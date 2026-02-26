Трамп разочарован отсутствием договоренностей между Киевом и Москвой, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Дональд Трамп требует окончания войны уже сейчас. Почему Белый дом видит "нежелание договариваться" с обеих сторон, несмотря на агрессию РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рубио отметил, что Трамп одинаково разочарован и Владимиром Зеленским, и Владимиром Путиным, если именно Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению по всей Украине.

"Он просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасную и кровавую войну, не могут прийти к соглашению о том, как ее закончить. Он хочет, чтобы она закончилась, и он многое сделал для этого. Он вложил в это много политического капитала", - заявил госсекретарь США.

Он добавил, что для Трампа самым простым сценарием могло бы быть "просто продолжать прежнюю политику, которая привела к затяжному конфликту", однако "президент вложил в это огромный политический капитал".

"Стив Уиткофф, я не знаю, сколько раз, за свой счет путешествовал по всему миру, пытаясь довести это дело до конца. У нас есть много людей, которые вложили в это много энергии, и я думаю, что мы достигли прогресса в сужении круга проблем, но, к сожалению, некоторые вопросы остаются очень, очень сложными", - заявил Рубио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине возможен только невоенным путем, - Рубио

При этом он заверил, что терпение Трампа не безгранично.

"Но я не буду прогнозировать, когда оно иссякнет или в какой момент он решит больше этого не делать. Я могу сказать вам, и я думаю, вы слышали, как он выражал глубокое разочарование тем, что это не закончилось, потому что он считает это абсолютно глупой и бессмысленной войной", - сказал Рубио.

Что предшествовало?

Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Разговор состоялся при участии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Стороны обсудили мирные переговоры.

По данным Axios, Трамп заявил Зеленскому о желании завершить войну за месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ пытается "играть в игры" с Трампом и затягивать переговоры, - Зеленский