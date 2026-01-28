Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме
В вестибюле Белого дома повесили фото Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщила журналистка PBS Элизабет Ландерс, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Фотография с Путиным сделана 15 августа 2025 года на Аляске.
Ниже висит фотография лидера США с его внучкой.
По словам журналистки, раньше этого фото там не было.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что завершение войны России против Украины "уже приближается" и охарактеризовал конфликт как "кровавую бойню".
- По данным Reuters, рейтинг Трампа среди американцев снизился до 38%.
Це навіть вже нижче дна!
Вже мабуть недовго чекати спільної світлини фюрерів новітньої "Осі зла": трампа, )(уйла, сі, та ким чен ина? Думаю, що назабаром побвчимо.
Потужна адженда ще всім покаже ))