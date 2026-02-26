Си Цзиньпин о мирных переговорах: Стоит учитывать обеспокоенность всех сторон

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что на переговорах о мире в Украине следует обеспечить равное участие всех сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

Что известно

Так, по словам Си Цзиньпина, ключевым является соблюдение принципа поиска решения путем диалога и переговоров.

"Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законные опасения всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения прочной архитектуры общей безопасности", - цитируют лидера КНР

Что предшествовало?

