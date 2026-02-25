Ціни на золото зросли на тлі невизначеності щодо тарифів США

25 лютого ціни на золото зросли на 1%, оскільки інвестори активно скуповували цей безпечний актив на тлі невизначеності щодо тарифів США після рішення Верховного суду, яке скасувало низку заходів президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 07:46 за Гринвічем спотова ціна на золото піднялася на 0,8% ‒ до $5186,16 за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в квітні додали 0,6% ‒ до $5205.

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"Повернення китайського ринку разом зі зростанням політичної невизначеності в Сполучених Штатах підтримує привабливість золота, а також, певною мірою, срібла", ‒ зазначив Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.

Водночас представники Федеральної резервної системи США заявили, що найближчим часом не мають наміру змінювати політику процентних ставок центрального банку. За даними аналітиків CME, ринки наразі очікують трьох знижень ставки на 25 базисних пунктів протягом цього року.

"Залишається достатньо простору для подальшого зростання цін на золото, особливо якщо ключові фактори підтримки ‒ такі як фіскальна політика США та зовнішня торгівля ‒ продовжуватимуть діяти", ‒ додав Родда.

Як повідомлялося, нові 10% глобальні тарифи Дональда Трампа набули чинності у вівторок, ставши продовженням зусиль Білого дому щодо збереження торговельної політики президента після того, як Верховний суд скасував його початкові широкомасштабні мита.

За словами представника адміністрації, Білий дім зараз готує офіційне розпорядження про підвищення глобальної тарифної ставки до 15 %. Терміни запровадження цього вищого мита ще не визначені.