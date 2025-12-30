Китай ожидает соглашения, которое устранит "первопричины конфликта" в Украине, - Ван И

В Китае ожидают мирного соглашения для устранения "первопричин конфликта" в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"Украинский кризис" длится уже почти четыре года, и Китай все это время настойчиво создает условия для мира и взаимопонимания между всеми сторонами", - отметил глава МИД.

Ван И сказал, что Китай искренне приветствует все усилия, которые способствуют ее мирному урегулированию, и активно сотрудничает с другими сторонами над прекращением огня и продвижением диалога.

"Сегодня открылось окно для переговоров и появились осторожные ожидания приближения мира.

Хотя путь впереди остается трудным, Китай готов продолжать играть конструктивную роль и с нетерпением ожидает достижения всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения для устранения первопричин конфликта и достижения прочного мира и стабильности в Европе", - добавил он.

Что предшествовало?

