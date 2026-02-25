Трамп не имеет представления, чего на самом деле хочет Путин, - The Telegraph
Союзники Киева ошибочно считают, что российский диктатор Владимир Путин борется только за территориальные завоевания. На самом деле его главная цель - политический контроль над Украиной и недопущение ее интеграции в западные альянсы.
Об этом пишет британский журналист, писатель и историк Оуэн Мэтьюз, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, Дональд Трамп считает, что Кремль согласится на мир в обмен на новые территории. Однако Москва стремится не к "куску Донбасса", а к механизмам влияния на внутреннюю политику Украины - от языковой сферы до выборов и церковных вопросов.
Еще в 2008 году тогдашний посол США в Москве Уильям Бернс предупреждал, что стремление Украины к членству в НАТО является для России "эмоционально болезненным вопросом" и может спровоцировать вмешательство. Сегодня этот сценарий фактически реализовался.
В то же время, война не ослабила, а укрепила украинскую идентичность и уменьшила шансы на приход пророссийской власти в Киеве. Несмотря на это, Кремль продолжает требовать гарантий, которые позволили бы ему сохранять влияние на Украину, в частности - через модели безопасности с правом вмешательства.
По мнению Мэтьюза, ключевая причина безрезультатных переговоров заключается в том, что Путин не готов смириться с существованием свободной, прозападной Украины - и именно это остается главным препятствием для мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це проблема народів - що ми що амери вибрали гірших яких тільки найшли
Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…
Стыд и позор на весь мир…