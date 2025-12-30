Китай очікує на угоду, що усуне "першопричини конфлікту" в Україні, - Ван Ї
У Китаї очікують на мирну угоду для усунення "першопричин конфлікту" в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Українська криза" триває вже майже чотири роки, і Китай увесь цей час наполегливо створює умови для миру та порозуміння між усіма сторонами", - зазначив очільник МЗС.
Ван Ї сказав, що Китай щиро вітає всі зусилля, які сприяють її мирному врегулюванню, та активно співпрацює з іншими сторонами над припиненням вогню і просуванням діалогу.
"Сьогодні відкрилося вікно для переговорів і з’явились обережні очікування наближення миру.
Хоча шлях попереду залишається важким, Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль і з нетерпінням очікує на досягнення всеохоплюючої, міцної та обов’язкової мирної угоди для усунення першопричин конфлікту та досягнення міцного миру і стабільності в Європі", - додав він.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Китай наразі не демонструє готовності долучитися до мирного треку й, навпаки, нарощує імпорт російських енергоресурсів.
- Також повідомлялося, що Україна не бачить жодних ознак, що Китаю було б вигідне закінчення російсько-української війни. Пекін та Москва нарощують співпрацю.
- Зеленський також вже зазначав, що Китай би міг завершити війну РФ проти України, але не має жодного бажання.
- У Китаї у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не бачить готовності КНР долучитися до мирного треку, заявили що країна підтримує комунікацію як з Україною, так і з Росією.
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