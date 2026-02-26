На переговорах у Женеві Україна обговорює підтримку зі США та готується до тристороннього формату, - Умєров

Українська делегація у Женеві проводить переговори з представниками США, зосереджуючись на економічній підтримці, відновленні країни та підготовці до наступного раунду тристоронніх перемовин за участі Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

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"Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Запланована двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером", - повідомив він.

Хто буде в українській делегації

З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

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Про що говоритимуть

Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.

Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян.

"Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", - наголосив Умєров.

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