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Новини Загроза нападу Китаю на Тайвань
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Не вірю, що Китай збирається напасти на Тайвань, - Трамп

Навчання Китаю біля Тайваню: Трамп не вірить у напад

Президент США Дональд Трамп не вірить у плани Китаю розпочати операцію проти Тайваню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час пресконференції.

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Заява Трампа

"У мене чудові стосунки із головою Китаю Сі Цзіньпіном, і він нічого не говорив мені про це. Я, звичайно, бачив це (інформацію про навчання), але він нічого не говорив мені про операції проти Тайваню.

І я не вірю, що він збирається це робити. Мені нема про що турбуватися", - сказав лідер США.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у перший день масштабних навчань навколо Тайваню китайська армія задіяла 130 бойових літаків і 22 кораблі ВМС та берегової охорони, відпрацьовуючи спільні операції з блокади острова та ймовірного вторгнення.

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Автор: 

Китай (5315) США (26917) Тайвань (220)
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Топ коментарі
+26
С*ка, який же він тупорилий🤦‍♂️ Просто подарунок для китаю і параші
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30.12.2025 10:12 Відповісти
+23
Ще один стратег знайшовся ,ось ніколи не думав що американці можуть обрати вдруге такого малоосідченого жлоба.
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30.12.2025 10:11 Відповісти
+13
"китай зацікавлений в розвитку і процвітанню Тайваню..»
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30.12.2025 10:13 Відповісти

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