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Новини Мирні перемовини
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На переговорах у Женеві Україна обговорює підтримку зі США та готується до тристороннього формату, - Умєров

умєров

Українська делегація у Женеві проводить переговори з представниками США, зосереджуючись на економічній підтримці, відновленні країни та підготовці до наступного раунду тристоронніх перемовин за участі Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

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"Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Запланована двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером", - повідомив він.

Хто буде в українській делегації

З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

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Про що говоритимуть

  • Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.
  • Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.
  • Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян.

"Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", - наголосив Умєров.

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Автор: 

перемовини (3801) Женева (100) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+5
Умеров мавби відповісти за корупцію в МО ,за які кошти він придбав 8 обєктів нерухомості в США ? а не дурника грати корчачи з себе переговорника.
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26.02.2026 15:11 Відповісти
+2
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦:
📣 Той самий шматок інтервʼю Порошенка, де він розповідає про втрачений найкращий шанс для заморожування війни:
- Рівно 24 лютого, тільки 2023-го року, Китай висунув свої мирні пропозиції щодо зупинки війни. Що там було?
Я звертаюсь до телеглядачів, зайдіть в інтернет, подивіться, ви будете шоковані.
Позиція номер один - негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню.
 І це каже Китай, який може забезпечити це просто зупинкою постачання комплектуючих російської оборонної промисловості.
Друге - безумовне забезпечення суверенітету і територіальної цілостності України.
 Що ви ще чекаєте?
Третє - гарантована зупинка обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями.
 Суверенітет над атомними електростанціями означає звільнення Запоріжської АЕС!
Яка була відповідь України?
«Це не відповідає українському інтересу», - сказала українська влада і Зеленський.
Чому?
«Це проросійська версія».
Чому?
І ви відкинули, відштовхнули.
Зараз негайно треба відновити діалог з Китаєм! (с)
Петро Порошенко, 24 лютого 2026 року
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26.02.2026 15:05 Відповісти
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З життя російської шпигунсько-тероритичної мережі:

@ (мова оригіналу):

"В ночь с 24 на 25 февраля 2026 года в аэропорту Боготы был задержан офицер ФСБ. Россия снова попалась - на этот раз в Колумбии. Денис Алимов прилетел рейсом Turkish Airlines и направлялся в Картахену. До неё он не добрался. По «красному уведомлению» Интерпола на основании ордера суда Южного округа Нью-Йорка от 18 декабря 2025 года колумбийские власти сняли его с маршрута прямо в аэропорту.
Алимов - не случайный фигурант. Согласно утечкам, он как минимум до 2022 года служил в воинской части 35690 - это Центр специального назначения ФСБ РФ, база спецподразделения «Вымпел». Позывной - «Ариец». Судя по его увлечениям, он имел отношение к подводным операциям.
США обвиняют его в том, что с октября 2024 по март 2025 года он участвовал в заговоре с целью убийства или похищения двух человек, «широко известных в Европе». Алимов вербовал исполнителей, передавал им техническую информацию о жертвах - IP-адреса, телефоны, - и лично перевел около 60 тысяч долларов в качестве аванса. Гонорар за каждую голову составлял 1,5 млн долларов. Три миллиона за двоих.
Один из сообщников был арестован в Нью-Йорке ещё в марте 2025 года.
Кто именно был мишенями - держится в строжайшем секрете. Но сам масштаб гонораров говорит о том, что речь шла о фигурах очень высокого уровня.
Провал «группы Алимова» случился в крайне неудобный для Кремля момент - на фоне попыток Москвы наладить диалог с Вашингтоном. Арест высокопоставленного офицера ФСБ и последующее судебное расследование двух заказных убийств на территории ЕС станут для российской дипломатии крайне неприятным сюрпризом. Если, конечно, она вообще способна удивляться тому, что сама творит."
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26.02.2026 14:58 Відповісти
Як вам підримка сша при трампі відносно відсутності підтримки сша при Байдені.
Цікаво почути виправдовування трампоновських слоняр...
показати весь коментар
26.02.2026 15:01 Відповісти
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦:
📣 Той самий шматок інтервʼю Порошенка, де він розповідає про втрачений найкращий шанс для заморожування війни:
- Рівно 24 лютого, тільки 2023-го року, Китай висунув свої мирні пропозиції щодо зупинки війни. Що там було?
Я звертаюсь до телеглядачів, зайдіть в інтернет, подивіться, ви будете шоковані.
Позиція номер один - негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню.
 І це каже Китай, який може забезпечити це просто зупинкою постачання комплектуючих російської оборонної промисловості.
Друге - безумовне забезпечення суверенітету і територіальної цілостності України.
 Що ви ще чекаєте?
Третє - гарантована зупинка обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями.
 Суверенітет над атомними електростанціями означає звільнення Запоріжської АЕС!
Яка була відповідь України?
«Це не відповідає українському інтересу», - сказала українська влада і Зеленський.
Чому?
«Це проросійська версія».
Чому?
І ви відкинули, відштовхнули.
Зараз негайно треба відновити діалог з Китаєм! (с)
Петро Порошенко, 24 лютого 2026 року
показати весь коментар
26.02.2026 15:05 Відповісти
Умеров мавби відповісти за корупцію в МО ,за які кошти він придбав 8 обєктів нерухомості в США ? а не дурника грати корчачи з себе переговорника.
показати весь коментар
26.02.2026 15:11 Відповісти
 
 