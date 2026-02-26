Трамп разочарован отсутствием договоренностей между Киевом и Москвой, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Дональд Трамп требует окончания войны уже сейчас. Почему Белый дом видит "нежелание договариваться" с обеих сторон, несмотря на агрессию РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
Рубио отметил, что Трамп одинаково разочарован и Владимиром Зеленским, и Владимиром Путиным, если именно Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению по всей Украине.
"Он просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасную и кровавую войну, не могут прийти к соглашению о том, как ее закончить. Он хочет, чтобы она закончилась, и он многое сделал для этого. Он вложил в это много политического капитала", - заявил госсекретарь США.
Он добавил, что для Трампа самым простым сценарием могло бы быть "просто продолжать прежнюю политику, которая привела к затяжному конфликту", однако "президент вложил в это огромный политический капитал".
"Стив Уиткофф, я не знаю, сколько раз, за свой счет путешествовал по всему миру, пытаясь довести это дело до конца. У нас есть много людей, которые вложили в это много энергии, и я думаю, что мы достигли прогресса в сужении круга проблем, но, к сожалению, некоторые вопросы остаются очень, очень сложными", - заявил Рубио.
При этом он заверил, что терпение Трампа не безгранично.
"Но я не буду прогнозировать, когда оно иссякнет или в какой момент он решит больше этого не делать. Я могу сказать вам, и я думаю, вы слышали, как он выражал глубокое разочарование тем, что это не закончилось, потому что он считает это абсолютно глупой и бессмысленной войной", - сказал Рубио.
Что предшествовало?
- Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.
- Разговор состоялся при участии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
- Стороны обсудили мирные переговоры.
- По данным Axios, Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц.
❗️Журналіст: коли ви нарешті почнете тиснути на Москву?
Рубіо: ми продовжуємо продавати зброю Україні.
Ми не продаємо зброю рф і ‼️ не запроваджуємо санкції проти України. 🤬
Це ж відомий на весь світ факт - Обама і Байден заборонили
"Внєшнєє управлєніє" і все таке....
Що тепер робити?!?
Трампон розчарований!!!!
На спину хоч не падав.... ногами не дригав в істериці???
Це як дивитись, як ґвалтівник б'є жертву в живіт, і бути розчарованим, чому вони не миряться. Жертва, тобі ж боляче, я розчарований що ти не миришся.
Про безкористливого миротворця віткова, який "за свої гроші(!)" насмішило...
Не будучи здатними нас здолати на землі, ворог хоче нас купити у жадібних колишніх союзників. Кількість трильйонів запропонованих родичам Трампа росте як на дріжджах, так ніби кріпаків продають. Ми вже не встигаємо відслідковувати скільки ж обіцяють за Україну, чи то дванадцять трильйонів, чи то чотирнадцять. Але все це не має жодного значення, бо не можливо продати тих, хто не продається. Українська гідність не продається! Українці не продаються! Ми століттями занадто багато крові віддали за право бути українцями, щоб якісь віткофи-кушнери-трампи нас продавали. Напишіть там на стінах бальної зали Білого Дому «Україна не продається!», щоб на століття закарбувалось.
Ось так і увійшли в пʼятий рік повномасштабної війни.
Скажу як у перший день: Зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Ми приречені на перемогу
С. Ісмагилов
Сильніше ніж тим фактом, що з його дупи під час засідань не шоколад а гівно лізе неконтрольовано?
Нічого, привикнеш.
"Як тільки я стану президентом, як тільки я зайду в овальний кабінет, на другий день я завершу цей конфлікт" -- казав він.