Трамп не має уявлення, чого насправді хоче Путін, - The Telegraph
Союзники Києва помилково вважають, що російський диктатор Володимир Путін бореться лише за територіальні здобутки. Насправді ж його головна мета — політичний контроль над Україною та недопущення її інтеграції до західних альянсів.
Про це пише британський журналіст, письменник і історик Оуен Метьюз, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, Дональд Трамп, вважає, що Кремль погодиться на мир в обмін на нові території. Однак Москва прагне не "шматка Донбасу", а механізмів впливу на внутрішню політику України - від мовної сфери до виборів і церковних питань.
Ще у 2008 році тодішній посол США в Москві Вільям Бернс попереджав, що прагнення України до членства в НАТО є для Росії "емоційно болючим питанням" і може спровокувати втручання. Сьогодні цей сценарій фактично реалізувався.
Водночас війна не послабила, а зміцнила українську ідентичність і зменшила шанси на прихід проросійської влади в Києві. Попри це, Кремль продовжує вимагати гарантій, які дозволили б йому зберігати вплив на Україну, зокрема через моделі безпеки з правом втручання.
На думку Метьюза, ключова причина безрезультатних переговорів полягає в тому, що Путін не готовий змиритися з існуванням вільної, прозахідної України — і саме це залишається головною перешкодою для миру.
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Це проблема народів - що ми що амери вибрали гірших яких тільки найшли
Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…
Стыд и позор на весь мир…