Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню: задіяв 130 літаків і понад 20 кораблів

У перший день масштабних навчань навколо Тайваню китайська армія задіяла 130 бойових літаків і 22 кораблі ВМС та берегової охорони, відпрацьовуючи спільні операції з блокади острова та ймовірного вторгнення.

Про це інформує тайванське Міноборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Масштаби навчань

Як зазначається, під час маневрів 90 повітряних суден НВАК, серед яких винищувачі, бомбардувальники та БпЛА, перетнули серединну лінію Тайванської протоки - неофіційний кордон між материком і островом - та увійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зон ППО Тайваню, небезпечно наблизившись до його найбільш густонаселених районів та військових баз.

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При цьому оборонне відомство не повідомляє про порушення китайськими військовими повітряного простору чи входження у прилеглі до острова морські райони.

Реакція Тайваню

Сили оборони Тайваню, у відповідь на підвищену активність армії Китаю, провели власне тренування зі швидкого реагування на військові загрози та продовжують уважно стежити за ситуацією і залишаються у стані підвищеної готовності.

Хоча Тайвань ніколи не входив до складу КНР та від самого її проголошення у 1949 році управляється власною адміністрацією, комуністична влада Китаю вважає острів своєю провінцією, для "возз’єднання" якої з материком погрожує застосувати військову силу. Щоденна присутність військ та їхні демонстративні тренування в операціях проти Тайваню є одним із елементів тиску Китаю на тайванців із метою змусити їх погодитись на встановлення Пекіном контролю над демократичним островом.

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