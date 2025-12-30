Не вірю, що Китай збирається напасти на Тайвань, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не вірить у плани Китаю розпочати операцію проти Тайваню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер США заявив під час пресконференції.

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Заява Трампа

"У мене чудові стосунки із головою Китаю Сі Цзіньпіном, і він нічого не говорив мені про це. Я, звичайно, бачив це (інформацію про навчання), але він нічого не говорив мені про операції проти Тайваню.

І я не вірю, що він збирається це робити. Мені нема про що турбуватися", - сказав лідер США.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у перший день масштабних навчань навколо Тайваню китайська армія задіяла 130 бойових літаків і 22 кораблі ВМС та берегової охорони, відпрацьовуючи спільні операції з блокади острова та ймовірного вторгнення.

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