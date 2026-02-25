РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6650 посетителей онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
3 145 20

Трамп не имеет представления, чего на самом деле хочет Путин, - The Telegraph

Запад недооценил истинную цель Путина, - СМИ

Союзники Киева ошибочно считают, что российский диктатор Владимир Путин борется только за территориальные завоевания. На самом деле его главная цель - политический контроль над Украиной и недопущение ее интеграции в западные альянсы.

Об этом пишет британский журналист, писатель и историк Оуэн Мэтьюз, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По его словам, Дональд Трамп считает, что Кремль согласится на мир в обмен на новые территории. Однако Москва стремится не к "куску Донбасса", а к механизмам влияния на внутреннюю политику Украины - от языковой сферы до выборов и церковных вопросов.

Еще в 2008 году тогдашний посол США в Москве Уильям Бернс предупреждал, что стремление Украины к членству в НАТО является для России "эмоционально болезненным вопросом" и может спровоцировать вмешательство. Сегодня этот сценарий фактически реализовался.

В то же время, война не ослабила, а укрепила украинскую идентичность и уменьшила шансы на приход пророссийской власти в Киеве. Несмотря на это, Кремль продолжает требовать гарантий, которые позволили бы ему сохранять влияние на Украину, в частности - через модели безопасности с правом вмешательства.

По мнению Мэтьюза, ключевая причина безрезультатных переговоров заключается в том, что Путин не готов смириться с существованием свободной, прозападной Украины - и именно это остается главным препятствием для мира.

Также смотрите: Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме

Автор: 

путин владимир (16338) Украина (5581) Трамп Дональд (4637) война в Украине (7377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Судячи з усього Трамп не має уявлення яке зараз сторіччя. Оце такий IQ середньостатичного американця. Нажаль.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:25 Ответить
+13
Кацапи не зможуть існувати, якщо українці хоч на декілька відсотків стануть жити матеріально та політично вище них. Ось для цього вони й бажають підпорядкувати нашу державу під себе. І це бажання не виключно ***** єдиного. Вони всі стовідсотково бажають цього.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:31 Ответить
+9
https://spektrnews.in.ua/news/vmesto-novostey-iz-ssha-vtornik-24-fevralya-2026---igor-aizenberg/184850#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, українсько-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…

Стыд и позор на весь мир…
показать весь комментарий
25.02.2026 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судячи з усього Трамп не має уявлення яке зараз сторіччя. Оце такий IQ середньостатичного американця. Нажаль.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:25 Ответить
так і є.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:27 Ответить
До чого тут IQ, та ще й "середньостатистичного американця"? Схоже ви поняття не маєте ані про IQ, ані про середньостатистичні величини.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:52 Ответить
Схоже ви хочете навчити? Ну давайте. Я чекаю вашого обгрунтування.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:56 Ответить
А ну, розкажи всім, що ти знаєш про статистичні величини..
показать весь комментарий
25.02.2026 14:59 Ответить
То дочекаюся,чи ні?
показать весь комментарий
25.02.2026 15:09 Ответить
Та він вже не має уявлення, хто він, і де він.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:49 Ответить
А воно Трампу потрібно? Головне щоб мав уявлення пуйло, чого хоче Трамп. А Трамп хоче трильйони доларів з надрів Парашії йому і його родині та оточенню.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:26 Ответить
Мало хотіти,хотєлкі путіна далеко не завжди збуваються,а залежать від дій його противників.Та і не вічний він на світі цьому.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:29 Ответить
А ЧИМ ВІН ЗАЙМАЄТЬСЯ ПІВТОРА РОКУ?

Це проблема народів - що ми що амери вибрали гірших яких тільки найшли
показать весь комментарий
25.02.2026 12:30 Ответить
Кацапи не зможуть існувати, якщо українці хоч на декілька відсотків стануть жити матеріально та політично вище них. Ось для цього вони й бажають підпорядкувати нашу державу під себе. І це бажання не виключно ***** єдиного. Вони всі стовідсотково бажають цього.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:31 Ответить
Без України, без Русі, яка була в Києві, Чернігові, Переяславі та декількох міст біля Києва, в Також Руського королівства, яке було на Галичині і Волині, кцапи просто ординці, виходці із кривавого болота Золотої орди.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:30 Ответить
Трамп идиот, какие там вообще могут быть представления..
показать весь комментарий
25.02.2026 12:41 Ответить
добре що він поки що сам сраку витирає. Але і це не точно.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:45 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/vmesto-novostey-iz-ssha-vtornik-24-fevralya-2026---igor-aizenberg/184850#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, українсько-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…

Стыд и позор на весь мир…
показать весь комментарий
25.02.2026 13:12 Ответить
ну треба ж хоч в чомусь потягати ся із сі дьзін хріном - хоча б в оваціях.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:02 Ответить
Новина це те, що це новина для телеграф
показать весь комментарий
25.02.2026 13:18 Ответить
То надай 65 томагавків українцям щоб зрозуміти чого саме хоче *****!
показать весь комментарий
25.02.2026 14:09 Ответить
Трамп не має уявлення чого насправді хоче ТРАМП!
показать весь комментарий
25.02.2026 14:21 Ответить
А зачем ему это понимать? Это не его страна воюет. Ему это и не нужно. Он делает так как выгодно ему лично, его партнёрам по бизнесу..., ну и немножечко его стране, (хотя это и не точно). Это похоже вы не понимаете чего хочет Трамп или не хотите понимать. Он все делает предельно прямо и логично. Предельно цинично и аморально. Но это уже другой вопрос.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:34 Ответить
 
 