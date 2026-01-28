Трамп повісив фото із Путіним у Білому домі
У вестибюлі Білого дому повісили фото Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомила журналістка PBS Елізабет Ландерс, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Світлину з Путіним зроблено 15 серпня 2025 року на Алясці.
Нижче висить фотографія лідера США з його онукою.
За словами журналістки, раніше цього фото там не було.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України "вже наближається" та охарактеризував конфлікт як "криваву бійню".
- За даними Reuters, рейтинг Трампа серед американців знизився до 38%.
Топ коментарі
Це навіть вже нижче дна!
Вже мабуть недовго чекати спільної світлини фюрерів новітньої "Осі зла": трампа, )(уйла, сі, та ким чен ина? Думаю, що назабаром побвчимо.
Потужна адженда ще всім покаже ))