважають, що російський диктатор Володимир Путін бореться лише за територіальні здобутки. Насправді ж його головна мета — політичний контроль над Україною та недопущення її інтеграції до західних альянсів.

Про це пише британський журналіст, письменник і історик Оуен Метьюз, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Дональд Трамп, вважає, що Кремль погодиться на мир в обмін на нові території. Однак Москва прагне не "шматка Донбасу", а механізмів впливу на внутрішню політику України - від мовної сфери до виборів і церковних питань.

Ще у 2008 році тодішній посол США в Москві Вільям Бернс попереджав, що прагнення України до членства в НАТО є для Росії "емоційно болючим питанням" і може спровокувати втручання. Сьогодні цей сценарій фактично реалізувався.

Водночас війна не послабила, а зміцнила українську ідентичність і зменшила шанси на прихід проросійської влади в Києві. Попри це, Кремль продовжує вимагати гарантій, які дозволили б йому зберігати вплив на Україну, зокрема через моделі безпеки з правом втручання.

На думку Метьюза, ключова причина безрезультатних переговорів полягає в тому, що Путін не готовий змиритися з існуванням вільної, прозахідної України — і саме це залишається головною перешкодою для миру.

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Автор: 

путін володимир (25434) Україна (7331) Трамп Дональд (8901) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+20
Судячи з усього Трамп не має уявлення яке зараз сторіччя. Оце такий IQ середньостатичного американця. Нажаль.
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25.02.2026 12:25 Відповісти
+13
Кацапи не зможуть існувати, якщо українці хоч на декілька відсотків стануть жити матеріально та політично вище них. Ось для цього вони й бажають підпорядкувати нашу державу під себе. І це бажання не виключно ***** єдиного. Вони всі стовідсотково бажають цього.
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25.02.2026 12:31 Відповісти
+9
https://spektrnews.in.ua/news/vmesto-novostey-iz-ssha-vtornik-24-fevralya-2026---igor-aizenberg/184850#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, українсько-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…

Стыд и позор на весь мир…
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25.02.2026 13:12 Відповісти
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Судячи з усього Трамп не має уявлення яке зараз сторіччя. Оце такий IQ середньостатичного американця. Нажаль.
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25.02.2026 12:25 Відповісти
так і є.
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25.02.2026 12:27 Відповісти
До чого тут IQ, та ще й "середньостатистичного американця"? Схоже ви поняття не маєте ані про IQ, ані про середньостатистичні величини.
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25.02.2026 12:52 Відповісти
Схоже ви хочете навчити? Ну давайте. Я чекаю вашого обгрунтування.
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25.02.2026 12:56 Відповісти
А ну, розкажи всім, що ти знаєш про статистичні величини..
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25.02.2026 14:59 Відповісти
То дочекаюся,чи ні?
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25.02.2026 15:09 Відповісти
Та він вже не має уявлення, хто він, і де він.
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25.02.2026 14:49 Відповісти
А воно Трампу потрібно? Головне щоб мав уявлення пуйло, чого хоче Трамп. А Трамп хоче трильйони доларів з надрів Парашії йому і його родині та оточенню.
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25.02.2026 12:26 Відповісти
Мало хотіти,хотєлкі путіна далеко не завжди збуваються,а залежать від дій його противників.Та і не вічний він на світі цьому.
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25.02.2026 12:29 Відповісти
А ЧИМ ВІН ЗАЙМАЄТЬСЯ ПІВТОРА РОКУ?

Це проблема народів - що ми що амери вибрали гірших яких тільки найшли
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25.02.2026 12:30 Відповісти
Кацапи не зможуть існувати, якщо українці хоч на декілька відсотків стануть жити матеріально та політично вище них. Ось для цього вони й бажають підпорядкувати нашу державу під себе. І це бажання не виключно ***** єдиного. Вони всі стовідсотково бажають цього.
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25.02.2026 12:31 Відповісти
Без України, без Русі, яка була в Києві, Чернігові, Переяславі та декількох міст біля Києва, в Також Руського королівства, яке було на Галичині і Волині, кцапи просто ординці, виходці із кривавого болота Золотої орди.
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25.02.2026 16:30 Відповісти
Трамп идиот, какие там вообще могут быть представления..
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25.02.2026 12:41 Відповісти
добре що він поки що сам сраку витирає. Але і це не точно.
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25.02.2026 12:45 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/vmesto-novostey-iz-ssha-vtornik-24-fevralya-2026---igor-aizenberg/184850#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, українсько-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…

Стыд и позор на весь мир…
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25.02.2026 13:12 Відповісти
ну треба ж хоч в чомусь потягати ся із сі дьзін хріном - хоча б в оваціях.
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25.02.2026 14:02 Відповісти
Новина це те, що це новина для телеграф
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25.02.2026 13:18 Відповісти
То надай 65 томагавків українцям щоб зрозуміти чого саме хоче *****!
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25.02.2026 14:09 Відповісти
Трамп не має уявлення чого насправді хоче ТРАМП!
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25.02.2026 14:21 Відповісти
А зачем ему это понимать? Это не его страна воюет. Ему это и не нужно. Он делает так как выгодно ему лично, его партнёрам по бизнесу..., ну и немножечко его стране, (хотя это и не точно). Это похоже вы не понимаете чего хочет Трамп или не хотите понимать. Он все делает предельно прямо и логично. Предельно цинично и аморально. Но это уже другой вопрос.
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25.02.2026 15:34 Відповісти
 
 