955 14
На переговорах у Женеві Україна обговорює підтримку зі США та готується до тристороннього формату, - Умєров
Українська делегація у Женеві проводить переговори з представниками США, зосереджуючись на економічній підтримці, відновленні країни та підготовці до наступного раунду тристоронніх перемовин за участі Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.
"Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Запланована двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером", - повідомив він.
Хто буде в українській делегації
З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.
Про що говоритимуть
- Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.
- Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.
- Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян.
"Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", - наголосив Умєров.
Топ коментарі
+5 Володимир Омельянов
показати весь коментар26.02.2026 15:11 Відповісти Посилання
+2 Чайка Київ
показати весь коментар26.02.2026 15:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@ (мова оригіналу):
"В ночь с 24 на 25 февраля 2026 года в аэропорту Боготы был задержан офицер ФСБ. Россия снова попалась - на этот раз в Колумбии. Денис Алимов прилетел рейсом Turkish Airlines и направлялся в Картахену. До неё он не добрался. По «красному уведомлению» Интерпола на основании ордера суда Южного округа Нью-Йорка от 18 декабря 2025 года колумбийские власти сняли его с маршрута прямо в аэропорту.
Алимов - не случайный фигурант. Согласно утечкам, он как минимум до 2022 года служил в воинской части 35690 - это Центр специального назначения ФСБ РФ, база спецподразделения «Вымпел». Позывной - «Ариец». Судя по его увлечениям, он имел отношение к подводным операциям.
США обвиняют его в том, что с октября 2024 по март 2025 года он участвовал в заговоре с целью убийства или похищения двух человек, «широко известных в Европе». Алимов вербовал исполнителей, передавал им техническую информацию о жертвах - IP-адреса, телефоны, - и лично перевел около 60 тысяч долларов в качестве аванса. Гонорар за каждую голову составлял 1,5 млн долларов. Три миллиона за двоих.
Один из сообщников был арестован в Нью-Йорке ещё в марте 2025 года.
Кто именно был мишенями - держится в строжайшем секрете. Но сам масштаб гонораров говорит о том, что речь шла о фигурах очень высокого уровня.
Провал «группы Алимова» случился в крайне неудобный для Кремля момент - на фоне попыток Москвы наладить диалог с Вашингтоном. Арест высокопоставленного офицера ФСБ и последующее судебное расследование двух заказных убийств на территории ЕС станут для российской дипломатии крайне неприятным сюрпризом. Если, конечно, она вообще способна удивляться тому, что сама творит."
Цікаво почути виправдовування трампоновських слоняр...
📣 Той самий шматок інтервʼю Порошенка, де він розповідає про втрачений найкращий шанс для заморожування війни:
- Рівно 24 лютого, тільки 2023-го року, Китай висунув свої мирні пропозиції щодо зупинки війни. Що там було?
Я звертаюсь до телеглядачів, зайдіть в інтернет, подивіться, ви будете шоковані.
Позиція номер один - негайне, всеохоплююче і безумовне припинення вогню.
І це каже Китай, який може забезпечити це просто зупинкою постачання комплектуючих російської оборонної промисловості.
Друге - безумовне забезпечення суверенітету і територіальної цілостності України.
Що ви ще чекаєте?
Третє - гарантована зупинка обстрілів об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, включно з атомними електростанціями.
Суверенітет над атомними електростанціями означає звільнення Запоріжської АЕС!
Яка була відповідь України?
«Це не відповідає українському інтересу», - сказала українська влада і Зеленський.
Чому?
«Це проросійська версія».
Чому?
І ви відкинули, відштовхнули.
Зараз негайно треба відновити діалог з Китаєм! (с)
Петро Порошенко, 24 лютого 2026 року