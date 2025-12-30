Не вірю, що Китай збирається напасти на Тайвань, - Трамп
Президент США Дональд Трамп не вірить у плани Китаю розпочати операцію проти Тайваню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час пресконференції.
Заява Трампа
"У мене чудові стосунки із головою Китаю Сі Цзіньпіном, і він нічого не говорив мені про це. Я, звичайно, бачив це (інформацію про навчання), але він нічого не говорив мені про операції проти Тайваню.
І я не вірю, що він збирається це робити. Мені нема про що турбуватися", - сказав лідер США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у перший день масштабних навчань навколо Тайваню китайська армія задіяла 130 бойових літаків і 22 кораблі ВМС та берегової охорони, відпрацьовуючи спільні операції з блокади острова та ймовірного вторгнення.
Топ коментарі
+26 alex alex #588946
показати весь коментар30.12.2025 10:12 Відповісти Посилання
+23 Володимир Омельянов
показати весь коментар30.12.2025 10:11 Відповісти Посилання
+13 alex alex #588946
показати весь коментар30.12.2025 10:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль