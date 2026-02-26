РУС
Трамп разочарован отсутствием договоренностей между Киевом и Москвой, - Рубио

Рубио о стратегии Трампа: США давят на обе стороны ради мира

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Дональд Трамп требует окончания войны уже сейчас. Почему Белый дом видит "нежелание договариваться" с обеих сторон, несмотря на агрессию РФ.

Як сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Рубио отметил, что Трамп одинаково разочарован и Владимиром Зеленским, и Владимиром Путиным, если именно Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению по всей Украине.

"Он просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасную и кровавую войну, не могут прийти к соглашению о том, как ее закончить. Он хочет, чтобы она закончилась, и он многое сделал для этого. Он вложил в это много политического капитала", - заявил госсекретарь США.

Он добавил, что для Трампа самым простым сценарием могло бы быть "просто продолжать прежнюю политику, которая привела к затяжному конфликту", однако "президент вложил в это огромный политический капитал".

"Стив Уиткофф, я не знаю, сколько раз, за свой счет путешествовал по всему миру, пытаясь довести это дело до конца. У нас есть много людей, которые вложили в это много энергии, и я думаю, что мы достигли прогресса в сужении круга проблем, но, к сожалению, некоторые вопросы остаются очень, очень сложными", - заявил Рубио.

При этом он заверил, что терпение Трампа не безгранично.

"Но я не буду прогнозировать, когда оно иссякнет или в какой момент он решит больше этого не делать. Я могу сказать вам, и я думаю, вы слышали, как он выражал глубокое разочарование тем, что это не закончилось, потому что он считает это абсолютно глупой и бессмысленной войной", - сказал Рубио.

Что предшествовало?

+18
Пффф! А як ми розчаровані його домовленостями з кремлем.
26.02.2026 10:21 Ответить
+14
А я розчарований що Америкою наразі керує людина у якої відсутній розум...
26.02.2026 10:22 Ответить
+10
Не гунди - Трамп розчарований шо Київ не здається
26.02.2026 10:23 Ответить
@ "Повна деградація США: ми ще маємо подякувати що нас Америка не обклала санкціями, і за зброю, що купуємо.
--
❗️Журналіст: коли ви нарешті почнете тиснути на Москву?

Рубіо: ми продовжуємо продавати зброю Україні.
Ми не продаємо зброю рф і ‼️ не запроваджуємо санкції проти України. 🤬
26.02.2026 11:09 Ответить
А я розчарований що Америкою наразі керує людина у якої відсутній розум...
26.02.2026 10:22 Ответить
та е в нього розум. виконує те що йому наказано. губатий негр Обама уклав угоду з кацапоїдами про продаж Крима та Донбаса а байден та трамп виконують лигімітизацію проданих українських теріторій кацапстану. Для цього вони й учинили цю війну
26.02.2026 10:26 Ответить
Чи не міг би ти також розповісти про роль у цій війні печенігів та половців?
26.02.2026 10:32 Ответить
Спочатку розкажи про цю вівйну . чому ЗСУ не стали захищати Крим у 2014 році. ?
26.02.2026 11:13 Ответить
Як чому?!?!
Це ж відомий на весь світ факт - Обама і Байден заборонили
"Внєшнєє управлєніє" і все таке....
26.02.2026 12:23 Ответить
Ну і звісно ж, частково через ліпецьку фабрику
26.02.2026 12:27 Ответить
Ще є версія, що Порошенко відмовлявся закінчти війну в своїй голові і не хотів дивитися в очі ********.
26.02.2026 12:29 Ответить
Не гунди - Трамп розчарований шо Київ не здається
26.02.2026 10:23 Ответить
PIC DIL!
26.02.2026 10:23 Ответить
Трампон легалізував Гітлера 21 століття, хоче робити з ним бізнес, а якась Україна, жертва агресії, засмучує його тим, що не капітулює.
26.02.2026 10:25 Ответить
Рубіо - це найбільш яскравий приклад деградації колись начебто адекватного політика..
26.02.2026 10:26 Ответить
Не пробував Трамп засудити атаки кацапів ракетами по мирних містах і кожну добу удари дронів по критичній інфраструктурі? Введи санкції і пуйло через пів року буде сам проситися про мир. Але в голові 14 трильйонів доларів США, які пообілав терорист його родині і оточенню? Думає натиснути на Україну, щоб вона погодилася на "мир по-кацапські"? Такого не буде. Якщо Голобородько надумає щось підписати, то він знає наперед, що з ним буде. Не допоможе і марафон і інша брехня, коли надумають капітуляцію завернути в фантик перемоги.
26.02.2026 10:26 Ответить
О божее...
Що тепер робити?!?
Трампон розчарований!!!!
На спину хоч не падав.... ногами не дригав в істериці???
26.02.2026 10:27 Ответить
Та ні, просто обісрався.
26.02.2026 13:02 Ответить
В мене нтеж немає слів. Я теж дивуюсь, чому дитина і педофіл не можуть домовитися і дійти згоди? Американські батьки дитини як посередники, даже притримують дитину за руки щоб не пручалася і педофіл задовольнив свої бажання заради миру
26.02.2026 10:29 Ответить
Жаль беднягу Виткофа, на билеты и тратился. Может Трамп компенсирует за счёт госдепа мужику командировочные и суточные. )
26.02.2026 10:33 Ответить
рубіо зазначив, що трамп однаково розчарований і зе, і пуйлом, якщо саме параша продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню по всій Україні.

