Новости Китай о мирных переговорах по Украине
Си Цзиньпин о мирных переговорах: Стоит учитывать обеспокоенность всех сторон

Си Цзиньпин сделал заявление о переговорах в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что на переговорах о мире в Украине следует обеспечить равное участие всех сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

Что известно

Так, по словам Си Цзиньпина, ключевым является соблюдение принципа поиска решения путем диалога и переговоров.

"Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законные опасения всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения прочной архитектуры общей безопасности", - цитируют лидера КНР

Что предшествовало?

Китай (1097) переговоры (1296) Си Цзиньпин (198)
Китайська влада продовжує залишатись брехливою та лицемірною...
А які занепокоєння в РФ? - те що НЕ хочуть дати їй окупувати ще більше території.

То я так розумію Китай проти принципу територіальної цілісності? - можна це закріпити щоб він це і ТАйваню сказав чи це інше?
Цинізм і брехня і більш нічого ,рашисти вдерлись в Україну окупували 20 % території вбили сотні тисяч невинних людей , а це чмо дурника клеє.
