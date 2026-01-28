Трамп повісив фото із Путіним у Білому домі

У вестибюлі Білого дому повісили фото Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомила журналістка PBS Елізабет Ландерс, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Світлину з Путіним зроблено 15 серпня 2025 року на Алясці.

Нижче висить фотографія лідера США з його онукою.

За словами журналістки, раніше цього фото там не було.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України "вже наближається" та охарактеризував конфлікт як "криваву бійню".

За даними Reuters, рейтинг Трампа серед американців знизився до 38% .

