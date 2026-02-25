Союзники Киева ошибочно считают, что российский диктатор Владимир Путин борется только за территориальные завоевания. На самом деле его главная цель - политический контроль над Украиной и недопущение ее интеграции в западные альянсы.

Об этом пишет британский журналист, писатель и историк Оуэн Мэтьюз, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Дональд Трамп считает, что Кремль согласится на мир в обмен на новые территории. Однако Москва стремится не к "куску Донбасса", а к механизмам влияния на внутреннюю политику Украины - от языковой сферы до выборов и церковных вопросов.

Еще в 2008 году тогдашний посол США в Москве Уильям Бернс предупреждал, что стремление Украины к членству в НАТО является для России "эмоционально болезненным вопросом" и может спровоцировать вмешательство. Сегодня этот сценарий фактически реализовался.

В то же время, война не ослабила, а укрепила украинскую идентичность и уменьшила шансы на приход пророссийской власти в Киеве. Несмотря на это, Кремль продолжает требовать гарантий, которые позволили бы ему сохранять влияние на Украину, в частности - через модели безопасности с правом вмешательства.

По мнению Мэтьюза, ключевая причина безрезультатных переговоров заключается в том, что Путин не готов смириться с существованием свободной, прозападной Украины - и именно это остается главным препятствием для мира.

