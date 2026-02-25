Союзники Києва помилково вважають, що російський диктатор Володимир Путін бореться лише за територіальні здобутки. Насправді ж його головна мета — політичний контроль над Україною та недопущення її інтеграції до західних альянсів.

Про це пише британський журналіст, письменник і історик Оуен Метьюз, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Дональд Трамп, вважає, що Кремль погодиться на мир в обмін на нові території. Однак Москва прагне не "шматка Донбасу", а механізмів впливу на внутрішню політику України - від мовної сфери до виборів і церковних питань.

Ще у 2008 році тодішній посол США в Москві Вільям Бернс попереджав, що прагнення України до членства в НАТО є для Росії "емоційно болючим питанням" і може спровокувати втручання. Сьогодні цей сценарій фактично реалізувався.

Водночас війна не послабила, а зміцнила українську ідентичність і зменшила шанси на прихід проросійської влади в Києві. Попри це, Кремль продовжує вимагати гарантій, які дозволили б йому зберігати вплив на Україну, зокрема через моделі безпеки з правом втручання.

На думку Метьюза, ключова причина безрезультатних переговорів полягає в тому, що Путін не готовий змиритися з існуванням вільної, прозахідної України — і саме це залишається головною перешкодою для миру.

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