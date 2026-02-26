Си Цзиньпин о мирных переговорах: Стоит учитывать обеспокоенность всех сторон
Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что на переговорах о мире в Украине следует обеспечить равное участие всех сторон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.
Что известно
Так, по словам Си Цзиньпина, ключевым является соблюдение принципа поиска решения путем диалога и переговоров.
"Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законные опасения всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения прочной архитектуры общей безопасности", - цитируют лидера КНР
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному треку и, наоборот, наращивает импорт российских энергоресурсов.
- Также сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.
- Зеленский также уже отмечал, что Китай мог бы завершить войну РФ против Украины, но не имеет никакого желания.
- В Китае в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видит готовности КНР присоединиться к мирному треку, заявили, что страна поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией.
Топ комментарии
+15 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.02.2026 08:57 Ответить Ссылка
+6 Михайло Иляш
показать весь комментарий26.02.2026 08:57 Ответить Ссылка
+5 Володимир Омельянов
показать весь комментарий26.02.2026 09:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То я так розумію Китай проти принципу територіальної цілісності? - можна це закріпити щоб він це і ТАйваню сказав чи це інше?
Складено по всіх правилах китайських стратагем. Вища форма китайського лицемірства, лукавства, фарисейства,...
Знов потрібно...
Так, він згвалтував дівчинку, але треба враховувати інтереси і занепокоєння обох сторін!