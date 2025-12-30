Китай ожидает соглашения, которое устранит "первопричины конфликта" в Украине, - Ван И
В Китае ожидают мирного соглашения для устранения "первопричин конфликта" в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
"Украинский кризис" длится уже почти четыре года, и Китай все это время настойчиво создает условия для мира и взаимопонимания между всеми сторонами", - отметил глава МИД.
Ван И сказал, что Китай искренне приветствует все усилия, которые способствуют ее мирному урегулированию, и активно сотрудничает с другими сторонами над прекращением огня и продвижением диалога.
"Сегодня открылось окно для переговоров и появились осторожные ожидания приближения мира.
Хотя путь впереди остается трудным, Китай готов продолжать играть конструктивную роль и с нетерпением ожидает достижения всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения для устранения первопричин конфликта и достижения прочного мира и стабильности в Европе", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному треку и, наоборот, наращивает импорт российских энергоресурсов.
- Также сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.
- Зеленский также уже отмечал, что Китай мог бы завершить войну РФ против Украины, но не имеет никакого желания.
- В Китае в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видит готовности КНР присоединиться к мирному треку, заявили, что страна поддерживает коммуникацию как с Украиной, так и с Россией.
- вони відмовляють іншим у суверенітеті "прадалісь амеріканцім" "сасете у них" і тд - вони не розуміють що у інших країн свої інтереси і вони не зобовязані робити так як хочеться рузкім
- також бажання рузкіх до війн, геноцидів, поневолень і завоювань бо це єдиний шлях на їх думку до ВЕЛІЧІЯ.
......і навіть якби ми їм дали 2/3 країни, вони б не заспокоїлись. Бо їм просто нема чим зайнятись - своя країна їм не цікава апріорі. Треба когось бомбити, "спасать" і тд
Тож, першопричиною не лише теперішньої російсько-української війни, в й інших - це переконання агресора у власній силі й могутності та у слабкості і слабкодухості жертви агресії, що має гарантувати йому швидку і безболісну перемогу.
Відповідно, "усунення першопричин" війни - це знову ж таки переконання нападника у зворотньому.