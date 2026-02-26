РФ пытается "играть в игры" с Трампом и затягивать переговоры, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия пытается "играть в игры" с Трампом и тормозить усилия США по прекращению войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Fox News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Он опроверг предположение президента Трампа о том, что Украина тормозит мирный процесс.

Читайте также: Писториус раскритиковал Трампа за подход к Путину и войну РФ против Украины

"Мы всегда поддерживали мир. Когда ты дома, в своем доме, на своей территории, в своем городе, конечно, ты хочешь это остановить", - пояснил Зеленский.

Вместо этого глава государства обвинил Россию в попытке затянуть переговоры, чтобы избежать уступок.

"Они пытаются играть с президентом Соединенных Штатов. Ему (Путину. - Ред.) нужно отложить любые переговоры", - подчеркнул президент.

Читайте также: Трамп не имеет представления, чего на самом деле хочет Путин, - The Telegraph

Что предшествовало?

Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Разговор состоялся при участии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Стороны обсудили мирные переговоры.

По данным Axios, Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц.

Читайте: Трамп не говорил мне, что хочет видеть кого-то другого президентом Украины, - Зеленский