РУС
Новости Китай о мирных переговорах по Украине
Китай ожидает соглашения, которое устранит "первопричины конфликта" в Украине, - Ван И

В Китае прокомментировали мирные переговоры: что известно?

В Китае ожидают мирного соглашения для устранения "первопричин конфликта" в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"Украинский кризис" длится уже почти четыре года, и Китай все это время настойчиво создает условия для мира и взаимопонимания между всеми сторонами", - отметил глава МИД.

Ван И сказал, что Китай искренне приветствует все усилия, которые способствуют ее мирному урегулированию, и активно сотрудничает с другими сторонами над прекращением огня и продвижением диалога.

"Сегодня открылось окно для переговоров и появились осторожные ожидания приближения мира.

Хотя путь впереди остается трудным, Китай готов продолжать играть конструктивную роль и с нетерпением ожидает достижения всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения для устранения первопричин конфликта и достижения прочного мира и стабильности в Европе", - добавил он.

Что предшествовало?

Першопричина це китайські вилупки разом з фашистами з московії на чолі з путлером.
30.12.2025 10:41 Ответить
+18
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
30.12.2025 10:42 Ответить
+16
Першопричина конфлікту - *уйло. Я за усунення першопричини
30.12.2025 10:42 Ответить
Першопричина це китайські вилупки разом з фашистами з московії на чолі з путлером.
30.12.2025 10:41 Ответить
Першопричина конфлікту це існування терористичної влади в росії.
30.12.2025 11:11 Ответить
...УСУНЕ " першопричини конфлікту" в Україні" "першопричина" нещодавно вас відвідувала з особистим візитом, от треба було її і усунути.
30.12.2025 11:30 Ответить
Невже путін здохне?
30.12.2025 10:42 Ответить
Першопричина конфлікту - *уйло. Я за усунення першопричини
30.12.2025 10:42 Ответить
Пробували усунути якось на днях, так воно скаржиться Трампу що хотіли вбити.
30.12.2025 11:42 Ответить
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
30.12.2025 10:42 Ответить
Хтів написати: то хай сами вб'ють Ху?ла, але вже двоє написали.
30.12.2025 10:43 Ответить
Китайські суки - друзі зелених сук.
30.12.2025 10:44 Ответить
, рашистський холуй , існування ***** цє і є причина
30.12.2025 10:44 Ответить
******* Ї Ван
30.12.2025 11:55 Ответить
Оточили Тайвань кораблями й літаками й кричать про якісь першопричини війни в Україні, не називаючи їх. Китайці - це рашисти на стероїдах.
30.12.2025 10:44 Ответить
Дурню не повторюй слова агресора ,першопричини рашиський режим і його імперська політика дикого середньовічного шовінізму.
30.12.2025 10:44 Ответить
Він і є агресор. Дурні ті, хто досі це не второпав
30.12.2025 11:49 Ответить
Китай може йти *****,
30.12.2025 10:45 Ответить
Першопричина конфлікту бажання рузкіх саме рузкіх а не Путіна до приниження всіх інших

- вони відмовляють іншим у суверенітеті "прадалісь амеріканцім" "сасете у них" і тд - вони не розуміють що у інших країн свої інтереси і вони не зобовязані робити так як хочеться рузкім

- також бажання рузкіх до війн, геноцидів, поневолень і завоювань бо це єдиний шлях на їх думку до ВЕЛІЧІЯ.

......і навіть якби ми їм дали 2/3 країни, вони б не заспокоїлись. Бо їм просто нема чим зайнятись - своя країна їм не цікава апріорі. Треба когось бомбити, "спасать" і тд
30.12.2025 10:45 Ответить
Першопричина, це князь Юрій долгорукій, що чомусь вирішив на болоті Клязьма поставити свій табір, бо втомився тікати з Києва.
30.12.2025 10:45 Ответить
Боже мій! Україна сам на сам б'ється з клятою рашкою, китайською мразотою, кндр, ще й сша їм підігрують! Не кажучи вже за кліку орбана і т.п.! Будьте ви усі прокляті! Без України ця недолуга, облудна продажна цивілізація зникне! І набагато кращі зникали!
30.12.2025 10:49 Ответить
першопричина це пуйло , як він думає його усунути
30.12.2025 10:56 Ответить
Китай надзвичайно зацікавлений в початку війни і її продовженні. Саме Китай "дозволив" ***** (підштовхував та заохочував) напад на Україну. Китай є основним і головним постачальником товарів та запчастин до **********. Першопричина це китайський реваншизм. Щоб цю причину прибрати потрібно відкликати всі замовлення на товари з Китаю і вивести звідти європейські та американські виробництва. Китайці вочевидь вважали що перемога ***** дозволить Китаю напасти на Тайвань, а поразка ***** дозволить анексувати окуповані кацапами території і повністю контролювати економіку ослабленого війною та санкціями **********. Єдине чого отупвші китайські комуністи не змогли собі уявити то це того що виробництво будь чого в цивілізованому світі вже не є проблемою. Втюхувати "оригінальне китайське барахло" вже не виходить так як хотілось. Навіть монополії на бамбукові зубочистки у Китаю нема, а ринок ********** це не ринок, а провінційний базар на якому всього 80 мільйонів голодранців несамовито шукають найдешевше барахло...
30.12.2025 11:00 Ответить
Першопричина їздить до Китаю на поклон.
30.12.2025 11:01 Ответить
Дебіл жовтолиций!!!
30.12.2025 11:06 Ответить
Усунути вузькодупих китайозів з кацапами з мапи Світу, погоджуюсь, було б не погано.
30.12.2025 11:08 Ответить
Його вже викликали в МЗС для пояснень про вживання терміну "конфлікт в Україні"?
30.12.2025 11:09 Ответить
Дивлячись на "план", який запропонував сам Зеля, де від своєї ініціативи запропонував кацапський язик в державний обіг, ефесбешну церкву, кацапський варіант історії в школах, "особистий" статус захоплених територій, і забути про НАТО, в обмін на особисті інтереси актора, то все йде по плану Пуйла. Тепер Зелю нагнуть на наступні вимоги.
30.12.2025 11:10 Ответить
Першопричина - це більше сотні мільйонів довбой@бів на болотах з магією величі, духовними черепами і іншими збоченнями
30.12.2025 11:26 Ответить
Они конечно суки . Но почему мы покупаем все китайские товары ?
30.12.2025 11:29 Ответить
"...ти винне уже тим, що хочу я, бач, їсти." (с) - це з байки про вовка і ягня.

Тож, першопричиною не лише теперішньої російсько-української війни, в й інших - це переконання агресора у власній силі й могутності та у слабкості і слабкодухості жертви агресії, що має гарантувати йому швидку і безболісну перемогу.
Відповідно, "усунення першопричин" війни - це знову ж таки переконання нападника у зворотньому.
30.12.2025 11:41 Ответить
Першопричини треба шукати в китаї, бо це їх війна проти цивілізації, це черговий похід косорилої орди на європу, і тому, щонайменше, заборонити китайські товари в Україні, та й в Європі, нехай з дурнуватим трампоном торгують.
30.12.2025 11:44 Ответить
Першопричина конфлікту (а точніше конфліктів) це існування червонопузого китаю, та зграї його міньонів, як той лаптєстан, півняча корея, іран та решта дрібноти рівнем нижче. Весь світ чекає на усунення цих первопричин
30.12.2025 11:47 Ответить
Треба було придушити Х-уйла, коли він радився з твоїм комуністичним імператором щодо нападу на Україну, і не було б ніякої першопричини, гнойна китайська істото.
30.12.2025 11:54 Ответить
рп напала на мирную Украину. На рп идет ущемление китайского язика и культури, Си вводи войска и масква за три дня, украинци им уже не помогут
30.12.2025 12:05 Ответить
 
 