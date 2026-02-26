РУС
РФ пытается "играть в игры" с Трампом и затягивать переговоры, - Зеленский

Россия затягивает время: Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия пытается "играть в игры" с Трампом и тормозить усилия США по прекращению войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Fox News.

Что известно

Он опроверг предположение президента Трампа о том, что Украина тормозит мирный процесс.

Читайте также: Писториус раскритиковал Трампа за подход к Путину и войну РФ против Украины

"Мы всегда поддерживали мир. Когда ты дома, в своем доме, на своей территории, в своем городе, конечно, ты хочешь это остановить", - пояснил Зеленский.

Вместо этого глава государства обвинил Россию в попытке затянуть переговоры, чтобы избежать уступок.

"Они пытаются играть с президентом Соединенных Штатов. Ему (Путину. - Ред.) нужно отложить любые переговоры", - подчеркнул президент.

Читайте также: Трамп не имеет представления, чего на самом деле хочет Путин, - The Telegraph

Что предшествовало?

Читайте: Трамп не говорил мне, что хочет видеть кого-то другого президентом Украины, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10620) россия (22243) США (7086) Трамп Дональд (4645)
складывается впечатление, что пуйло с трампом вместе "играют в игры ", пытаясь "развести " всех остальных....
26.02.2026 09:40 Ответить
Трамп марить трільйонами що йому обіцяє РФ - навіть якщо треба віддати все до .Ужгорода то він тільки ЗА
26.02.2026 09:43 Ответить
Може вибори в Конгрес на шось сподвигнуть Трампа?
26.02.2026 09:45 Ответить
Ну, треба сказати, поки що грають з непоганим для себе результатом.
26.02.2026 09:48 Ответить
що Трампу, що путіну, особисто *****, а ось перемиря для одного "потужного" означає втрату влади і відповідальність по багатьом статтям кримінального кодексу
26.02.2026 09:51 Ответить
Ти разом граеш з пуйлом теж і затягуеш переговори.
26.02.2026 10:23 Ответить
 
 