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Новини Китай про мирні переговори щодо України
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Китай очікує на угоду, що усуне "першопричини конфлікту" в Україні, - Ван Ї

У Китаї прокоментували мирні перемовини: що відомо?

У Китаї очікують на мирну угоду для усунення "першопричин конфлікту" в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

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"Українська криза" триває вже майже чотири роки, і Китай увесь цей час наполегливо створює умови для миру та порозуміння між усіма сторонами", - зазначив очільник МЗС.

Ван Ї сказав, що Китай щиро вітає всі зусилля, які сприяють її мирному врегулюванню, та активно співпрацює з іншими сторонами над припиненням вогню і просуванням діалогу.

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"Сьогодні відкрилося вікно для переговорів і з’явились обережні очікування наближення миру.

Хоча шлях попереду залишається важким, Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль і з нетерпінням очікує на досягнення всеохоплюючої, міцної та обов’язкової мирної угоди для усунення першопричин конфлікту та досягнення міцного миру і стабільності в Європі", - додав він.

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Що передувало?

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Автор: 

Китай (5315) Ван Ї (91)
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Топ коментарі
+65
Першопричина це китайські вилупки разом з фашистами з московії на чолі з путлером.
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30.12.2025 10:41 Відповісти
+46
Першопричина конфлікту - *уйло. Я за усунення першопричини
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30.12.2025 10:42 Відповісти
+36
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
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30.12.2025 10:42 Відповісти

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