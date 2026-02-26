РФ пытается "играть в игры" с Трампом и затягивать переговоры, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия пытается "играть в игры" с Трампом и тормозить усилия США по прекращению войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Fox News.
Что известно
Он опроверг предположение президента Трампа о том, что Украина тормозит мирный процесс.
"Мы всегда поддерживали мир. Когда ты дома, в своем доме, на своей территории, в своем городе, конечно, ты хочешь это остановить", - пояснил Зеленский.
Вместо этого глава государства обвинил Россию в попытке затянуть переговоры, чтобы избежать уступок.
"Они пытаются играть с президентом Соединенных Штатов. Ему (Путину. - Ред.) нужно отложить любые переговоры", - подчеркнул президент.
Что предшествовало?
- Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Разговор состоялся при участии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- Стороны обсудили мирные переговоры.
- По данным Axios, Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц.
