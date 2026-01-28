Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме

В вестибюле Белого дома повесили фото Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщила журналистка PBS Элизабет Ландерс, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Фотография с Путиным сделана 15 августа 2025 года на Аляске.

Ниже висит фотография лидера США с его внучкой.

По словам журналистки, раньше этого фото там не было.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что завершение войны России против Украины "уже приближается" и охарактеризовал конфликт как "кровавую бойню".

По данным Reuters, рейтинг Трампа среди американцев снизился до 38%.