Це як дивитись, як ґвалтівник б'є жертву в живіт, і бути розчарованим, чому вони не миряться. Жертва, тобі ж боляче, я розчарований що ти не миришся.
26.02.2026 10:35 Ответить
Весь світ розчарований в Трампі і Рубіо. Оце трагедія. Навіть.американці невимовно сильно розчаровані, подекуди до гірких сліз.
26.02.2026 10:37 Ответить
Потрібно щоб хоч хтось запитав цього дауна, згідно якого закону чи міжнародного права Україна має домовлятися з окупантами і вбивцями? Керуючись яким американським чи світовим законом мільйони українців повинні вибачити рашистським вбивцям своїх вбитих рідних і дітей і ще й віддати вбивцям своє майно? І все це заради чого? Заради того щоб затра Тромб разом з Х'уйлом вже танцювали з автоматами в Європі на кістках вбитих мільйонів людей?
26.02.2026 10:38 Ответить
Україна розчарована Трампом
26.02.2026 10:39 Ответить
+100500!
26.02.2026 12:35 Ответить
Весь час одне й те саме "ведуть криваву війну, вбивають одне одного..." - і жодного, жодного разу не назвав одну сторону агресором, нападником, а іншу - вимушену захищати свою землю. Цей Рубіо, який раніше це розумів і займав чітку позицію, як можна так швидко перетворитися в холуя, готового повторювати і тиражувати будь яку дурість свого хазяїна?
26.02.2026 10:41 Ответить
"він вважає це абсолютно дурною і безглуздою війною" - її Зеленський почав?! До чого тут Україна, блд? Шизофренічна шизофренія!
Про безкористливого миротворця віткова, який "за свої гроші(!)" насмішило...
26.02.2026 10:49 Ответить
...я зачарований куйлом, та розчарований війною ,в котрій куйло вбиває українців іпанат
26.02.2026 10:50 Ответить
Цікаво, а Рубіо теж колеблеттся між трильйонами доларів та посадою президента?

Не будучи здатними нас здолати на землі, ворог хоче нас купити у жадібних колишніх союзників. Кількість трильйонів запропонованих родичам Трампа росте як на дріжджах, так ніби кріпаків продають. Ми вже не встигаємо відслідковувати скільки ж обіцяють за Україну, чи то дванадцять трильйонів, чи то чотирнадцять. Але все це не має жодного значення, бо не можливо продати тих, хто не продається. Українська гідність не продається! Українці не продаються! Ми століттями занадто багато крові віддали за право бути українцями, щоб якісь віткофи-кушнери-трампи нас продавали. Напишіть там на стінах бальної зали Білого Дому «Україна не продається!», щоб на століття закарбувалось.

Ось так і увійшли в пʼятий рік повномасштабної війни.

Скажу як у перший день: Зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Ми приречені на перемогу
С. Ісмагилов
26.02.2026 10:53 Ответить
Шо, дуже сильно розчарований?
Сильніше ніж тим фактом, що з його дупи під час засідань не шоколад а гівно лізе неконтрольовано?
Нічого, привикнеш.
26.02.2026 10:54 Ответить
Рубіо і Трамп, ви з якого Марса впали? Москва напала на Україну, вкрала її території і продовжує знищувати цивільне населення і мирні міста. Хто з ким повинен домовлятись? Жертва з агресором? Ви невиліковні цинічні невігласи і сволота разом з цим торгашем Віткоффом..
26.02.2026 10:57 Ответить
Його світлість дуже розчаровані.... Ай-яй-яй... То може ще натиснути на Україну? Санкції накласти, зброю перестати продавати?
26.02.2026 11:05 Ответить
Пусть Гандоня застрелится от разочарования!
26.02.2026 11:17 Ответить
Рубио совсем не похож на идиота. Он лишь озвучивает что ем велят агент Краснов и его администрация. Любому дураку понятно кто не хочет окончания войны, потому что хочет политически подчинить Украину и лишить ее возможности присоединиться к ЕС и НАТО
26.02.2026 11:18 Ответить
Це неможливо ! А чого Трамп починав цю комедію !
26.02.2026 11:34 Ответить
Бо він -- найвеличніший за всіх (ідіотів на планеті Земля)!
"Як тільки я стану президентом, як тільки я зайду в овальний кабінет, на другий день я завершу цей конфлікт" -- казав він.
26.02.2026 12:32 Ответить
Чим і ким розчарований чи зачарований один ідіот нічого не змінює - політичний тиск адміністрації США направлений лише на Україну.
26.02.2026 12:27 Ответить
Мало того! Америка викатила Україні демарш (?) за обстріл порту новоросійська -- там, начебто, є американські інтереси.
26.02.2026 12:38 Ответить
Все ти розумієщ, просто тобі треба торгувати з рашою іс мати союзника проти китаю. Але ж ідіоти ви не розумієте, шо і ті і інші вас кинуть. Не з тими дружити намагаєтеся
26.02.2026 12:57 Ответить
Той випадок, коли нічого не зробив, і розчарований, що нічого не вийшло!
26.02.2026 12:57 Ответить
На поховання Трампа зустрінуться в,можливо, укладуть угоду?? Справа за Трампом!!!!
26.02.2026 12:58 Ответить
Та *****.
26.02.2026 13:34 Ответить
Що ж незрозуміло - агент фсб "краснов" у всій своїй красі разом зі своїми вибачте vyblyadkamи типу цього ж марко рубіо. Все вони добре розуміють що роблять.
26.02.2026 13:43 Ответить
а нам до ***** його розчарування
26.02.2026 13:49 Ответить
Трамп, найімовірніше, вимагав, щоб Меланія народила Барона лише за один місяць. Але, як ми всі знаємо, життя завжди йде своїм шляхом.
26.02.2026 14:13 Ответить
Что теперь разорваться. Дайте оружие и ракеты Украинцам. скорей добьют врага. СЛАВА УКРАИНЕ!
26.02.2026 14:45 Ответить
 
 