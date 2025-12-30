Китай проводить масштабні військові навчання навколо Тайваню: задіяв 130 літаків і понад 20 кораблів
У перший день масштабних навчань навколо Тайваню китайська армія задіяла 130 бойових літаків і 22 кораблі ВМС та берегової охорони, відпрацьовуючи спільні операції з блокади острова та ймовірного вторгнення.
Про це інформує тайванське Міноборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Масштаби навчань
Як зазначається, під час маневрів 90 повітряних суден НВАК, серед яких винищувачі, бомбардувальники та БпЛА, перетнули серединну лінію Тайванської протоки - неофіційний кордон між материком і островом - та увійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зон ППО Тайваню, небезпечно наблизившись до його найбільш густонаселених районів та військових баз.
При цьому оборонне відомство не повідомляє про порушення китайськими військовими повітряного простору чи входження у прилеглі до острова морські райони.
Реакція Тайваню
Сили оборони Тайваню, у відповідь на підвищену активність армії Китаю, провели власне тренування зі швидкого реагування на військові загрози та продовжують уважно стежити за ситуацією і залишаються у стані підвищеної готовності.
Хоча Тайвань ніколи не входив до складу КНР та від самого її проголошення у 1949 році управляється власною адміністрацією, комуністична влада Китаю вважає острів своєю провінцією, для "возз’єднання" якої з материком погрожує застосувати військову силу. Щоденна присутність військ та їхні демонстративні тренування в операціях проти Тайваню є одним із елементів тиску Китаю на тайванців із метою змусити їх погодитись на встановлення Пекіном контролю над демократичним островом.
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А так з ними вже ніхто не рахується.
Скажуть що тайванці атакували якусь резиденцію і все)